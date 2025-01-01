Машины для такси по совокупности своих характеристик всегда считались образцом и для обычных автомобилистов. Есть ли такие модели-маяки сегодня?

Вышло так, что мой родственник ушел в таксисты. Думал — ненадолго, но вот уже три года возит клиентов в областном центре-«миллионнике». За это время выработал режим работы — когда выезжать на улицы, когда — отдыхать, чтобы не убиться; хорошо изучил закоулки города; выяснил, из каких районов выгодно брать заказы, а откуда — нет. В общем, поднялся на неплохой для региона уровень доходов: и ипотеку можно погашать, и на семью в принципе хватает.

Вот только возникла новая проблема — пришло время менять свой автомобиль, на котором трудится. Когда начинал в такси, рассчитывал, что это на месяц-два, пока не найдет работу по специальности. Да и машина была подходящая — «француз» с просторным салоном и большим багажником, подвеску которого все называли «неубиваемой». Однако пробег уже достиг 300 тыс. км, и семилетний седан начал активно «сыпаться».

Лишь за последние полгода сменил генератор, коробку передач, амортизаторы, зимнюю резину, датчики, не говоря уж о прочих мелочах. А так как официальных дилеров этой марки уже нет, как нет и поставок запасных частей, то любой ремонт больше похож на квест с поиском деталей, ставших еще и безумно дорогими. Процесс подчас растягивается на неделю-две, а это и простой в работе, и потеря заработка.

Стал изучать все варианты — от перехода на аренду автомобиля в таксопарке до приобретения другой машины, бэушной или новой. От первого отказался быстро. Расчеты показали, что при таком раскладе дневной доход будет стремиться к нулю: нужно погасить аренду, заправиться, помыть салон и кузов. Хоть что-то заработать можно лишь при условии, что будешь за рулем с раннего утра до позднего вечера. Но в этом случае рискуешь переутомлением, которое рано или поздно приведет к аварии. Да и здоровье подкосить недолго.

Вторичный рынок тоже совсем не вдохновил. Если на сайтах и появляются не сильно заезженные «японцы», «корейцы» или «европейцы», то цену на такую легковушку выставляют, как за чугунный мост. При этом подержанный автомобиль — всегда кот в мешке, брать его для работы приличный риск.

Осталось выбирать из новых. И тут пришлось провести целое маркетинговое исследование. Во-первых, поговорил с коллегами-таксистами, узнал, кто на чем ездит, как ведет себя при интенсивной нагрузке та или иная модель. Ведь именно те транспортные средства, которые в прежние годы предпочитали использовать в такси, старались покупать и многие обычные автомобилисты. Такие машины славились надежностью и неприхотливостью, доступностью и простотой ремонта, хорошим сочетанием качества, цены и расходов на эксплуатацию.

Во-вторых, прошерстил тематические форумы, изучил отзывы. В-третьих, собрал предложения дилерских центров разных брендов — как зарубежных, так и отечественных, где уточнял не только цены, но и сроки гарантии, возможности сервисной и ремонтной базы. Наконец, выяснил, на каких условиях банки выдают автокредиты, — цены-то нынче ох как кусаются!

И тут оказалось, что… выбора практически и нет! Найти автомобиль, который сможет уверенно прослужить в качестве такси хотя бы три-четыре года, просто невозможно. Какую ни возьми модель, максимум, на что можно рассчитывать до полного списания машины, это пробег в районе 150 тыс. км. Однако такой километраж таксисты обычно «выкатывают» года за полтора.

А ведь еще придется вкладываться в сервис: с большой долей уверенностью можно говорить, что надо будет ремонтировать или вообще менять коробку передач, детали двигателя, рулевого управления, подвески. И хорошо, если необходимую деталь дилер сможет найти хотя бы за две-три недели, — не так давно Российский союз автостраховщиков сообщил, что срок поставок импортных автозапчастей в 2024 году составляет минимум 45 дней.

Увы, подобрать вариант нового автомобиля для такси мой родственник так и не сумел. Решил пока поддерживать в бодром состоянии свою проверенную временем машину и ждать: может, все-таки появится в стране действительно надежная рабочая лошадка, на которую опять станут массово клеить «шашечки»?

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