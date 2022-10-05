Многострадальная реформа техосмотра вроде бы близится к концу – этой осенью начинают действовать ряд новых правил и новые тарифы. Однако вопросов к процедуре все еще немало

Сколько же копий сломали по поводу новаций в техосмотре! Оставить его «поголовным» или же сделать не для всех? Внедрять ли видеофиксацию? Кому разрешить проводить ТО? Какие неисправности можно считать несущественными, а что следует непременно устранять? Сколько это будет стоить?

С последним вопросом планировали определиться еще до начала осени, но не смогли — оставили «на попозже». Хотя и ФАС, и Минэкономразвития свои предложения внесли еще весной, и даже выработали общую методику расчетов. Не думаю, что имеет смысл здесь в нее углубляться (слишком много там нюансов), достаточно лишь знать, что цены будут самостоятельно определять в каждом регионе, а в целом они вырастут серьезно — ориентировочно на 70%.

Впрочем, поскольку для большинства автомобилистов техосмотр теперь как колхоз — дело добровольное, то это должно волновать лишь тех, кому он по-прежнему необходим. То есть продавцов и покупателей машин в возрасте от четырех лет, владельцев такси и прочего коммерческого транспорта, тюнингеров, вносящих изменения в конструкцию своих автомобилей. Есть, правда, еще одна категория якобы «обязанных» — планирующие выез­жать за рулем в Европу, куда без актуальной диаг­ностической карты могут не пустить. Хотя в нынешних условиях таких россиян вряд ли окажется много.

Тем не менее счет автомобилей, обязанных пройти техосмотр, идет в нашей стране на миллио­ны. А значит, и проблемы — массовые. При этом они есть.

Вот, скажем, внесли послабления: вместо прежних 82 пунктов, по которым требовался контроль, в перечне оставили лишь 55. Проверяющий уже не придерется, если у вас нет аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя, если слишком громкий выхлоп, кое-что начало ржаветь, а из двигателя или коробки передач капает масло. Считается, что эти недостатки некритичные. Как, впрочем, и то, что повреждены шланги или трубопроводы и на лобовое стекло не подается «омывайка». Тут кое с чем можно и поспорить, ну да ладно — так уже решили.

Но вот как предлагается готовиться к проверке. В интервью популярному интернет-изданию председатель Союза операторов технического осмотра Максим Бурдюгов рекомендует «перед заездом на техосмотр убрать все лишнее оборудование и вернуть штатное, предусмотренное производителем». А поскольку проверять будут в том числе обзорность, то эксперт советует снять также «лишнюю электронику и крепления под нее на лобовом стекле». Временно, как можно понять из разговора, пока не отъедете от пункта техосмотра.

Выходит, если невозможно смыть с лобового стекла слой грязи или налипшей мошкары, то это не страшно — обзорность не страдает. Да и коррозия либо надрывы шлангов с техническими жидкостями ничем не угрожают. А вот регистратор, закрепленный где-нибудь за зеркалом, — уже беда. Но коли так, то не логично ли вообще запретить продажу этих гаджетов, а не рекомендовать их установку, как это делают, в частности, страховые фирмы!

Еще один важный вопрос: а кто, собственно, будет техосмотр проводить? Можно ли доверять всем операторам, получившим соответствующую аккредитацию? На эту мысль наталкивают новости про то, как сейчас бодро аннулируют регистрацию машин с поддельным техосмотром, включая случаи с использованием фотошопа. Технически это научились выявлять, после чего в полном соответствии с законом автомобили попросту снимают с регистрации.

На первый взгляд все замечательно — полиция взялась наводить порядок там, где много лет царили липовые справки и коррупция. Однако настораживают два момента. Во-первых, судя по всему, фиктивных диагностических карт гуляет по стране видимо-невидимо. Во-вторых, нет никакой гарантии, что фальсификату и его производителям объявлена настоящая война. Как отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, «многое при организации работы таких пунктов зависит от того, кто их содержит, — нередко это бывшие инспекторы ГИБДД, у которых есть связи, тогда закрыть их сложнее».

Все это говорит о том, что рапортовать о завершении реформы техосмотра рано. Напротив, причастным к этому вопросу ведомствам и организациям необходимо тщательно проанализировать проблемы и довести наконец начатое до ума.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

