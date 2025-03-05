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Таков сюжет американского боевика «Балерина», выход которого ожидается этим летом. Сообщается, что создатель фильма — успешная американская киностудия Lionsgate, которая за последние семь лет выручила за свое кинотворчество более 8 млрд долларов, недавно начала переговоры с представителями российской киноиндустрии об официальном прокате этой картины в РФ. Помимо «Балерины» (входит в кинофраншизу «Джон Уик») американская корпорация рассматривает возможность представить в России еще ряд примечательных киноновинок, в том числе новую серию «Голодных игр», где героям нужно выжить в жестоких соревнованиях.

Обсуждения будущего «танцовщицы с пистолетами» — лишь один пример укрепляющихся намерений западных компаний вернуться на российский рынок. Эксперты платформы для развития бизнеса Kokoc Group подсчитали, что ждут второго пришествия в РФ до 350 компаний из пока недружественных стран. Среди них — производитель популярных прохладительных напитков Coca-Cola, такие представители фешен-индустрии, как Pull & Bear и Massimo Dutti, производители электроники Samsung, LG и даже авиастроительная корпорация Boeing.

Все громче поднимается тема вероятного возвращения в нашу страну и автомобильных компаний. Аналитики рассуждают о том, кто тут стоит ближе к стартовой линии. Прежде всего называют корейцев, которые имеют для этого веские правовые основания: хотя завод Hyundai под Питером принадлежит новому российскому владельцу AGR, у корейской стороны есть опцион на получение этого актива обратно, который действует до конца 2025 года. А вот Toyota продала свой завод в Санкт-Петербурге без права на обратный выкуп и потому пока не числится в списке фаворитов возможного возвращения в Россию. Такая же ситуация с немецким Volkswagen. Зато другой германский бренд Mercedes-Benz и японская Mazda имеют опцион на обратный выкуп своих проданных в РФ производственных площадей соответственно в Подмосковье и во Владивостоке.

Но пока они и другие автогиганты воздерживаются от заявлений на этот счет. Все следят за развитием представления на сцене мировой геополитики, где сюжеты могут посоперничать с самыми залихватскими голливудскими сценариями и где предугадать очередной поворот событий очень сложно — вплоть до идеи открытия американцами второго фронта против киевского режима.

Хотя можно предположить, что при возможной отмене санкций активно начнут себя вести на российском автомобильном рынке не только корейские, европейские, японские или американские компании. В полный рост распрямятся и китайцы, некоторые из которых сейчас боятся вторичных санкций. Это относится, в частности, к одной из ведущих китайских корпораций BYD, она вполне может обрушить на Россию свою маркетинговую мощь. Кстати, в последние недели особенно заметно, что автопроизводители из КНР ведут себя смелее: например, в пресс-релизах они уже не скрывают и охотно называют своих технологических западных партнеров, задействованных в выпуске ключевых элементов конструкции, чего раньше не наблюдалось.

Однако вернуться на российский авторынок — не такая легкая задача. И дело не только в необходимом оформлении нужных сертификатов и допусков. Важным элементом продаж новых авто в России сейчас является постепенно повышающийся утилизационный сбор, делающий все более невыгодным чистый импорт автомобилей. И уже в среднесрочной перспективе наиболее привлекательные предложения потребителям смогут сделать те компании, которые имеют или налаживают производство в нашей стране. А новых производственных проектов в России заявлено немало. Напомним, что в этом году в Москве должно стартовать производство электромобилей Atom, интригующе выглядит обещанный запуск выпуска возрожденного отечественного бренда «Волга», а о планах локализации производства машин в России китайской корпорации JAC вы можете прочитать в интересном интервью представителя этой компании в текущем номере нашего журнала.

Так что вполне возможно, что возвращающиеся на российский автомобильный рынок иностранные компании как минимум поначалу окажутся не у дел. Как американский балет. Хотя автомобили у американцев гораздо лучше.

