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Не женское дело?

Первым человеком, совершившим полноценную поездку на автомобиле, была женщина – Берта Бенц. И все равно четырехколесный личный транспорт, как, впрочем, и весь остальной, долго считался интересом сугубо мужским. А как сейчас?

Никто достоверно не знает, сколько в России женщин-водителей, – такой статистики в ГИБДД, выдающей водительские удостоверения, просто не ведут. Понять, сколько у нас женщин – покупательниц автомобилей, тоже невозможно. Разные исследовательские организации, собирающие статистику, говорят, что очень часто машины, купленные на самом деле женщинами или для женщин, оформляются на мужчин.

Узнать, сколько у нас в стране на самом деле автомобилисток и что им интересно, по сути, можно только двумя способами: проводя опросы и изу­чая статистику поведения женской аудитории, в частности в Интернете. Опросов разных делается множество – интересных и не очень, релевантных и нет. Мы решили пойти по второму пути и в канун праздника 8 Марта поделиться статистическими знания­ми об аудитории, которые на «Авто Mail.ru» накоплены за много лет.

Итак, среди пользователей, интересующихся автомобильной тематикой и приходящих за информацией того или иного рода на «Авто Mail.ru», женщин уверенно становится больше. Их доля растет в среднем на полтора-два процентных пункта ежегодно, и по итогам 2020 года женщины составляли уже около трети от 6-миллионной ежемесячной аудитории проекта. При этом женщины, интересующиеся машинами, в среднем оказываются чуть старше мужчин: если ядро нашей мужской аудитории, читающей про автомобили, сосредоточено в возрасте 30–40 лет, то женской – 35–45.

Незамужних женщин, желающих что-либо знать о машинах, в среднем чуть больше, чем неженатых мужчин, но тут разница все-таки мизерная. А вот по образованию ситуация обратная: женщины с высшим образованием читают про автомобили чуть реже мужчин, закончивших вуз, хотя опять-таки разница крошечная – в пару процентных пунктов.

Разница же в интересах – внутри общего автомобильного интереса – куда значительнее. Например, статьи о звездах шоу-бизнеса и их транспортных средствах оказываются на первых местах среди женской аудитории, в то время как в мужском сегменте ничто не затмит информацию о новых моделях. В женском топе также выделяются статьи о ценах на машины, топливо и страховки, материалы о безопасности и Правилах дорожного движения. В аналогичном мужском рейтинге акцент смещается на информацию о технологиях.

Отличается и то, что именно мужчины и женщины ищут в Интернете по тематике автомобилей и по каким поисковым запросам они приходят на «Авто Mail.ru». Мужчин в среднем больше, чем женщин, интересуют отзывы владельцев о тех или иных конкретных моделях. Женщины же чаще ищут ответы на вопросы, связанные с процессом приобретения машин, оформлением страховок, техосмотром. Зато причины поломок разных узлов и агрегатов интересуют сильный и слабый пол примерно одинаково.

А вот что нас точно удивило: женские запросы, касающиеся поломок, как правило, очень конкретны – например, «не качает бензонасос форд фокус 2 рестайлинг, причина». В то же время среди мужских часто попадаются запросы вроде «все марки авто». При этом, как ни странно, мы не увидели существенной разницы в интересе к тем или иным брендам, проанализировав поведение выделенной группы в 200 000 пользователей нашего проекта.

Топ-10 брендов, которые пользователи изучают в нашем каталоге автомобилей, совпадают для мужчин и для женщин и почти в точности дублируют рейтинг самых продаваемых в России машин, сос­тавленный Ассоциацией европейского бизнеса. Но небольшая разница в распределении внутри этой десятки все же есть. Например, у женской аудитории чуть выше интерес к продукции Nissan и Renault, а у мужской – к Mercedes-Benz и Skoda. Но эти марки не попадают в первую пятерку ни у тех, ни у других. Топ-5 одинаковый: Kia, Hyundai, Toyota, Lada, Mitsubishi.

Что же касается конкретных моделей, то тут обнаружился сюрприз. В феврале 2021 года мужчины из выделенной группы пользователей больше смот­рели в каталоге модели Toyota RAV4, Nissan X-Trail, Kia Sportage, а женщины чаще всего заходили на странички Toyota RAV4, Hyundai Creta и Toyota Land Cruiser Prado. Именно последняя модель нас и удивила: она ведь всегда считалась якобы «мужской». Впрочем, интерес к тем или иным автомобилям регулярно меняется как среди пользователей, так и среди разных сегментов аудитории. А значит, можно сколько угодно удивляться, но делать глобальные выводы не стоит даже по весьма большой 200-тысячной группе, которую мы проанализировали.

Обобщать интересы женщин в сфере автомобилей – дело вообще неблагодарное, эта аудитория очень разнообразна по всем основным параметрам (образование, семейное положение, доходы, география), и это разнообразие ничуть не меньше, чем у мужчин. Но все-таки одно очевидно: женщины не любят изучать на автомобильных порталах что-то, написанное специально для них как для экзотических зверушек. Тексты «для прекрасных дам» или что-то вроде «25 советов глупенькой автоледи» мы давным-давно не делаем, потому что такой контент (как, впрочем, и сама словесная конструкция «автоледи») вызывает у людей не интерес, а шквал справедливо гневных комментариев. Если уж женщина пришла в автомобильную сферу, то она однозначно хочет «играть» на равных. И, напомню, таких желающих становится все больше.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

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