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5 авг 2026

Водители стали чаще жаловаться на страховщиков из-за ремонта по ОСАГО

Водители стали чаще жаловаться на страховщиков из-за ремонта по ОСАГО
Автор фото: magnific.com/ru

По итогам первого полугодия к финансовому омбудсмену поступило 101 219 жалоб от граждан. Из них 78 859 обращений, или 77,9%, были связаны с деятельностью страховых компаний

На споры по договорам ОСАГО пришлось 69 692 заявления. По сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года количество таких обращений выросло на 18,6%.

Наиболее распространенной причиной жалоб остается неисполнение страховщиками обязанности по организации ремонта поврежденных автомобилей. Водители сталкиваются с отказами в выдаче направлений на станции технического обслуживания, а также с нарушением сроков восстановления машин. Согласно действующим требованиям, ремонт автомобиля по ОСАГО должен быть выполнен не более чем за 30 дней. Однако на практике организовать восстановление транспортного средства в установленный срок удается далеко не всегда.

В Российском союзе автостраховщиков признают наличие проблем с натуральным возмещением. По оценке организации, их доля сейчас составляет всего 5–6%. Большинство страховых случаев урегулируется денежными выплатами, хотя такой вариант не всегда соответствует интересам владельцев поврежденных машин.

В РСА связывают ситуацию с изменением логистических цепочек и длительными сроками поставки комплектующих. Доставка отдельных запчастей может занимать несколько месяцев, из-за чего автосервисы не готовы брать на себя обязательства по ремонту автомобилей в рамках ОСАГО. Дополнительной проблемой остается отсутствие обязанности станций технического обслуживания заключать договоры со страховыми компаниями. Автосервис может отказаться от сотрудничества или не принять автомобиль по страховому направлению. В результате страховщик может оказаться в ситуации, когда выполнить обязательство по организации ремонта невозможно.

Эксперты полагают, что увеличение максимального срока ремонта может частично улучшить ситуацию и сократить количество претензий. Однако полностью решить проблему это не позволит, поскольку сроки поставки отдельных комплектующих остаются большими. Кроме этого, предлагается пересмотреть методику расчета ущерба, а также актуализировать стоимость запчастей и ремонтных работ.
 

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