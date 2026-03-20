20 мар 2026

ОСАГО выходит на новый уровень: лимиты выплат могут увеличить до 2 млн рублей

Как сообщил глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев, достигнута принципиальная договоренность об увеличении лимита выплат по ОСАГО за вред жизни и здоровью сразу в четыре раза

Речь идет о повышении максимальной компенсации с нынешних 500 тысяч до 2 млн рублей. Этот вопрос обсуждался с ключевыми регуляторами, включая Минфин, Центральный банк и представителей законодательной власти. По словам главы ВСС, стороны смогли прийти к общему пониманию необходимости пересмотра действующих норм.

Если инициатива будет реализована, изменения могут вступить в силу уже в 2026 году. Участники рынка рассчитывают, что повышение лимитов позволит приблизить систему обязательного автострахования к реальным затратам на лечение и компенсации пострадавшим в ДТП.

Отдельное внимание уделяется устранению давнего дисбаланса между различными категориями водителей. В частности, сейчас для такси действуют более высокие лимиты страхового покрытия, тогда как обычные автомобилисты остаются в рамках базового ОСАГО с более скромными выплатами. Новая реформа должна сделать систему более справедливой и унифицированной.
 

ТАСС

