Говорят, что в Китае одна из самых востребованных опций в автомобиле класса «люкс» — это караоке. Нет возможности петь в салоне — машина стразу же теряет свою привлекательность

«Дурь, — скажете вы, — машина в первую очередь должна быть комфортной, нормально ехать и не ломаться». Но все вышеперечисленное с относительным успехом умеет делать любой автомобиль, а людям хочется чего-то особенного. И продавцы товаров и услуг активно идут нам в этом навстречу. Кто-то выкладывал в сеть страничку из прейс­куранта одного российского учреждения общепита: «Караоке — 300 рублей. Если другие гости кафе против — 500 рублей».

Может, Китай не слишком показательный пример. Все же китайцы во многом, как дети. К тому же в стране более трех сотен автомобильных брендов, у каждого из которых по десятку моделей, и потому, чтобы не затеряться в этом многообразии, автомобиль, помимо потребительских качеств, должен обладать чем-то для «вау-эффекта». Весьма показателен в этом плане кроссовер Jetour Dashing, например. В нем количество «фишек», сделанных не для удобства, а для оригинальности, просто зашкаливает. Так, на дверных картах есть дисплейчики, которые показывают степень загрязнения воздуха за бортом. На огромный «айпад», водруженный на центральную консоль, вынесено все, включая активацию регулировки внешних зеркал и управление климат-контролем, — такая вот «служба одного окна». Кресла спортивные, где подголовник и спинка одно целое. Зачем они автомобилю, набирающему сотню за 10,5 секунды?

Думаете, в других частях света ничего подобного не делают? Друг детства, уже четверть века живущий в Калифорнии, прислал забавное видео. Его сосед, успешный программист, выходец из Индии, стал одним из первых «на районе», кто купил себе Tesla Cybertruck. Конечно же, поехали кататься и запилили видео, чего эта чудная машина умеет. Так вот, у пикапа есть такая опция: включаем музыку погромче, и в такт ей электромобиль не только моргает фарами, но и дергает стеклами во всех дверях, складывает-раскладывает зеркала, а еще «разевает» крышку переднего капота, будто поет то самое караоке. И это при том, что Tesla Cybertruck, обладая сомнительными эстетическими достоинствами, какие мир увидел еще пять лет назад, оказался не слишком хорош с точки зрения его повседневного использования — это оценили уже реальные владельцы пикапа. Рулить такой махиной при помощи джойстика не всегда удобно, внутрисалонное зеркало — скорее чтоб «просто было», ибо в него ничего не видно… Но зато дети и взрослые просто сходят с ума от одного только вида очередного чудачества Илона Маска. Недаром говорят, что сейчас время «кидалтов» (от kid adult — «взрослый ребенок»). И весь маркетинг любых товаров и услуг рассчитан именно на них.

Часто говорят, что автомобилестроение достигло своего пика, и большего в этом деле придумать нельзя. Разве что какую-нибудь фигню. Иногда кажется, что это действительно так. Например, создатели электромобиля Renault 5, представленного совсем недавно, снабдили его такой опцией, как «подбагетник» (по аналогии с подстаканником на центральном тоннеле крепится корзинка, в которую вертикально вставляется булка). Главное в дороге — не забыть, что это новый Renault 5, а не старый, и не взяться за багет, как за ручку переключения скоростей.

Но, вероятно, прав один мой коллега, который еще лет десять назад заметил: «Если бы автомобили оценивали прагматично, исключительно с точки зрения цены-качества, то весь мир сегодня ездил бы на Renault Duster».

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