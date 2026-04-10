Продажи коротких полисов ОСАГО выросли в 7 раз

Российский рынок автострахования демонстрирует резкий рост интереса к краткосрочным полисам ОСАГО, особенно в сегменте такси. По итогам первого квартала 2026 года, продажи таких продуктов достигли 5,9 млн, увеличившись в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Общее количество оформленных полисов ОСАГО для такси превысило 6 млн, что в 6 раз больше прошлогоднего результата и на 20% выше показателя четвертого квартала. При этом объем страховых премий вырос лишь в 1,5 раза и составил 3,1 млрд руб.

Основной вклад в рост обеспечили короткие полисы сроком от одного дня до трех месяцев. На них пришлось 99% всех договоров. С апреля 2025 года водителям стали доступны полисы на 24 часа, что дополнительно стимулировало спрос. Сборы в сегменте краткосрочных страховок достигли 1,2 млрд руб., увеличившись в 5,2 раза.

Рост популярности таких решений объясняется сразу несколькими факторами. Усиление контроля со стороны агрегаторов и ГАИ привело к увеличению доли застрахованных автомобилей. Водители без полиса фактически не допускаются к работе, а сами агрегаторы активно стимулируют оформление страховки через собственные платформы.

Серьезную роль играет и сама стоимость. Годовой полис ОСАГО для такси в первом квартале 2026 года превышает 21 тыс. руб., тогда как сутки страхования обходятся в среднем в 175 руб. Такой формат позволяет водителям гибко управлять расходами и учитывать реальную загрузку автомобиля.