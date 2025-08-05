Недавно волею судьбы меня занесло на второй этаж одного из столичных МФЦ. Там находились кабинеты сотрудников МВД. В отличие от первого этажа, где посетители ждут не больше 15 минут (за задержку даже на минуту положен бесплатный кофе), по толпе ожидающих было понятно, что они здесь уже не первый час

Стояла ужасающая жара, и люди толпились в небольшом помещении с минимальным количеством диванов. Несколько человек сидели на подоконнике. Теоретически на прием есть запись. Но сделать это можно только за неделю-две, а в тот день, когда в МФЦ был я, в системе произошел сбой. Сотрудница периодически выходила из кабинета и выкрикивала фамилии людей, которые должны были заходить. Электронная очередь не работала, кофе, естественно, не предлагали. При этом сотрудники МВД вели себя по-человечески, входили в положение и старались сделать все, что было в их силах. В том числе включили кондиционер и закрыли окна.

С ГИБДД такая же история. Возьмем, к примеру, замену прав. Чтобы провести эту операцию день в день, нужно ни свет ни заря ехать в отделение Госавтоинспекции и хватать заветный талон. Количество талонов ограничено, и они быстро заканчиваются. В итоге — сначала очередь перед дверями ГИБДД, потом получение талона, затем ожидание.

Можно, конечно, оформить права через МФЦ. Тут все удобно, но есть нюанс — с момента подачи документов и до выдачи нового удостоверения водитель оказывается без прав, так как старые уже не действуют, а новых у него еще нет. Проще всего менять права через Госуслуги. В отделениях ГИБДД есть специальные окна «для самых умных», где все делают быстро и без очереди. Единственный момент — сделать это день в день не получится. Записаться удастся в лучшем случае за неделю.

Я так долго рассказывал о широко известных проблемах, чтобы подвести к следующей новости — в Думу внесли проект Закона о повышении пошлин для водителей. На момент написания этой колонки депутаты еще не проголосовали, но результат не вызывает сомнений. Документ внесен на рассмотрение Думы правительством. По этому законопроекту, сбор за получение водительских прав вырастет вдвое: за удостоверение старого образца придется заплатить 4000 рублей, за новое — 6000. В два раза, с 1600 до 3200 рублей, поднимут пошлину за выдачу международных водительских прав. Сразу в три раза, с 500 до 1500 рублей, вырастет плата за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства на бумажном носителе. Пластиковое подорожает с 1500 до 4500 рублей. Получение паспорта транспортного средства обойдется в полтора раза дороже, подорожает и внесение изменений в ПТС.

Вы, наверное, уже поняли мою мысль. Качество услуг тоже вырастет в полтора-два раза? Можно будет записаться в ГИБДД день в день на Госуслугах? Получить талон и поменять права без многочасовых очередей? Обратиться за заменой прав в МФЦ и ездить со старыми правами, пока не выдадут новые? Вопросы можно задавать еще долго, но и этих хватит для понимания проблемы. Представляете, если бы за последние несколько лет хотя бы перечисленные проблемы были решены. Тогда и повышение цен получилось бы логичным и обоснованным. И мне нечего было бы сказать, повода для колонки не нашлось, и я написал бы о чем-нибудь другом. А так у нас есть лишь множество вопросов, которые останутся без ответа. И самое главное, устранить существующие недочеты было не так сложно.

Теперь практический момент. Ожидается, что документ вступит в силу уже 1 сентября текущего года. Понятно, что многие водители не захотят переплачивать и постараются решить свои проблемы до этого срока. Более того, уже активно решают. Очереди растут. А еще больше они увеличатся из-за того, что действие многих прав продлили на три года и как раз сейчас подошел новый срок их замены. И потому последний месяц лета станет непростым и для водителей, и для сотрудников ГИБДД. Тем немногим, кто не считает деньги, будет проще. Достаточно прийти за документами в сентябре. Думаю, в этом месяце не окажется ни очередей, ни записи на одну-две недели вперед.

Конечно, это повышение пошлин далеко не последнее. Так пусть же хотя бы в следующий раз будет очевидно, почему работу ГИБДД начали оценивать дороже. И сотрудникам ведомства станет работать легче. Им по ту сторону стекла тоже живется несладко.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора