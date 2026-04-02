Автомобильный портал Motorpage
2 апр 2026

Мошенникам могут закрыть доступ к ОСАГО

Мошенникам могут закрыть доступ к ОСАГО
Автор фото: ru.freepik.com

Для нарушителей обсуждается не только финансовая ответственность, но и запрет на управление автомобилем

Одним из центральных инструментов станет создание базы клиентов с повышенным риском. В нее попадут водители, неоднократно обращавшиеся за выплатами по схожим авариям или фигурирующие в подозрительных схемах. При каждом новом обращении система будет автоматически сигнализировать страховщикам о необходимости дополнительной проверки.

Для тех, чьи махинации будут доказаны, планируют ввести серьезные санкции. Речь идет о возмещении ущерба в тройном размере, оплате всех расходов на экспертизы и расследования, а также автоматической передаче материалов в правоохранительные органы.

Дополнительно обсуждается ограничение доступа к страховке для недобросовестных водителей. Однако эксперты считают более эффективной мерой запрет на вождение, привязанный к водительскому удостоверению. По оценкам страховщиков, ущерб от подобных действий достигает миллиардов рублей и напрямую влияет на стоимость ОСАГО. В ряде регионов активность мошенников уже привела к резкому росту тарифов, а иногда и к их двукратному увеличению.
 

При написании новости использовалась информация:
Известия

Комментарии к новости

Последние новости

...

Минпромторг готовит новые правила по установке российского софта для импортных автомобилей

03 апреля 2026
Voyah Taishan X8

Voyah представил крупный кроссовер Taishan X8

03 апреля 2026

Hyundai представила свой новый дизайнерский стиль с концептами Earth и Venus

03 апреля 2026

Российским производителям запретили экспортировать бензин до 31 июля

03 апреля 2026

5-цилиндровый двигатель Audi уходит из Европы, но остается в строю

03 апреля 2026

Представлена первая модель бренда Freelander

02 апреля 2026

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

JAC RF8 - jac rf8 (2026) женатики оценят Тест драйв
03 апреля 2026

JAC RF8
"Женатики оценят"
Jetour T1 - jetour t1 (2025) уикенд мечты на кроссовере повышенной проходимости
Автопутешествия
30 марта 2026

Jetour T1
"Уикенд мечты на кроссовере повышенной проходимости"
Omoda C5 - omoda c5 (2026) прибавить яркости!
Тест драйв
26 марта 2026

Omoda C5
"Прибавить яркости!"
Suzuki Jimny - suzuki jimny nomad (2024) двумя дверями больше
Тест драйв
24 марта 2026

Suzuki Jimny
"Двумя дверями больше"

Написано новостей:

3 7 0 1 7