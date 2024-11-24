Вечный автомобиль — мечта. Двигатель-«миллионник», плюс не подверженный коррозии кузов, плюс неубиваемая подвеска. Сделать автомобиль крепким и надежным — это было главной целью всех инженеров и изобретателей с самого начала автомобильной эры

Неудивительно, ведь поначалу машины были очень недолговечными. Тот же Mercedes-Benz — вспомним историческую для мирового автопрома поездку Берты Бенц в апреле 1888 года на построенном ее мужем Model 3: тормозные колодки стерлись уже через несколько десятков километров.

И вот весь XX век шла настоящая война за повышение ресурса — двигателя, трансмиссии, расходников. Победа была одержана примерно в середине столетия, автопроизводители научились создавать долговечные машины. В 2018 году умер американец Ирвин Гордон — его Volvo P1800S 1966 года не раз был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как автомобиль с самым большим пробегом, принадлежавший одному владельцу. В итоге на спидометре машины значились 3?260?257 миль — более 5?246?875 км. Двигатель прошел два капремонта, но кузов был как новый. Еще пример: в 2004 году таксист из Фессалоник Григориос Сачинидис передал в Музей славы Mercedes-Benz свой дизельный 240D 1976 года в кузове W123 с пробегом 4?586?630 км. А другой таксист, с испанского острова Тенерифе, не так давно удивил мир пробегом своего Mercedes-Benz 1988 года в том же кузове W123 — 7 млн км! Правда, двигатель ему все-таки меняли.

Еще из свежих новостей: названы самые надежные двигатели BMW за всю историю бренда — рядные «шестерки» М30 и M50. Первая выпускалась с 1968 по 1994 год, вторая с 1990 по 1996 й; обе при регламентном обслуживании способны проходить до 1 млн км без капитального ремонта. И это мы еще не говорим о моторах Toyota…

Получается, к 1990 м мировые автопроизводители уже знали формулу вечной жизни автомобиля. И умели выпускать машины, которые при бережной эксплуатации и регулярном обслуживании можно было, однажды купив, много лет хранить и передавать из поколения в поколение. Казалось, больше и выдумывать ничего не нужно, просто бери и делай.

Но что-то пошло не так. Что именно?

Я даже сейчас не про сговор мировых автогигантов и пресловутую матрицу Product Lifetime Management, которую в XXI веке начали формировать так, чтобы все агрегаты и системы в автомобиле выходили из строя синхронно, на 150–200 тысячах пробега, в общем, сразу после окончания гарантийного срока. Кто первым включил эту историю с прогнозируемым износом агрегатов, неважно, а важно, что инженеров заставили наступить на профессиональное самолюбие и «сдать назад».

Зачем это было сделано, понятно: производители опомнились и поняли, что если автомобиль будет служить не один десяток лет, то покупатели быстро закончатся и продавать окажется некому. Автомагнаты сказали «ой» и сменили бизнес-модель. Вместо надежности и долговечности — быстрое обновление модельного ряда, новый автомобиль каждые три года, ну и доступные кредиты, чтобы можно было его купить. Плюс заработок на ремонте и запчастях, которые отныне требовались все чаще. А недавно с рынка IT в автомобильный мир вообще пришла идеология эксплуатации гаджетов. Покупателя приучили любить и ценить не классическое и вечное, а пусть недоделанное и скороспелое, но модное, на один-два сезона. Пример мирового автопрома №1, китайского, который явно исповедуют IT-подход, самый наглядный.

И что мы имеем сегодня в результате? В России автомобиль снова, как когда-то, стал предметом роскоши и стоит, как чугунный мост. При этом нам приходится выкладывать немалые деньги за машину уже не более-менее долговечную, а выпущенную в рамках идеологии «поносил год-два и выбросил».

Может, вернуться к хорошо забытому старому? Возобновить выпуск автомобильных хитов 1970–80–90 х, машин если не вечных, то долговечных? С точки зрения «зеленой» экономики и экономии природных ресурсов автомобиль, который будет эксплуатироваться не один десяток лет, идея отличная. Но, увы, уже не пройдут эти машины по новым стандартам и безопасности, и экологичности.

Вот разве что электрокары — в двигателе у них ломаться нечему, обслуживания минимум, чем не «вечные автомобили»? Вопрос только в сроке жизни батарей. Но долго ли именно батареи сохранятся в качестве источников энергии для электромоторов? По этой части у нас впереди еще много нового и интересного.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

