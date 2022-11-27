Разговор с таксистом всегда интересен, ведь никто не сможет рассказать про дорогу, машину и город больше, чем профессиональный водитель

Однако в этот раз беседа не клеилась: шел первый час ночи, за стеклами лил дождь… Где-то в районе Новослободской, у въезда в темный переулок, таксист притормозил и показал рукой в сторону желтого Hyundai с открытым багажником:

– Вон видишь, паразиты, водкой начали по ночам торговать, как в девяностые! Ничего не боятся!

Я был потрясен: известно, что таксисты сегодня не ахти как зарабатывают, но чтобы торговать водкой!

– Да ты не думай о московском такси плохо, – улыбнулся водитель, быстро свернув на Садовое кольцо. – Попадаются отдельные темные личности, которые работать не желают, а денег хотят много. Но это приезжая шоферня из глухой провинции или из бедных стран Центральной Азии. Им ведь здесь за съемную квартиру платить надо, да еще денег домой отослать, где остались голодные жена и дети…

– Мне рассказывали, что в Москве таксисты зарабатывают по 150 тысяч, – неуверенно сказал я.

Разговорились. Чувствовалось, что моему ночному собеседнику не терпится поделиться со случайным ночным пассажиром наболевшим. И как потом выяснилось, этому на вид пожилому человеку с 34 летним водительским стажем действительно было что рассказать. Он москвич, давно вышел на пенсию, но знания и сноровка до сих пор позволяют ему оставаться главным кормильцем семьи и чувствовать себя уверенно, как в советские времена.

Бывалый шофер Василий Иванович, так его назовем, меня разочаровал: чистый заработок московского таксиста в среднем составляет 75 тысяч рублей. Но для этого нужно вкалывать 26 дней в месяц по 12 часов в сутки!

– Нет, на круг при щедрых клиентах и дальних заказах мужики, может, и зарабатывают по 150 тысяч, но 3% приходится на лизинговые платежи и страхование, 4% требуется отдать в доход таксопарка. Налоги и эксплуатационные расходы съедают еще 23%. Чистый доход таксиста на руки – порядка 34% от выручки, а 25% получает агрегатор.

Кроме того, проворчал водитель, таксистов очень «любит» ГИБДД, а нарушил правила, камера засекла – жди штрафа по почте. А это три тысячи рэ. Где уж тут разбогатеть!

– А у вас сколько выходит в месяц, если не секрет?

– Я другое дело. Во-первых, для меня автомобиль – второй дом: езжу аккуратно, правил не нарушаю, скоростной режим соблюдаю. Слежу за здоровьем, между прочим, не пью, не курю, посещаю бассейн. Опыт работы в такси у меня большой, город знаю очень хорошо и практически не пользуюсь навигатором – объезжаю пробки в центре по проходным дворам и на этом экономлю много времени. Пассажиры, как правило, спешат, и я доставляю их до места вовремя. Люди высоко ценят мою безаварийную работу и щедро платят. Моя ласточка «Рено-Логан» в собственности, потому что я подсчитал: аренда обходится вдвое дороже кредита.

Водитель признался и в том, что приходится экономить буквально на всем, особенно на бензине. В пробках стоит редко, топливо понапрасну не расходует. Короче говоря, 120 тысяч домой приносит.

У меня оставалось еще много вопросов, но машина свернула на Нахимовский проспект, и мы остановились. Я протянул водителю хорошие чаевые, которые он заслужил. Василий Иванович отказываться не стал.

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