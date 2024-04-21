Долгое время для многих российских водителей существовало довольно безликое, усредненное понятие «китайские автомобили». Оно охватывало как модели, присутствовавшие на нашем рынке, так и те, которые продавались в самом Китае, хотя о последних многие не имели никакого представления. Разницы между ними никто не видел, а само отношение к китайскому автопрому у большинства было пренебрежительно высокомерным

Еще существовала небольшая группа владельцев китайских машин. Основная их часть в довольно агрессивной манере нахваливала и свой выбор, и те самые «китайские автомобили» в целом.

Должен признаться, я сам до последнего времени недолюбливал машины из Поднебесной. Прежде всего мне не нравились настройки их подвески. Но я отмечал улучшение качества, интересный дизайн и главное — постоянное стремление стать лучше и удовлетворить высокие требования клиента. Потом я заметил, что на нашем рынке появился как минимум один интересный китайский кроссовер. Чтобы меня не обвинили в рекламе, я не стану называть бренд. Но о характеристиках напишу. Так, у этого автомобиля была отличная управляемость, жесткая подвеска и удивительная для китайских машин динамика.

Позднее произошел великий исход, и какое-то время казалось, что ничего хорошего с точки зрения машин нас не ждет. Но этот временной промежуток стал на удивление коротким. А дальше к нам в буквальном смысле хлынул поток известных и не очень китайских брендов.

Еду за машиной, впереди очередной тест-драйв, я опаздываю, потом еще много дел, погода дрянная. Быстро получаю ключи, иду к седану, открываю дверь, сажусь в салон и «залипаю». Дел больше нет, я смотрю на рисунок на панели перед передним пассажиром. На нем складывающийся из нескольких линий образ — верблюды и барханы. И настроение улучшается. Потом я заметил в салоне огромное количество мелочей, из которых складывается понятие «элегантный». Это был первый элегантный китайский автомобиль у меня на тест-драйве… И еще, он первый показывает на приборной панели не одинокий автомобиль, которые я во множестве видел в его конкурентах, а окружение машины. Это отличная система предупреждения о помехах, в том числе в слепых зонах.

А спустя пару месяцев сажусь в еще один седан, кстати, того же бренда, что и первый упомянутый здесь кроссовер. Он совсем другой, элегантным его не назовешь. Но как же здорово прохватить на нем по весенним улицам! Эту машину мне тоже было жалко возвращать в пресс-парк, она чем-то напомнила мне седаны Audi.

Cледующий тест приносит новые сюрпризы. На этот раз передо мной настоящий внедорожник. Некоторые даже называют его конкурентом Prado. Машина совсем иная, с отлично продуманным и отделанным салоном, но на бездорожье тоже может многое. Рамный автомобиль с высокой посадкой пробуждает во мне массу воспоминаний. Спрашиваю у знакомого мастера, как с надежностью? Он отвечает, что машина новая, пока он видел максимум машины с 40 тыс. пробега. И в них все в порядке.

Иду за очередным автомобилем и в салоне вижу другой внедорожник. Грубый и неотесанный. А еще летом из него можно сделать кабриолет, как из Jeep Wrangler.

И знаете что? Я задумал написать эту колонку, когда пришел на презентацию другой модели этого бренда, нового для российского рынка кроссовера. И в нем уже есть не только все возможные «теплые» опции, но и вентиляция и функция массажа в четырех сиденьях, двух спереди и двух сзади. А ведь еще года не прошло с тех пор, как эта компания вышла на наш рынок!

Есть ли проблемы? Конечно! Но главная среди них уже не низкое качество китайских машин. Основные сложности возникают, когда приходится искать запчасти. Фильтры и другие самые востребованные позиции всегда в наличии. А вот если произошла авария или вышел из строя какой-то компонент, который обычно не ломается, ждать придется долго.

Проследив всю непростую историю пути китайских брендов на наш рынок, я уверен: это европейским и японским производителям потребовались годы и для того, чтобы создать в нашей стране полноценные большие склады запчастей, и для оснащения своих машин «теплыми» опциями. Китайские же не будут тянуть долго ни с чем. Примеры уже есть.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

