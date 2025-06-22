Устремившийся в небо китайский автопром обострил дискуссию о том, скоро ли над головами рядовых граждан станут передвигаться летающие автомобили и нужно ли нам это?

Идея поднять автомобиль в воздух не нова: инженеры пытаются ее реализовать как минимум восемь десятков лет. Считается, что первый полет аэромобиля состоялся 12 июля 1946 года в США усилиями компании Convair, когда машина смогла продержаться в воздухе около часа, преодолев расстояние в 72 км.

Но принципиальный момент заключается в том, что раньше аэромобили пытались «скрещивать» с самолетами, приделав к нему крылья. Однако в последнее время концепция меняется: конструкторы приходят к мысли, что личные транспортные средства удобнее отрывать от земли с помощью подобия больших электрических дронов. В мире такой тип аэрокаров называют eVTOL (electric vertical takeoff and landing — «электрический вертикальный взлет и посадка»). Практичность этих летающих машин заключается в том, что в отличие от моделей самолетных типов для них не нужна разгонная полоса, и приземляться автомобиль-дрон может вдали от аэродромов, почти где вздумается.

В мире на данный момент насчитывается несколько сотен проектов летательных аппаратов класса eVTOL. Пока аэрокары могут поднимать в воздух в среднем 100–200 кг, развивать скорость 100–150 км/ч и летать от одной зарядки от 30 мин. до одного часа. Например, в Германии в этом направлении развивается компания E-Volo, которая выпускает серию электрических летательных аппаратов Volocopter. В США свои проекты в этой сфере развивают Joby Aviation, Archer Aviation, в Великобритании — Vertical Aerospace.

Анна Уткина, директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр»:

«Летающие автомобили и аппараты eVTOL — одна из самых обсуждаемых и перспективных технологий будущего в сфере авто. На сегодняшний день она превращается в реальность благодаря стремительному развитию электрической тяги, автоматизированных систем управления и новых композитных материалов. Наиболее перспективным направлением в этой области считаются именно электрические аппараты вертикального взлета и посадки. Они обладают рядом преимуществ — экологичностью, относительной бесшумностью и потенциально низкими эксплуатационными расходами. Также аппараты оснащаются несколькими электродвигателями, размещенными по периметру корпуса, что обеспечивает высокую маневренность. Конструкции с гибридными силовыми установками позволяют увеличить дальность полета, сохраняя при этом высокую энергоэффективность.

Менее перспективными сегодня считаются проекты, основанные на классических механических схемах с двигателем внутреннего сгорания, складными крыльями и тяжеловесной компоновкой. Такие аппараты являются более шумными, сложными в обслуживании и дорогими в производстве. В число лидеров по разработке eVTOL входят компании из США, Европы и Азии. Например, американская Joby Aviation планирует запуск коммерческого аэротакси уже к 2026 году. Archer Aviation реализует проекты в партнерстве с United Airlines, а немецкая Volocopter продемонстрировала свое летающее авто в конце 2024 года. Китайская EHang пошла еще дальше, ее беспилотные пассажирские дроны уже тестируются в городских условиях. Немецкий стартап Lilium создает уникальный летательный аппарат с фиксированными крыльями, который рассчитан на междугородние маршруты.

Эти устройства обещают стать революцией в городской мобильности. Они особенно эффективны в условиях мегаполисов, где наземная инфраструктура перегружена, а время — один из главных ресурсов. Их применение наиболее оправданно в качестве аэротакси, для срочной доставки грузов, в том числе медикаментов и донорских органов. Также они могут использоваться в сферах туризма, охраны природы, в спасательных операциях и в труднодоступных регионах. В перспективе первые коммерческие летающие автомобили можно ожидать в массовом использовании в период с 2025 по 2030 год.

Однако на пути к внедрению есть и существенные преграды. Главной из них остается безопасность. Пока не решены вопросы сертификации, регулирования полетов в городских условиях и взаимодействия с другими участниками воздушного движения. Кроме того, необходимы надежные автоматические системы управления, резервные источники энергии и способы аварийной посадки. Наиболее перспективные сферы применения eVTOL в России — труднодоступные районы Севера, Дальнего Востока, использование в службах МЧС, скорой медицинской помощи и нефтегазовой отрасли. Потенциальными заказчиками могут стать государственные структуры, крупные корпорации, логистические компании и частные лица.

Но особенно активную позицию в создании eVTOL проявляют китайские компании. Одним из первопроходцев здесь считается корпорация EHang, проводящая успешные испытания своих летательных средств с 2021 года. И сейчас, как мы с удивлением увидели на последнем Шанхайском автосалоне, в гонку за освоение воздушного пространства включаются китайские автомобильные корпорации.

