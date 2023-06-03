С приходом эры?мощных электромоторов на?самокатах перестали просто ездить?— на?них?теперь по-настоящему гоняют. И?называть таких людей надо самогонщиками, попутно… объявив им?бой

Как только стартовал нынешний сезон катания на всевозможных модных гаджетах — моноколесах, самокатах, гироскутерах, сигвеях, так в разных уголках страны вновь резко пошла вверх кривая происшествий с ними. Вот девочке четырех лет, сбитой самокатчиком, диагностировали перелом лобной части черепа и отвезли в реанимацию. Вот бабушка, тоже попавшая под самокат, осталась без зубов, но с множественными ссадинами и сотрясением мозга. А тут вообще пришлось похоронить известного актера, имевшего неосторожность прогуливаться там, где носятся клиенты кикшеринга.

С уверенностью утверждаю: летом подобных сообщений станет больше. Много больше! Хотя бы потому, что власти российских городов невольно способствуют подобным инцидентам. Взять, например, Москву. В прошлом году на ее улицах было доступно для аренды до 40 тыс. электросамокатов. Но этого показалось мало, и вот теперь мэрия под натиском кикшеринговых фирм решила увеличить квоту сразу в полтора раза — уже до 60 тыс. единиц. При том, что никто не знает, сколько еще самокатов находится в квартирах горожан.

Можно прогнозировать и рост столкновений с пешеходами, велосипедистами, автомобилями. И никакие выделенные дорожки, а также изменения в Правилах дорожного движения и отрисовка «медленных зон» тут кардинально не помогут — число безбашенных владельцев и арендаторов подобных средств индивидуальной мобильности будет прирастать. Желая выплеска адреналина, стремясь утолить жажду скорости, люди, лишенные по тем или иным причинам возможности сесть за руль машины, отыгрываются на тротуарах, в парках, в пешеходных зонах. Там, где в основном гуляют дети и пенсионеры, где больше всего молодых мам с колясками. Беря в прокат девайс, способный развить скорость, как у автомобиля, менее чем за 100 руб., можно сполна удовлетворить амбиции, устраивая бешеные выкрутасы.

Волнует ли это «отцов города»? Наверное. Хотя не удивлюсь, если вдруг выяснится, что в той же Москве резко повысили квоты для кикшеринга только потому, что в этом случае Первопрестольная становится рекордсменом мира по числу прокатных электросамокатов. Ну как тут удержаться, когда есть шанс утереть нос сразу Сеулу и Берлину, где числится по 50 тыс. таких транспортных средств?

Нужно учитывать и такие факторы, как деятельность лоббистов, нанятых кикшеринговыми фирмами, а также разного рода «стимулы». Скрытой мотивации некоторых чиновников, увы, нельзя исключать там, где большие деньги, а прокат самокатов — именно такой бизнес. В 2022 м объем этого рынка в России достиг 13,3 млрд руб., увеличившись в сравнении с предыдущим годом аж на 64 %. Такую сумму обеспечили своим владельцам около 200 тыс. девайсов, в то время как в текущем году их парк, предположительно, вырастет до 275 тыс., а в 2025 м — вообще до 440 тыс. единиц.

Выход из этой ситуации один — запреты и ограничения. Да, именно так: держать и не пущать! Иначе получайте сотни ДТП, множество инвалидов, требующих дорогущего лечения, а иногда и похороны. Нынешней весной к такому вот решению пришли в Париже. На референдуме жители высказались за закрытие всех контор по прокату электросамокатов. Плевать, что это подрубает чей-то бизнес, лишает некоторых парижан работы и якобы ущемляет право на свободное передвижение.

Еще раньше некоторые затруднения для тех, кто пользуется сигвеями, моноколесами, электросамокатами и прочими похожими девайсами, ввели власти Копенгагена, Мельбурна, Барселоны, Тель-Авива… Во всех этих случаях главным аргументом стало то, что армии «самогонщиков» буквально вторглись на улицы и тротуары населенных пунктов, реально угрожая безопасности людей и приводя в ярость многих горожан. А значит, следует позаботиться о тех, кто не желает становиться жертвой безрассудных самокатчиков.

Нам недружественный Запад нынче не указ. Но речь ведь не о нем, а о россиянах — о нашем собственном комфорте, безопасности, здоровье. Более того, о жизнях, которые как-то неправильно терять в обычных парках и на тротуарах.

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