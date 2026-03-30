Автомобильный портал Motorpage
30 мар 2026

Конституционный суд может изменить правила выплат по ОСАГО

Автор фото: ru.freepik.com

Конституционный суд рассмотрел резонансное дело, способное повлиять на весь рынок ОСАГО и практику выплат после ДТП

Поводом стала жалоба страховой компании, которая столкнулась с требованием компенсировать ремонт автомобиля в размере, превышающем установленный законом лимит. Формально максимальная выплата по ОСАГО ограничена суммой 400 тысяч рублей. Однако в конкретном случае суды всех инстанций обязали страховщика покрыть полный ущерб, который оказался значительно выше. Стоит отметить, что согласно судебной практике, если страховая компания не может организовать ремонт автомобиля, пострадавший вправе требовать полного возмещения убытков.

Проблема обострилась на фоне дефицита запчастей и нарушенных логистических цепочек. Страховщики утверждают, что в ряде случаев ремонт физически невозможен в установленные сроки, а значит, они вынуждены переходить к денежным выплатам. При этом суммы компенсаций выходят за пределы тарифной модели ОСАГО.

Статистика подтверждает соответствующую динамику. Объем сверхлимитных выплат за последние годы вырос в несколько раз и уже достигает нескольких миллиардов рублей. Регулятор предупреждает, что при сохранении тенденции страховые компании будут вынуждены пересматривать тарифы, что напрямую отразится на стоимости полисов для автомобилистов.

В то же время, представители власти подчеркивают, что автовладелец остается наименее защищенной стороной. Действующая практика, по их мнению, стимулирует страховщиков внимательнее подходить к выбору сервисов и не ограничиваться формальными выплатами.

Ключевой вопрос спора сводится к границе между договорной ответственностью страховщика и обязанностью полного возмещения ущерба. От того, как Конституционный суд истолкует эти нормы, зависит будущее всей системы ОСАГО.

Решение ожидается в ближайшие дни. Оно может либо закрепить текущую практику, либо вернуть жесткие рамки лимита, что изменит правила игры для страховых компаний и миллионов автовладельцев.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

Комментарии к новости



Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Написано новостей:

3 6 9 9 2