Они начинают активно предлагать гибридные конструкции, когда на автомобильное шасси устанавливается подобие пассажирской капсулы, у которой в нужный момент выезжают электрические пропеллеры, поднимающие ее в воздух. По такому пути сейчас идут Hongqi, GAC, Chery, XPeng и другие. Пока их разработки демонстрируются в статусе концептов, но делаются заявления о том, что в серию летающие китайские авто пойдут в самое ближайшее время — в течение одного-двух лет. Например, в Шанхае руководство XPeng заявило, что уже к концу текущего года компания планирует завершить строительство завода для массового производства представленной на выставке модели Aeroht, и в первой половине 2026 года она начнет сходить с конвейера.

Зная оперативность китайских компаний, вполне можно предположить, что их летающие капсулы действительно пойдут в серию совсем скоро. И в самое ближайшее время мы, приехав в КНР, вдруг увидим множество бороздящих воздушное пространство пассажирских дронов.

Да, пока такие идеи все еще кажутся фантастическими. Не очень понятно, как будет обеспечиваться безопасность не только самих пассажиров аэрокаров, но и тех, кто находится под ними. Вдруг что-то случится и как избежать жертв, если обломки упадут в плотную городскую застройку? Не говоря уж о том, что нужно выработать нормы воздушного движения, которые смогли бы регулировать перемещение машин в сложном трехмерном пространстве. Правда, китайцы заявляют, что здесь поможет искусственный интеллект. Большинство разработчиков рассчитывают на полную роботизацию перемещения машин в воздухе. Они не намерены пускать человека за руль (то есть штурвал) такого транспортного средства, поскольку лишенная эмоций роботизированная система, а тем более в воздухе, кажется им надежнее.

Аналитики начинают выдавать позитивные прогнозы насчет будущего eVTOL. К примеру, Федеральное авиационное управление при министерстве транспорта США (FAA) прогнозирует, что уже в первый год запуска таких полетов, в 2026 году, в мире пассажиропоток может составить 886 тыс. человек в год. Во второй год (2027) — он уже достигнет почти полутора миллионов человек — 1,48 млн, а через шесть лет (в 2031 м) превысит десятимиллионную отметку с показателем в 11,6 млн пассажиров. С такими выводами согласны аналитики Morgan Stanley, которые прогнозируют, что мировой рынок eVTOL к 2040 году приблизится к отметке 1,5 трлн долларов.

Владимир Пирожков, директор Лаборатории дизайна Сбера:

«В России сейчас строят серьезный проект «Транспорт будущего» в Тольятти, он станет центром двигателестроения в том числе для дронов. Сбер вкладывает в этот проект большие средства. Похожие предприятия создаются и в других городах — в Нижнем Новгороде. Согласен, среднестатистический человек боится оторваться от земли даже выше одного метра. Так что к летающим средствам в обязательном порядке будут предъявлять высокие требования с точки зрения безопасности. Все эти аппараты, в частности, оснастят парашютами. Уже есть много компаний, выпускающих парашютные системы, отработанные на применении в самолетах. Ну и все дроны в воздухе будут передвигаться без участия человека с помощью автоматизированной системы без риска вмешательства гораздо менее предсказуемого человеческого фактора. Автомобиль не исчезнет, это будет как с лошадью. Сегодня вы можете купить дорогую лошадь, поставить ее в конюшню и потом выезжать на ней на ипподроме. Вот и отдельные энтузиасты будут держать в своем гараже, скажем, дорогой Porsche 911 и иногда для развлечения выезжать на нем».

А что же Россия? В нашей стране тоже есть разработки технологий eVTOL. Специалисты называют в этой связи такие отечественные компании, как «Гаскар», «Кронштадт», стартапы типа Hoversurf. Есть наработки у Центрального аэрогидродинамического института им. Н.Е. Жуковского (ЦАГИ), Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Последняя, кстати, на недавней выставке HeliRussia 2025 представила беспилотный самолет вертикального взлета С-76 с восемью электродвигателями.

В 2023 году правительство РФ утвердило «Стратегию развития беспилотной авиации на период до 2030 года», где также уделяется внимание транспортным средствами класса eVTOL. В соответствии с этим документом для них начата разработка стандартов безопасности и нормативного регулирования. С учетом больших российских территорий, где остро не хватает не только аэродромов, но и элементарных дорог, летающие аппараты eVTOL могут стать очень востребованными. Они могли бы пригодиться для доставки грузов, туристических поездок, в сфере экстренной медицины.

Да, проблем и отговорок для того, чтобы не пускать автомобиль в воздух, можно найти много. Но это не значит, что не нужно искать пути внедрения в нашу жизнь нового типа воздушного транспорта. Иначе мы рискуем оказаться в стороне от глобального мейнстрима — новой волны освоения воздушного пространства автомобилями.

