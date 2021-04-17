Сколько лет осталось жить двигателю внутреннего сгорания? Похоже, сторонники этой, на взгляд некоторых, почти безумной идеи уже окончательно определились – ждать, в общем-то, недолго

Тем, кто в подобное развитие событий все еще не верит, сообщу: транспортный комитет Европарламента считает, что уже в 2030 году, то есть через девять лет, двигатели на бензине, солярке и даже на газе должны исчезнуть из-под капотов автомобилей. А через некоторое время придет конец и гибридам.

Сейчас запрет с 2030 года активно лоббируют Великобритания, Дания, Ирландия, Нидерланды, Швеция. К ним готовы присоединиться Норвегия и Швейцария. Объяс­няют это тем, что можно будет вдохнуть жизнь в изрядно обветшавшую европейскую промышленность, сократить вредные выхлопы и в целом сделать Европу чище. А чтобы производители пошевеливались, с 2021 года нормативный уровень выброса СО2 должен составлять всего 95 грамм на километр. Если же кто-либо из производителей захочет улизнуть, то за каждый лишний грамм в атмосфере с любого проданного автомобиля придется платить штраф – 95 евро. При современных тиражах машин нарушение нормативов может обойтись тому или иному концерну примерно в сотню миллионов евро. Впрочем, судя по тихому ропоту из штаб квартир, кое-кто вполне может и пойти на это, продолжив выпускать модели с мощными многоцилинд­ровыми моторами.

Вместе с тем растет число стран, где становится модным ездить на электрокарах. Так, в Великобритании во время пандемии их продажи выросли на 157%. То есть каждая двадцатая новая машина – «электричка». Общенациональный опрос показал, что уже 44% британцев готовы перейти на электротягу, и лишь четверть граждан утверждают, что этого не хотят.

Германия же с ее мощным автопромом, автобанами и культом быстрых и мощных машин пока для электрической эпохи явно не созрела. Да, в ФРГ есть план защиты климата до 2050 года, принятый правительством, и в нем говорится, что весь транспорт к середине века должен стать независимым от ископаемого топлива. Но до сих пор нет конкретных задач и сроков по запрещению традиционных двигателей. Разве что буйная поросль «зеленых», дорвавшихся до власти, пытается что-то сформулировать: «С 2030 года мы не разрешим делать автомобили с грязными моторами!»

Зато в других странах и регионах инициа­тива кипит со страшной силой. Вот уже и парламент Болеарских островов принял закон, запрещающий регистрацию дизельных автомобилей и мотоциклов с ДВС с 1 января 2025 года. Еще через десять лет это распространят и на бензиновые модели. Правда, если машину поставить на учет до 2030-го, то на ней разрешат ездить еще двадцать лет.

Кроме того, Евросоюз решил, что каждое государство за свой счет должно создать необходимую инфраструктуру. Как это может выглядеть, показали шведы. Правительство, объединившись с крупнейшей энергетической компанией страны и пригласив в партнеры Volvo, до 2030 года обещает установить 3 млн зарядных точек общего пользования не только в городах, но и в поселках за Полярным кругом. Зеленые огоньки таких устройств уже светятся в разных уголках Швеции. А из курортных уголков Европы пошли слухи, что уже в нынешнем сезоне большинство прокатных машин станут электрическими.

Но в целом пока лишь в Северной Европе есть более-менее четкое понимание, куда идти. Так, в Дании уже через десять лет запретят продажу новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Потомки Ганса Христиана Андерсена жаждут, чтобы с 2050-го страна могла полностью обходиться без ископаемого топлива. Это сигнал для остальных членов ЕЭС, автомобильной индустрии да и остального мира.

А вот в Норвегии неразбериха. В свое время там было заявлено, что новые машины с ДВС прекратят регистрировать с 2025 года. Однако пришедшее к власти консервативно-либеральное большинство решило, что лучше создаст стимулы, способные побудить граждан покупать экологически чистые автомобили. И доброе десятилетие для покупателей электрокаров действительно предоставлялось множество разных льгот, так что сейчас почти половина новых транспортных средств – это электромобили и гибриды. Но их развелось так много, что власти думают даже отменить часть привилегий.

Нидерланды к 2030 году планируют закрыть все угольные электростанции, обеспечить мощную зарядную инфраструктуру и позволить пользоваться только электромобилями. Причем электрификация коснется и водного транспорта страны.

Франция решила запретить моторы на любом виде топлива только в 2040 году, хотя даже проект законов в этой сфере пока не подписан. Но тут особняком стоит Париж – в планах столичной мэрии запретить дизельные автомобили и все мотоциклы в пределах бульвара Периферик уже после летних Олимпийских игр 2024 года, а бензиновые – с 2030-го. Зато столь далекие во всех отношениях страны, как Индия и Исландия, неожиданно приняли одинаковые законы: с 2030-го там можно будет купить только электромобиль. С 2040 года так же будет в Таиланде и в восьми американских штатах, начиная с Калифорнии.

Не миновал глобальный тренд и Россию. У нас в деле электрификации машин тон задает столица – по ее улицам уже бегают электробусы. Следом на электротягу добровольно-принудительно переведут коммунальный и доставочный транспорт, потом придет время такси и каршеринга. И после этого власти зададут вопрос: «А почему вы, граждане-автомобилисты, до сих пор ездите на экологически грязном транспорте?»

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