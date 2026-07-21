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21 июл 2026

Верховный суд поставил точку в споре об электронном ОСАГО

Верховный суд поставил точку в споре об электронном ОСАГО
Автор фото: magnific.com/ru

Верховный суд России разъяснил, что водители, оформившие полис ОСАГО в электронном виде, не обязаны возить с собой его бумажную распечатку

Основанием для разбирательства стало дело автомобилиста, которого инспекторы ДПС оштрафовали на 500 рублей за отсутствие страхового полиса при себе. Во время проверки водитель предъявил необходимые документы и пояснил, что его ОСАГО оформлено в электронном формате.

Автовладелец оспорил штраф в судебном порядке. Верховный суд пришел к выводу, что обязанность иметь бумажную копию распространяется только на страховые полисы, которые были изначально оформлены на бумажном бланке.

В материалах суда отмечается, что отсутствие распечатанного экземпляра электронного полиса ОСАГО не образует состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.3 КоАП. В результате Верховный суд отменил назначенный автомобилисту штраф.
 

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

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