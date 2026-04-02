Мошенникам могут закрыть доступ к ОСАГО

Для нарушителей обсуждается не только финансовая ответственность, но и запрет на управление автомобилем

Одним из центральных инструментов станет создание базы клиентов с повышенным риском. В нее попадут водители, неоднократно обращавшиеся за выплатами по схожим авариям или фигурирующие в подозрительных схемах. При каждом новом обращении система будет автоматически сигнализировать страховщикам о необходимости дополнительной проверки.

Для тех, чьи махинации будут доказаны, планируют ввести серьезные санкции. Речь идет о возмещении ущерба в тройном размере, оплате всех расходов на экспертизы и расследования, а также автоматической передаче материалов в правоохранительные органы.

Дополнительно обсуждается ограничение доступа к страховке для недобросовестных водителей. Однако эксперты считают более эффективной мерой запрет на вождение, привязанный к водительскому удостоверению. По оценкам страховщиков, ущерб от подобных действий достигает миллиардов рублей и напрямую влияет на стоимость ОСАГО. В ряде регионов активность мошенников уже привела к резкому росту тарифов, а иногда и к их двукратному увеличению.

