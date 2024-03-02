Иду по аллее, никого не трогаю, наслаждаюсь свежим воздухом. Чувствую, сзади происходит что-то нехорошее. Оборачиваюсь — и вижу, как в боковом заносе ко мне приближается доставщик на своем электровелосипеде. Глаза выпученные, во взгляде страх и отчаяние. Спортивное прошлое помогло. Я ловко отскочил в сторону. А безумный гонщик уже через мгновение растянулся на льду аллеи, вслух произнося экзотические ругательства
Конечно, и на старуху бывает проруха. На следующий день шагаю от метро до офиса. Слышу сзади хорошо знакомый со вчерашнего дня звук. Что? Опять? Точно, летит, родной, выражение лица и взгляд мне знакомые. Правда, на этот раз электрогонщик не упал, а проехал по кусочку моего ботинка. Опять повезло. Обошлось без травмы.
Долго ли будет продолжаться мое везение? Что-то подсказывает, что не очень. Когда-нибудь наши дорожки пересекутся, и, что будет с доставщиком, я не знаю. Но мой организм пострадает точно. Уверен.
И еще уверен, что рано или поздно электровелосипеды как средство курьерской доставки законодательно запретят. Они действительно опасны, и это уже чувствует каждый пешеход в российском мегаполисе. Но одними запретами проблему не решить. Скажем, ограничили эксплуатацию коммерческих СИМов. А дальше? Кто их будет контролировать? Кто будет штрафовать? Следовательно, необходима специальная «симская» полиция на таком же или на еще более мощном транспорте.
Хотя есть уже испробованный путь, как с обычными автомобилями. Если оснастить СИМы номерами, то штрафы можно поручить камерам. А если велосипед едет без номера? Кто его будет ловить? Короче, вопросов много, но все они вполне решаемые. Важно другое, в российских городах надо срочно прекратить беспредел, который творят водители коммерческого электротранспорта. Эти ребята действительно опасны, и дорожно-транспортные происшествия, связанные с ними, растут как грибы после дождя. К слову сказать, в некоторых европейских столицах СИМы запретили от слова «совсем», причем не только коммерческие, но и вообще все. И это неспроста. Лично я не хочу постоянно прислушиваться, не несется ли сзади безумный доставщик пиццы, который может переломать ноги, позвоночник и прочие дорогие мне части тела. Чур меня!
PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора
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