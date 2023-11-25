Вопреки всем рыночным законам, перенасыщенный предложениями российский авторынок демонстрирует устойчивый и весьма впечатляющий рост цен. Конкуренция вроде бы есть, но покупателям от этого ни горячо ни холодно. Машины продолжают дорожать!

Читаю автомобильные новости, и душа радуется. Не проходит и дня, чтобы на рынок не вышла новая модель или даже целая автомобильная марка. Сегодня кажется, что российский рынок сделан из резины и способен растягиваться до любых, даже самых невообразимых размеров. Этому трудно не радоваться, ведь нас всегда учили, что конкурентная среда выгодна потребителю. Цены снижаются, сервис улучшается… Может, в теории оно и так, но Россия — страна загадочная.

Смотрите, предложение растет «мама не горюй», дилерские центры не успевают привинчивать к фасадам таблички с новыми экзотическими названиями, а цены все выше и выше.

На днях коллега по работе вызвала меня помочь знакомой женщине приобрести китайский автомобиль. По телефону в ДЦ подтвердили и цену, и наличие. Приехали — и тут зазвучала старая песня. Дескать, тот автомобиль уже продан, а есть другой, примерно такой же, но на 400 тысяч дороже. Что-то похожее происходило со мной в веселые девяностые, когда покупал «восьмерку» на какой-то заснеженной площадке в Подмосковье. Сегодня условия «поцивильнее». В автомагазине есть туалет, диван и кофейный аппарат, но суть все та же. Спросите, чем закончилась история? Ничем. Коллега с подругой попросту уехали, хотя в кармане лежала необходимая для покупки и совсем немаленькая сумма. Покидая пустынный салон, они слышали гулкий голос продавца: «Иван Иваныч, приезжайте. Да, как вы хотели. Та самая машина». Не сомневаюсь, через полчаса Иван Иваныч уже прибыл в описываемый ДЦ. Интересно, его тоже обманули с ценой и добавили тысяч четыреста к озвученному по телефону? Как знать.

Парадокс. Автосалоны стоят пустые, а российские и китайские автомобили продают, как три чугунных моста. Может, рынок еще не насытился? Может, еще чуть-чуть и цены рванут… вниз. Верить в это хочется, но весь мой предыдущий жизненный опыт протестует против этого, казалось бы, очевидного прогноза.

Посмотрите внимательно на сайты автопродавцов. Розничную цену не указывает практически никто. Продают котов в мешке. Приезжайте, разберемся. Ничего себе подход? Позвольте задать вопрос юристам: «Это, случайно, не противоречит закону о правах потребителей»? Или как?

Дальше будет еще интереснее. Многие эксперты считают, что автопроизводители, покинувшие наш рынок, в обозримом будущем начнут возвращаться обратно. Но теплые места уже будут заняты китайскими товарищами. Начнется сутолока, которая опять же по рыночным правилам приведет к невероятной конкуренции со всеми вытекающими. И что, цены упадут? Автомобили начнут раздавать школьникам за две пятерки подряд? В принципе так и должно быть, но, учитывая нашу специфику, ох как сомневаюсь. Время — лучший арбитр. Поживем — увидим.

Вот мне любопытно. А нынешние хитроумные продавцы не опасаются, что уже завтра к нам привезут (а может, и сделают в России) какой-нибудь прикольный автомобиль-гаджет с ценой тысяч в пятьсот. Модный такой, но при этом надежный и дешевый. Куда пошлют дорогие тяжелые механизмы на колесах по космическим ценам? Но это из области фантастики. А мы живем в реальном мире. Хотя все течет и все изменяется…

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