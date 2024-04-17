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Нетипичные автодетали

Вы думали, автомобильные концерны производят только машины? А вот и нет. От мясорубок и перцовых мельниц до яхт и эксклюзивной мебели — все эти вещи выпускают привычные нам автомобильные марки

Иногда при плановом ведении хозяйства осваивать совсем неавтомобильные вещи приходится по указанию руководства страны. Так случилось с флагманом советской индустрии Заводом имени Лихачева. Его руководству поручили порадовать народ всей страны холодильником. И в кратчайшие сроки, привычно поглядывая на заокеанские образцы, зиловцы указание партии и правительства выполнили. Холодильники «ЗиЛ-Москва» были непривычно стильными, они на долгие годы стали символом достатка. Сделали их немало — 5 миллионов!

Атомобильные Jaguar и Land Rover живут под той же крышей, что и Indian Hotels Company. Принадлежащая Ратану Тате группа вошла в мир роскошных отелей в 1903 году, когда открыла пятизвездочный отель в Мумбаи под названием Taj Mahal Palace. Отельный бизнес стремительно рос, и Indian Hotels стал одной из крупнейших гостиничных групп в Азии.

General Motors превзошел Boeing и конкурента Ford в 1985 году, купив Hughes Aircraft у эксцентричного, умершего в темном поместье миллиардера Говарда Хьюза. Позже компания объединилась с Delco Electronics, чтобы стать GM Hughes Electronics, а аэрокосмическое ноу-хау Hughes позволило GM стать первой автомобильной компанией, предложившей рабочую версию тачскрин-дисплея в 1988 м. Неожиданно получившееся подразделение среди прочего производило автозапчасти, коммерческие спутники и даже ракеты. Компания вошла в миллионы американских домов, когда запустила цифровое телевидение DirecTV в 1994 году. По пути к очередному банкротству GM постепенно отказывался от большинства компаний непрофильного бизнеса в конце 1990 х — начале 2000 х годов, и DirecTV выкупил телекоммуникационный гигант AT&T.

Вообще, мы могли бы рассказать целую историю о случайных вещах, сделанных GM на протяжении многих лет. Это и танк M-18 Hellcat, и десантный грузовик DUKW выпускавшийся во время Второй мировой войны, а также крупное подразделение бытовой техники, которое производило холодильники, посудомоечные машины, печи и стиральные машины, пока не продали все в 1979 году, сегодня это часть Electrolux. GM также построил первое в мире механическое сердце.

Ферруччо Ламборгини продал свой одноименный бизнес в 1974 году и ушел в отставку, чтобы охотиться и заниматься виноделием. Автопроизводство в конце концов досталось Volkswagen Group, и никто из детей отца-основателя не работает в компании. Тем не менее сын Ферруччо продолжает использовать название и логотип в производстве предметов роскоши, которые демонстрируют отменный итальянский дизайн. Росчерк Tonino Lamborghini появляется на солнцезащитных очках, часах, галстуках и кошельках. Он также производит два вида кофе, какао, шоколад и даже энергетические напитки.

Однажды Ситроен построил небольшой личный вертолет в качестве последней попытки заработать на своем моторном фиаско; Comotor был совместным предприятием с немецким NSU по производству роторных двигателей. Названный RE-2, первый и единственный вертолет компании использовал злополучный двигатель Wankel GS Birotor, оснащенный большими роторами и системой впрыска топлива, которые разработали своими силами. На раннем этапе Ситроен снял двери прототипа на случай, если что-то пойдет не так, а летчикам-испытателям выдали парашюты, чтобы выпрыгнуть. Вроде бы дела шли неплохо, но RE-2 не смог получить летный сертификат, поскольку его двигатель сильно грелся в рабочем диапазоне оборотов. Темп работ ускорили, однако новые владельцы из Peugeot приказали Citroën немедленно завершить проект и сосредоточиться на более прибыльных проектах — таких, как создание замены 2CV. Прототип вертолета и налетал-то в общей сложности всего 38 часов.

Начиная с 2012 года североамериканское подразделение BMW потратило более года на создание боба для олимпийской сборной США. Они использовали весь свой опыт в области композитных материалов для разработки легких саней для двух человек из углеродного волокна. Да и наработанный опыт в аэродинамике также пошел в дело, не подвели и стилисты, предложившие совершенно новый дизайн саней. Оснащенная этими спортивными санками, американская команда по бобслею заняла третье место на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Это был первый подиум команды с 1952 года. 

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

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