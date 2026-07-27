Россия продлит запрет на экспорт бензина до конца 2026 года

Правительство России приняло решение о продлении запрета на экспорт бензина до конца 2026 года. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске

По его словам, ограничения сохранятся как для производителей нефтепродуктов, так и для компаний-экспортеров. Действующий запрет должен был завершиться 31 июля, однако власти решили продлить его для обеспечения стабильности внутреннего рынка.

При этом подход к дизельному топливу будет иным. Александр Новак заявил, что запрет на его экспорт планируется отменить по мере восстановления ситуации на внутреннем рынке. Это позволит избежать переизбытка топлива и снижения объемов переработки на российских нефтеперерабатывающих заводах.

Вице-премьер отметил, что после полного удовлетворения внутреннего спроса экспорт дизельного топлива необходимо возобновить, чтобы обеспечить полноценную загрузку отечественных НПЗ.

По оценке правительства, ситуация на топливном рынке постепенно улучшается. Нефтяные компании поставляют необходимые объемы топлива, однако в отдельных регионах сохраняются сложности с обеспечением. Наиболее напряженная ситуация, по словам Александра Новака, остается в Сибири.