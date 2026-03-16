Названы регионы с самыми аккуратными водителями

Российский союз автостраховщиков опубликовал статистику по доле автомобилистов, имеющих максимальную скидку за безаварийную езду по полисам ОСАГО

Больше всего аккуратных водителей зафиксировано в Москве. Здесь минимальный коэффициент бонус-малус (КБМ) имеют 52,3% автовладельцев. Второе место занимает Санкт?Петербург с показателем 50,8%. Третью позицию занял Пермский край, где максимальную скидку за безаварийную езду получили 48,9% водителей.

В целом, по стране доля автомобилистов с минимальным КБМ заметно выросла. По итогам года она достигла 41,5%, что на 6 процентных пунктов выше результата предыдущего года.

Выше среднего значения также оказались такие регионы, как Московская область, Ленинградская область, Рязанская область, Республика Карелия и Новосибирская область. Достаточно высокий показатель зафиксирован и в ряде регионов Урала и Сибири.

На противоположной стороне рейтинга находятся Республика Дагестан и Республика Ингушетия (9% и 12,7% соответственно). Здесь доля водителей с максимальной скидкой остается значительно ниже среднероссийского уровня.