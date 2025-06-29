Что для нас с вами означает словосочетание «премиальный автомобиль»? Отбросив маркетинговую шелуху, это в первую очередь техническое совершенство: комфортные и одновременно спортивные настройки подвески, мощные моторы, в сегодняшних реалиях, наверное, от 400 л.с., богато отделанный салон и, конечно, эффектная внешность. Ну и соответствующая цена, которая также приподнимает такие машины над массовым сегментом

Мы привыкли считать премиальными Mercedes, BMW, Audi, Cadillac, Lexus и другие бренды. И давно согласились, что отдать за престижный кроссовер придется как минимум 5–7 миллионов рублей, а самые дорогие варианты спокойно переваливают и за 10 миллионов. Причем такие цены держатся не только у нас, сам статус премиальности опирается в том числе на эффектные цифры в прайс-листе.

Но за последние несколько лет китайцы умудрились сломать и эту, казавшуюся устоявшейся парадигму, предложив покупателям гибридные модели, которые не особенно сильны в вопросах экономии топлива, но дают все вышеперечисленные признаки премиальности и при этом стоят в среднем вдвое дешевле привычных брендов с похожими характеристиками.

За последний месяц через мои руки прошли сразу несколько свежих «китайцев»: Voyah Free, Wey 07 и Rox 01, и, катаясь на них, я не мог поверить, как китайцы могут предлагать нам столько опций и мощности за относительно скромные деньги. А если вычесть из российских цен таможенные пошлины и утильсбор, задачка становится совершенно нерешаемой. Для сравнения, в Норвегии, где китайские машины обложены солидными пошлинами, 500 сильная Voyah Free стоит немного дешевле базового BMW X1 c передним приводом и 1,5 литровым турбомоторчиком мощностью 136 л.с.

В Израиле, где ситуация с пошлинами иная, Voyah Free продается немного дороже Х1, но дешевле Х3. А ведь ни по оснащению, ни по динамике их не сравнить, при всей моей любви к баварской марке.

Алюминиевые детали подвески, у Free даже есть пневмобаллоны, внушительные габариты, про качество отделки и говорить смешно. Массаж, подогрев и вентиляция уже давно никого не удивляют. Ну и разгонная динамика за 4,5 с до 100 км/ч мало кого оставит равнодушным. И это не уникальное достижение бренда Voyah, похожих предложений из Поднебесной можно насчитать около десятка. И за все великолепие продавцы у нас просят около 4,5 миллиона рублей, тогда как немецкий или японский премиум только начинается от 10 миллионов.

Отчасти китайцы смогли сэкономить на силовых установках, им не приходится разрабатывать крупные бензиновые моторы и мощные автоматы, способные переварить внушительный крутящий момент, а довольствуются массовыми агрегатами и на их базе создают гибриды. Но ведь и батареи, и электромоторы даром никто не раздает. Тем более если они выдают по 500 и более л.с. Да и кузова у них уже давно не из фольги, как думают завистники. Китайские машины регулярно проходят европейские краш-тесты EuroNCAP и стабильно получают 5 звезд по уровню их безопасности.

И тут же в голову приходят грустные мысли: если так пойдет дальше и привычные нам европейские и японские марки не скорректируют свою стратегию, то китайский премиум просто сметет их с лица земли. Если в массовом сегменте выигрывает тот, у кого есть локальное производство, так как расходы на логистику и таможню здорово влияют на конечную цену, то в премиальном сегменте побеждает тот, кто даст потребителю больше опций, эффектную внешность и, конечно же, динамику. А по всем этим параметрам машины из Поднебесной если еще не вырвались вперед, то точно догнали своих прямых конкурентов.

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