Двенадцатицилиндровые моторы всегда были аристократией среди двигателей внутреннего сгорания. Однако и над ними все еще есть высший свет — 16-цилиндровые двигатели

Невзирая на все электромобильные веяния, новый Bugatti Tourbillon явил миру свое видение двигателя типа V16. То решение, которое привело к расцвету роскошных автомобилей в Новом Свете с конца 1920 х годов, а затем в 1930 х пережило бум в Европе. Да еще какой! После презентации новенького Bugatti Tourbillon мощностью 1800 л.с. хочется оглянуться назад и вспомнить историю о 16 цилиндровых V-образных двигателях, рожденных в 1910 х годах для нужд авиации, где место под капотом не имело значения. «Шестнадцать горшков» — уже давно забытое автомобилистами выражение. А ведь первым начал выпуск автомобилей с 16 цилиндровыми двигателями Cadillac в далеком 1930 году и продолжал делать их до 1940 года. За 11 лет с конвейера завода в Ленсинге (штат Мичиган) сошло в общей сложности 4320 таких машин.

Кроме Cadillac лишь Мarmon и Peerless рискнули взяться за такое. Мarmon же совсем не вовремя начав производство машин с мотором V16, обанкротился уже в 1933 м. А у фирмы Peerless дальше постройки опытных образцов дело и вовсе не пошло. Надо сказать, что количество цилиндров в моторе как в те времена, так и сегодня, как ничто другое обусловливает престижность марки. И уж тем более на рынке Соединенных Штатов.

Силовые агрегаты Cadillac V16 стали первыми в мире двигателями с таким числом цилиндров, выпускавшимися серийно. Для инженеров-мотористов других фирм они были священными «белыми слонами», недосягаемыми технологическими вершинами.

Фирма Мarmon, выйдя в конце 1920 х годов на ежегодный уровень продаж в 20 тыс. машин, бросила в 1931 году вызов Cadillac. 16 цилиндровый мотор Мarmon оказался больше по объему и куда мощнее. У него были потрясающие 200 лошадиных сил. К тому же в противовес конкуренту он получил алюминиевые блоки цилиндров и картер. С тех пор 16 цилиндровые моторы изредка встречались на гоночных автомобилях. В середине 1930 х годов появились Мaserati и Bugatti, у которых силовой агрегат состоял из двух V-образных восьмерок, размещенных параллельно в общем картере.

В современную эпоху инженеры иногда тоже подходили к двигателю V6. Именно с таким мотором выпустили 19 экземпляров уникального суперкара Cizeta Moroder. Самое потрясающее, что его 16 цилиндровый центрально распложенный мотор стоял поперечно. За основу этого агрегата взяли два V8 от Lamboghini и объединили в единый блок. А коробку передач пристроили между ними поперечно.

Экспериментировала с такими моторами и BMW в рамках проекта «Золотая рыбка». К стандартному 12 цилиндровому M70 добавили еще четыре цилиндра. Получившийся семилитровый мотор развивал 408 лошадиных сил. Его даже поставили в кузов обычной «семерки». Правда, до серийного выпуска дело не дошло.

Дальнейшие работы по V16 начались в BMW после покупки Rolls-Royce. Для концептуального 101Х построили 9 литровый V16 мощностью 770 лошадиных сил. Cadillac тоже возвращался к 16 цилиндровому двигателю. Однако поставили его только на концепткар Sixteen. Мотор получился знатный. Атмосферный, 32 клапанный объемом 13,6 л и потрясающeй мощностью 1000 л.с.

Но это все концептуальные конструкции. А вот Volkswagen с конца 1980 х начал работу над уменьшением габаритов двигателей и пришел к V-образным рядным, то есть к гибриду, где одна головка блока над разваленными клином цилиндрами. Апофеозом же стал новый V-образный 16 цилиндровый мотор, построенный для Bugatti Tourbillon. Инженеры решили отказаться на гиперкаре от турбированного двигателя W16 от Chiron. Вместо него Tourbillon получил атмосферный 8,3 литровый агрегат V16 (вес всего 252 кг). Этот двигатель, который можно крутить до 9000 об/мин, развивает 986 л.с. и 900 Hм. Он разработан при участии фирмы Cosworth. На сегодняшний день этот двигатель доведен до совершенства. Сложнейшая система охлаждения достигла каких-то невероятных показателей. За минуту она способна пропустить через себя 800 л жидкости и 60 тыс. л воздуха. В итоге мощность составляет фантастические 1800 лошадиных сил, правда, при помощи трех электромоторов.

Даже расход топлива здесь потрясает воображение. При движении на максимальной скорости это 190 л на 100 км. То есть бензобака хватает всего на 8 мин.

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