Автомобильный портал Motorpage
Ничто не вечно

Вечный автомобиль — мечта. Двигатель-«миллионник», плюс не подверженный коррозии кузов, плюс неубиваемая подвеска. Сделать автомобиль крепким и надежным — это было главной целью всех инженеров и изобретателей с самого начала автомобильной эры

Неудивительно, ведь поначалу машины были очень недолговечными. Тот же Mercedes-Benz — вспомним историческую для мирового автопрома поездку Берты Бенц в апреле 1888 года на построенном ее мужем Model 3: тормозные колодки стерлись уже через несколько десятков километров.

И вот весь XX век шла настоящая война за повышение ресурса — двигателя, трансмиссии, расходников. Победа была одержана примерно в середине столетия, автопроизводители научились создавать долговечные машины. В 2018 году умер американец Ирвин Гордон — его Volvo P1800S 1966 года не раз был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как автомобиль с самым большим пробегом, принадлежавший одному владельцу. В итоге на спидометре машины значились 3?260?257 миль — более 5?246?875 км. Двигатель прошел два капремонта, но кузов был как новый. Еще пример: в 2004 году таксист из Фессалоник Григориос Сачинидис передал в Музей славы Mercedes-Benz свой дизельный 240D 1976 года в кузове W123 с пробегом 4?586?630 км. А другой таксист, с испанского острова Тенерифе, не так давно удивил мир пробегом своего Mercedes-Benz 1988 года в том же кузове W123 — 7 млн км! Правда, двигатель ему все-таки меняли.

Еще из свежих новостей: названы самые надежные двигатели BMW за всю историю бренда — рядные «шестерки» М30 и M50. Первая выпускалась с 1968 по 1994 год, вторая с 1990 по 1996 й; обе при регламентном обслуживании способны проходить до 1 млн км без капитального ремонта. И это мы еще не говорим о моторах Toyota…

Получается, к 1990 м мировые автопроизводители уже знали формулу вечной жизни автомобиля. И умели выпускать машины, которые при бережной эксплуатации и регулярном обслуживании можно было, однажды купив, много лет хранить и передавать из поколения в поколение. Казалось, больше и выдумывать ничего не нужно, просто бери и делай.

Но что-то пошло не так. Что именно?

Я даже сейчас не про сговор мировых автогигантов и пресловутую матрицу Product Lifetime Management, которую в XXI веке начали формировать так, чтобы все агрегаты и системы в автомобиле выходили из строя синхронно, на 150–200 тысячах пробега, в общем, сразу после окончания гарантийного срока. Кто первым включил эту историю с прогнозируемым износом агрегатов, неважно, а важно, что инженеров заставили наступить на профессиональное самолюбие и «сдать назад».

Зачем это было сделано, понятно: производители опомнились и поняли, что если автомобиль будет служить не один десяток лет, то покупатели быстро закончатся и продавать окажется некому. Автомагнаты сказали «ой» и сменили бизнес-модель. Вместо надежности и долговечности — быстрое обновление модельного ряда, новый автомобиль каждые три года, ну и доступные кредиты, чтобы можно было его купить. Плюс заработок на ремонте и запчастях, которые отныне требовались все чаще. А недавно с рынка IT в автомобильный мир вообще пришла идеология эксплуатации гаджетов. Покупателя приучили любить и ценить не классическое и вечное, а пусть недоделанное и скороспелое, но модное, на один-два сезона. Пример мирового автопрома №1, китайского, который явно исповедуют IT-подход, самый наглядный.

И что мы имеем сегодня в результате? В России автомобиль снова, как когда-то, стал предметом роскоши и стоит, как чугунный мост. При этом нам приходится выкладывать немалые деньги за машину уже не более-менее долговечную, а выпущенную в рамках идеологии «поносил год-два и выбросил».

Может, вернуться к хорошо забытому старому? Возобновить выпуск автомобильных хитов 1970–80–90 х, машин если не вечных, то долговечных? С точки зрения «зеленой» экономики и экономии природных ресурсов автомобиль, который будет эксплуатироваться не один десяток лет, идея отличная. Но, увы, уже не пройдут эти машины по новым стандартам и безопасности, и экологичности.

Вот разве что электрокары — в двигателе у них ломаться нечему, обслуживания минимум, чем не «вечные автомобили»? Вопрос только в сроке жизни батарей. Но долго ли именно батареи сохранятся в качестве источников энергии для электромоторов? По этой части у нас впереди еще много нового и интересного.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора
 

Вам понравилась эта статья?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Рекомендуем также почитать:

Зотиков Александр, обозреватель портала "MotorPage"
24 ноября 2024

"Ничто не вечно"
Александр Пикуленко, журналист
21 ноября 2024

"Опережающее автопотребление"
Андрей Ладыгин, журналист
14 ноября 2024

"Дедовы валенки против «цифры»"
Алексей Грамматчиков, главный редактор журнала «Автопанорама»
03 ноября 2024

"Ждуны поневоле"
Андрей Ладыгин, журналист
30 октября 2024

"Египетская сила слова"

Интересные новости по теме

Европейские аналитики предсказали падение производства автомобилей

Европейские аналитики предсказали падение производства автомобилей

По мнению аналитиков компании S&P Global Mobility, из-за энергетического кризиса производство новых автомобилей в 2023 году значительно сократится. Худший сценарий – падение на треть 14 октября 2022 0
Citroen 19_19 концепт

Аналитики предсказали электрокаром светлое будущее

Электрокары пользуются пока еще очень слабым спросом, и не в последнюю очередь такая ситуация складывается из-за присущих им недостатков. Одним из них является высокая себестоимость производства, однако в этом отношении вскоре будет достигнут существенный прогресс. 28 мая 2019 0
Автомобильное мнение народа

Автомобильное мнение народа

Консалтинговая компания Deloitte опубликовала результаты опроса более 25 тыс. потребителей из 20 стран о том, какие направления и технологии в развитии мирового авторынка опрошенные считают наиболее важными и привлекательными для себя 21 февраля 2019 0
То, что тебя бесит за рулем

То, что тебя бесит за рулем

Задумывались ли вы когда-нибудь над этим вопросом? Между тем, немецкие аналитики решили ответственно подойти к данной теме и провели несколько глубоких исследований, которые проливают свет на человеческие раздражители 12 февраля 2019 0
Назван самый популярный первый автомобиль россиян

Назван самый популярный первый автомобиль россиян

Первый в жизни автомобиль — это всегда событие, запоминающееся на всю жизнь. Россияне называли марки, с машин которых начиналась их водительская карьера 24 августа 2018 0
Названы самые популярные автомобили отечественных марок

Названы самые популярные автомобили отечественных марок

На российском рынке новых легковых автомобилей сейчас представлены всего две отечественные марки: Lada и УАЗ. Их модели и поделили все места в топ-10 популярности среди покупателей 22 августа 2018 0
Какие автомобили покупают в России с «механикой»? Названы лидеры

Какие автомобили покупают в России с «механикой»? Названы лидеры

Автомобили с механической коробкой передач постепенно теряют позиции на рынке новых автомобилей. Аналитики назвали марки, у которых машин с тремя педалями продается больше всего 22 августа 2018 0
Автокомпании заработали в России больше миллиарда рублей

Автокомпании заработали в России больше миллиарда рублей

Выяснилось, какие компании заработали больше всего денег на российском рынке. В лидерах отнюдь не Lada, которая лидирует по продажам в количественном исчислении 20 августа 2018 0

Комментарии

Обзоров машин на сайте:

5 2 5 9