Итак, это случилось. В правительстве приняли-таки решение, и с марта 2025 года в России начнут проверять наличие полиса ОСАГО с помощью видеокамер

Правда, в течение следующего года будет действовать так называемый экспериментальный режим. Нарушители через «Госуслуги» начнут получать вежливое напоминание, что надо бы купить полис ОСАГО, а штрафовать за его отсутствие пока не станут.

Честно говоря, с одной стороны, это хорошо, что вопрос наконец-то сдвинулся с мертвой точки. Ведь предложение — ввести контроль за наличие/отсутствие полиса ОСАГО с помощью камер фотовидеофиксации — звучит примерно с 2015 года, а с 2018 го нам уже конкретно и ежегодно обещают: вот с января точно начнем... Пару лет назад в столице даже проводили подобный эксперимент — нарушителю высылали не постановление о штрафе, а лишь требование (просьбу?) купить полис ОСАГО на свой автомобиль. Эксперимент даже признали удачным. И… все. Говорят, возникли некие юридические проблемы. Которые, похоже, не удалось окончательно решить по сей день.

Но тут надо бы чуть погрузиться в историю вопроса. Идея о контроле за наличием полисов ОСАГО звучит с момента появления системы обязательного автострахования. И, когда в 2002 году ввели наказание за отсутствие полиса, штраф установили примерно в соответствии со стоимостью полиса ОСАГО. Если полис тогда обходился в 1–1,5 тыс. рублей, то штраф составлял 800 рублей. С тех пор много воды утекло... Например, тогда большую часть нарушений выявляли на дорогах сотрудники ГАИ. Но после тотального внедрения камер фотовидеофиксации на дорогах (а также сокращения числа сотрудников «на земле») экипажей ДПС стало меньше, а нагрузка на них увеличилась. Им теперь не до проверки полисов, так что шансы попасться за управление без оного снизились. Кроме того, полис ОСАГО стоит чуть более 7 тыс., а штраф… остался тем же. Или даже уменьшился: если заплатить в 20 дневный срок, получишь скидку 50%. И практику, когда за управление без страховки наказывали не только штрафом, но и запретом эксплуатации автомобиля (помните — снимали даже регистрационные знаки!), отменили давным-давно…

Вот и получается, что сегодня по дорогам колесят миллионы (!) авто без полиса. По экспертной оценке Российского союза автостраховщиков (РСА), доля незастрахованных по ОСАГО автовладельцев в РФ по итогам 2023 года составила 8,3%. А есть регионы, где полис, видимо, покупать просто не принято. Так, в Ингушетии доля водителей без ОСАГО в 2023 году (по экспертной оценке) составила 77,8%, в Чечне — 60,7%... Да, пожалуй, я туда на своей машине не поеду…

Почему люди не страхуют свою ответственность, как положено по закону? Во-первых, конечно, виновата наша привычка всегда надеяться на авось: «Я опытный, я внимательный, со мной ничего не случится — и зачем мне тогда страховка»? И при этом, естественно, жалко денег: в среднем годовой полис обходится ныне в 7,5 тыс. рублей. А во-вторых, все равно никто не проверяет, есть он или нет…

А теперь с 1 марта 2025 года в ГАИ перестанут спрашивать полис ОСАГО при регистрации автомобилей. И автостраховщики справедливо опасаются, что водители станут еще реже заключать договор об автогражданской ответственности. Логично, ведь у надзорных органов фактически пропадают механизмы контроля. И шансов попасться практически нет, а если это случится, штраф за такое нарушение составляет всего 1/20 от цены полиса. Не жалко отдать! Только вот никому не пожелаю угодить в аварию с автомобилем без полиса — замучаешься через суд пытаться получить хоть какую-то компенсацию на ремонт. Впрочем, и у самого «бесполисника» возникает масса проблем… А мог бы их избежать, ведь расходы на лечение или ремонт машины пострадавшего должна возместить страховая компания. Итак, что мы получим с марта будущего года? Как нам обещают, новая практика дисциплинирует участников дорожного движения, даже без штрафа. Кроме того, пилотный проект позволит проверить чистоту данных реестра ОСАГО и избежать ошибок, а также доказать, что система фиксации технически готова функционировать без сбоев. И тогда, видимо, и начнут штрафовать «бесполисников». Но, похоже, случится это не раньше 2026 года. Так что у депутатов еще есть немало времени, чтобы внести необходимые поправки в КоАП (о чем говорят уже несколько лет). А регионам — перепрограммировать камеры фотовидеофиксации и научить их определять авто без полиса. Всего-то ничего…

Кстати, сейчас в Госдуме рассматривается законопроект (и есть высокая вероятность, что он будет принят в ближайшее время) об увеличении штрафа за езду без полиса ОСАГО. За повторное нарушение — до 5 тыс. рублей.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора