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Туманное электробудущее

Во всем мире электрокарам прочат огромные перспективы, и самые именитые производители заявляют, что вскоре вовсе откажутся от двигателей внутреннего сгорания. Но у России, как всегда, особый путь, который заведет инновационный транспорт в тупик

Сомнения по поводу будущего электромобилей в нашей стране возникали у меня по мере знакомства с ними. Первым был крошечный Mitsubishi i-MIEV, который я тестировал примерно десять лет назад. Уже тогда стали появляться статьи про огромный потенциал электротранспорта. Сначала я проникся этими идеями, но чем больше общался с «электричками», тем сильнее спадала эйфория, а скепсис увеличивался.

Трудности возникли сразу. Диковинный i-MIEV нужно было зарядить от бытовой розетки, и при первой же попытке это сделать чуть не произошел пожар: провод удлинителя опасно нагрелся, а пробки «вылетели», оставив целый дом без электричества. Это было первое предуп­реждение свыше: прежде чем осваивать электрокар, проверьте проводку и исправность электроприборов. А если дом старый, будьте особенно начеку.

Зимой приключилась еще одна история, когда тяговая батарея чуть не разрядилась. Чтобы не встать на улице, заехал в подземную парковку торгового центра, где имелись розетки. Но попытка подключиться к ним потерпела фиаско – электричества не было. Оказывается, так предписывает техника безопасности, о чем грустно сообщил охранник. В тот момент я испытал чувство, когда вдруг наступила невесомость и простые вещи стали крайне сложными. Таких неожиданных проблем, какие подкидывает электромобиль, с обычной машиной просто нельзя представить.

Кстати, в городе зарядных станций за десяток лет сильно не прибавилось. А ведь развитая сеть заправок сделала бы жизнь с «электричкой» легче. Но и здесь не все просто. Зимой зарядки покрыты слоем грязного снега, да так, что к ним не подступиться. А летом место рядом с «колонкой» часто занято какой-нибудь легковушкой с региональными номерами. Ее владелец даже не слышал про электромобили, а занял парковку, потому что других мест нет.

Быстро зарядить электрокар тоже не получится – это вам не бак на АЗС заправить. Для полной зарядки придется ждать минут тридцать, и это еще хорошо. Многие фанаты электротехники радуются, мол, можно выпить кофе и поесть. Но в этом случае цена каждой зарядки с обедом обойдется куда дороже, чем целый бак бензина.

И это только часть бытовых мелочей. Если брать Москву, то сейчас ее агрессивно застраивают огромными жилыми башнями. Представьте, что половина жителей только одной высотки проник­лась прогрессивными идеями и купила электромобили. Тогда к подъездам каждый вечер будет приезжать под сотню электрокаров, которым нужны места для парковки, да непростые, а с доступом к зарядным станциям или, на худой конец, к розетке. За них жители станут буквально драться. Особенно трудно придется тем, кто живет на верхних этажах, ведь кидать удлинитель со стометровой высоты – утопия.

К зарядкам выстроятся очереди, как за дефицитным товаром, что усложнит жизнь и спровоцирует массу бытовых конфликтов. Всегда будут ситуации, когда один банально проспал и не освободил вовремя зарядку. А ведь просто так отсоединить кабель от зарядной станции нельзя, там есть специальный замок. Вот и придется остальным жильцам будить незадачливого любителя инноваций.

Кстати, сегодня для установки в паркинге полноценной зарядной станции надо пройти не один круг бюрократичес­кого ада, собирая множество документов. Сделать подобное сможет только самый упрямый владелец электрокара.

Пока неясно и как выдержит колоссальную нагрузку энергетическая система «человейника». Не получилось бы, что весь дом вечером остался без электричества. Как тогда готовить ужины, работать лифтам? Боюсь, из-за подобных передряг жители начнут ночью прокалывать колеса электрокарам, а то и вовсе сожгут парочку.

Есть и другой момент. Сейчас пошли разговоры, что электромобили станут нарасхват, если люди массово переедут за город. Нет! В дачных кооперативах и садово-огородных товариществах и так отключают свет, когда начинается гроза или сильный ветер. Что уж говорить про нагрузку, которую дадут несколько электромобилей. Такое соседство сулит всем постоянные проблемы и бытовые неудобства.

Не забудем и про такую сладкую опцию, как бесплатная парковка для электромобилей, которая не первый год действует в столице. Не случилось бы так, что при росте числа таких машин на парковках не останется места. Сити-менеджеры точно не станут мириться с подобной ситуацией: льготы быстро отменят, ведь сделать это нетрудно, а обосновать – элементарно. Дескать, владелец дорогущей Tesla не платит за парковку, а несчастному водителю стареньких «Жигулей» приходится раскошеливаться. Налицо – социальное неравенство, а это непорядок!

А потому для рядового автомобилиста электротранспорт еще долго останется непонятным, неудобным и недоступным. Все это и ставит на популярности «электричек» жирный крест. Электромобили в России останутся игрушкой для обеспеченных людей, для которых покупка машины за 10 млн рублей необременительна. Тем более что это не первый автомобиль в семье. А еще такие граждане живут за городом, где есть место для парковки и зарядки. То есть как раз для них подобная покупка – понятная инвестиция. Что же касается обычных горожан, то немалым деньгам, которые просят за электрокар, они найдут более достойное применение.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

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