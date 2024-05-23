О том, что лучше не играть в азартные игры с государством, предупреждал еще великий комбинатор Остап Бендер. С тех пор прошло почти сто лет, и актуальность тезиса заметно возросла, но все равно многие граждане наивно пытаются обмануть державу

На охраняемой стоянке возле моего дома несколько месяцев назад вдруг появились две Audi Q5. Новенькие, как говорится, в масле. С номерной рамкой мюнхенского дилера — ясно, что привезли для перепродажи. И сперва казалось, что долго эти кроссоверы не застоятся — все-таки «санкционочка»!

Один и в самом деле ушел быстро, а вот второй завис. Изящный темно-синий кузов покрылся слоем пыли, а под стеклом даже картонка появилась: «Продается». Но есть у меня подозрение, что этот «немец» будет еще долго ждать своего нового владельца. Причин тому вижу две.

Первая состоит в том, что государство жестко надавало по рукам тем, кто собирался его объегорить. Речь о финансовых лазейках, вроде бы появившихся при параллельном импорте. Многие предприимчивые россияне начали возить из-за рубежа разные европейские и японские модели как бы для себя. При этом платили в общем-то символический утилизацион­ный сбор — от 3,4 до 5,2 тыс. рублей. Одним из условий льготы было то, что автовладелец не должен был перепродавать машину менее чем через год.

Да только кто ж согласится на такой срок немалые деньги замораживать! К тому же и желающих купить по прием­лемой цене престижную модель было предостаточно. А на ограничения, введенные правительством, попросту рукой махнули. Дескать, страна большая, со всех сторон ее давят санкциями, так что никто не станет разбираться с каждым отдельным случаем. На том и погорели. Забыли, что на дворе не 90 е, когда в экономике царил бардак, а цифровая эра: теперь даже покупка шоколадки как на ладони у фискальных органов.

Как следствие, в игру вступила Федеральная таможенная служба. Она напомнила, что сниженные коэффициенты утильсбора недействительны, если гражданин ввозил в страну более одного автомобиля, а также если такую машину перепродавали. И начала требовать доплаты. Причем и с тех, кто приобрел в итоге иномарки на самом деле для себя, и с тех, кто занимался их реализацией в качестве физлиц (так было куда выгоднее, чем оформлять через автосалон). А суммы ошарашили: в зависимости от модели они варьируются от 300 до 800 тыс. рублей. И если не внести в казну платеж, транспортное средство даже на учет в ГИБДД нельзя поставить.

Словом, вместо выгоды — реальные убытки и проблемы. А потому от Audi, которую я наблюдаю еще с осени, потенциальные владельцы бегут, словно черт от ладана. Тем более что для токсичности машин из санкционных списков есть и второй резон — их зачастую невозможно ни обслуживать, ни ремонтировать по правилам производителей. С уходом западных брендов из России сначала иссяк поток оригинальных запчастей, следом был перекрыт доступ к заводским базам данных (без чего иногда невозможно провести даже плановое ТО), а заодно и к обновлению ПО всей автоэлектроники.

В итоге россияне стали выбирать прозрачность и гарантии, которые могут предоставить лишь официалы. Неудивительно, что некоторые даже с премиальных «немцев» сейчас пересаживаются на «китайцев», ведь и среди них немало продвинутых и по-нас­тоящему роскошных моделей, будь то кроссоверы, седаны или минивэны.

Более того, помимо собственно китайских разработок российским автомобилистам может стать доступно легальное приобретение некоторых актуальных моделей японских, европейских и даже американских корпораций. Имею в виду автомобили, которые собирают в КНР для внутреннего рынка на совместных с «западниками» предприятиях. Их в Поднебесной выпускают под другими именами и в таком виде могут поставлять в Россию.

А если все складывается так, то какой смысл хитрить с государством? Как показал опыт, выйдет лишь себе дороже. Все-таки прав был товарищ Бендер.

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