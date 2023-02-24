Немецкий таблоид Spigel наделал шума, сообщив о готовящихся ограничениях на использование электрокаров в Швейцарии, а затем и в остальной Европе

В статье под названием «План действий в чрезвычайных ситуациях при нехватке электроэнергии» швейцарцам советуют раньше времени не паниковать – мол, пока это лишь проект правительственного постановления и самая крайняя мера, которую Берн рассмотрит лишь в случае резкого обострения энергетического кризиса нынешней зимой. Однако звоночек зазвучал, и довольно громко

Как сообщается, ограничения планируется распространить на частников, использующих электромобиль не для «неотложных поездок», к которым отнесены перемещения в офис, магазин, к врачу, в церковь и на судебные заседания, а, например, для поездок в ресторан или путешествий. А еще в рамках того же пакета власти готовят снижение скоростного лимита на швейцарских автомагистралях со 120 до 110 км/ч.

Немецкое издание Focus выяснило, что рестрикции могут ударить по 110 тысячам владельцев автомобилей Tesla Model 3, Tesla Model X, Volkswagen ID.3, Renault Zoe и других «зеленых» легковушек, входящих в топ-20 автомобилей 2021 года в Швейцарии. Более того, журналисты не исключают, что аналогичные ограничения коснутся в обозримом будущем и немцев. В частности, авторы допускают введение рестрикций на быструю зарядку электромобилей. Что же касается ограничений максимальной скорости на автобанах, для немцев с их любовью к «безлимиткам» это и вовсе удар под дых!

Хотя немецкие чиновники оставили запрос репортеров Focus без ответа, последние призывают готовиться к худшему. Как мне показалось, статья пронизана редким для немецких СМИ ощущением безысходности и мыслями о возможном завершении бума электрокаров. Как бы то ни было, ближе к ее концу Focus задается риторическим вопросом: «Кто же купит электромобиль, если владельца грозят ограничить в правах на его использование как минимум зимой?»

Каким же безоблачным было небо над производителями «электричек» всего два года назад! Автогиганты в лице Mercedes-Benz, Volvo и Genesis рапортовали о планах свернуть производство автомобилей с ДВС уже к 2030 году. Те же швейцарцы объявили пару месяцев назад о начале выпуска в 2023 году ультракомпактных мини-электромобилей Microlino. Вот только кто, скажите, пойдет теперь покупать эти «зеленые» «пузыри», если дотирование электрокаров властями европейских стран на фоне надвигающегося энергетического коллапса оказалось под вопросом!

Но как же европейская солидарность? Ведь в Европе есть, к примеру, Франция с ее многочисленными атомными АЭС, которая могла бы в теории экспортировать электро­энергию, выработанную этими мощностями, европейским партнерам. Как недавно выяснилось, бросить спасательный круг помешала... ржавчина. На французских АЭС в массовом порядке обнаружилась коррозия на сварных швах трубопроводов. Причем, по сообщениям французских СМИ, ремонт примерно половины из 56 станций страны может занять до двух лет. Какой уж тут экстренный экспорт энергии!

Вот и выходит, что разговоры о скорых похоронах машин с «грязными» ДВС, как и обязательства грандов западной автоиндустрии тотально «озеленить» свои модельные ряды, были излишне смелыми. На поверку вышло, что без «тоталитарного» российского газа, который вдруг перестал доходить до европейских потребителей, двигаться к «ответственному» «зеленому» будущему – проблематично.

Самое интересное, что Россия, явно не находившаяся в авангарде автомобильного эко­движения, на фоне последних событий неожиданно оказалась в выигрышном положении. Энергокризис – это точно не про нас. Так что на КамАЗе готовятся расширить линейку электробусов, на липецком предприятии «Моторинвест» стартовало производство электроседанов Evolute i-PRO и кроссоверов Evolute i-Joy, на столичном «Москвиче» готовят линейку электромобилей с родословной из Китая, который, к слову, как и наша богатая на ресурсы страна, не испытывает сложностей с развитием электротранспорта и активно поставляет нашим предприятиям элементы силового привода, которые в России планируют локализовать.

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