Недавно в пробке на Садовом кольце спешащий мотоциклист двинул ногой по зеркалу заднего вида моего автомобиля. Ему, видите ли, показалось, что я мешаю проехать. Не согласна! Скорее это он помешал мне спокойно стоять в пробке

К мотоциклистам можно относиться по-разному. Кто-то считает их бесстрашными героями, а кто-то злостными нарушителями. Действительно, владельцы двухколесной техники редко ездят строго по рядам, смирно пристроясь в бампер впередиидущего автомобиля. Людей в шлемах это не устраивает. Они все время опаздывают. Им хочется побыстрее. Вот и шмыгают между машин, рискуя зеркалами и лакокрасочным покрытием соседних автомобилей. А еще они рискуют своей собственной головой, которая, как известно, одна.

К чему это я? А к тому, что жизнь такова, какова она есть. Мотоциклисты существуют в нашей реальной жизни и никуда исчезать не собираются. И если, не приведи Господь, случится ДТП, пострадает и тот, что внутри железной коробочки (морально и материально), и тот, что верхом на двухколесном скакуне (физически). О правоте и виновности будет после судить сотрудник ДПС, но абсолютно ясно, что серьезные проблемы обеспечены обоим.

Я призываю оставить выяснения о правоте тем, кто занимается этим по долгу службы. Нам же — автомобилистам и мотоциклистам — надо договориться о взаимном уважении и соблюдении элементарных правил взаимодействия. Ну если очень спешащему «мотику» нужно куда-то пролезть между рядов, сместитесь немного в сторону. Пропустите. При перестроении обязательно оценивайте обстановку позади автомобиля и включайте поворотники, ведь неожиданный маневр может оказаться трагическим для мотоциклиста.

Если обгоняете байкера, держитесь от него максимально далеко. Дело в том, что воздушный поток, создаваемый автомобилем, мешает нормальному движению двухколесного транспорта — его может попросту сдуть.

Не стоит забывать и о том, что мотоциклист — полноправный участник движения. Догнали — следуйте строго за ним. Не надо пристраиваться сбоку. Это опасно!

Среди автомобилистов немало водителей, которые любят испытать судьбу, проскакивая на желтый свет. Нужно понимать, что ускорение мотоцикла происходит гораздо быстрее, чем разгон машины. Поэтому не спешите на нежеланное свидание с мотоциклом. Минута ожидания на светофоре почти не скажется на общей продолжительности поездки.

Есть исследования, говорящие о том, что скорость принятия решения у мотоциклиста в полтора раза выше, чем у автомобилиста. Это связано с динамикой двухколесных машин, которые передвигаются в пространстве заметно быстрее автомобилей. Если увидели где-то вдали человека в шлеме, надо быть настороже. Пройдет пара секунд — и мотоцикл пронесется мимо вас, исчезнув так же быстро, как и появился.

Друзья, все мы используем какие-то средства передвижения: автомобили, мотоциклы, самокаты, велосипеды, автобусы и метро. И всем нам не нужны лишние проблемы. А избежать этих проблем можно только в том случае, если жить, а точнее, передвигаться мы будем гармонично, не создавая проблем (и не причиняя боли) никому из окружающих. Поэтому вернусь к тому, с чего начала. Давайте уважать друг друга!

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора