16 мар 2026

Названы регионы с самыми аккуратными водителями

Названы регионы с самыми аккуратными водителями
Автор фото: ru.freepik.com

Российский союз автостраховщиков опубликовал статистику по доле автомобилистов, имеющих максимальную скидку за безаварийную езду по полисам ОСАГО

Больше всего аккуратных водителей зафиксировано в Москве. Здесь минимальный коэффициент бонус-малус (КБМ) имеют 52,3% автовладельцев. Второе место занимает Санкт?Петербург с показателем 50,8%. Третью позицию занял Пермский край, где максимальную скидку за безаварийную езду получили 48,9% водителей.

В целом, по стране доля автомобилистов с минимальным КБМ заметно выросла. По итогам года она достигла 41,5%, что на 6 процентных пунктов выше результата предыдущего года.

Выше среднего значения также оказались такие регионы, как Московская область, Ленинградская область, Рязанская область, Республика Карелия и Новосибирская область. Достаточно высокий показатель зафиксирован и в ряде регионов Урала и Сибири.

На противоположной стороне рейтинга находятся Республика Дагестан и Республика Ингушетия (9% и 12,7% соответственно). Здесь доля водителей с максимальной скидкой остается значительно ниже среднероссийского уровня.

При написании новости использовалась информация:
РСА

Последние новости

Проект Afeela застыл в ожидании вердикта после резкой смены курса компании Honda

16 марта 2026

Honda ставит на паузу электрификацию и возвращается к проверенным гибридам

16 марта 2026

Автопром США против китайских машин

16 марта 2026
Tank 300

Tank 300 получил удлиненную версию с лидаром и гибридной силовой установкой

16 марта 2026

Автомобили могут получить ультразвуковые системы защиты ежей

13 марта 2026

Электромобили с пробегом впервые стали дешевле дизельных машин

13 марта 2026

Avatr 12 - avatr 12 (2025) спасти мир от хаоса Тест драйв
17 марта 2026

Avatr 12
"Спасти мир от хаоса"
Eonyx City - eonyx city (2026) наследники «оки»
Тест драйв
10 марта 2026

Eonyx City
"Наследники «Оки»"
GAC Empow - gac empow (2025) яркая внешность, передний привод, небольшой клиренс
Тест драйв
03 марта 2026

GAC Empow
"Яркая внешность, передний привод, небольшой клиренс"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

