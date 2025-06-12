Проблема подделок — главная и давняя проблема российского рынка автозапчастей

50–60% смазочных материалов в России — контрафакт. Это необязательно бодяга, от которой двигатель умрет на месте. В большинстве случаев машина продолжит работу, но из-за использования некачественного масла ее ресурс заметно сократится. Конечно, масло можно отнести в лабораторию, чтобы проверить его качество, хотя заниматься этим в одиночку накладно.

В таких условиях начинает работу система обязательной маркировки масел и смазочных материалов. Также маркировка необходима для других автомобильных жидкостей. Впрочем, пока маркировка наносится добровольно. Такой режим будет действовать до начала сентября, когда начнется обязательная маркировка для производителей и импортеров.

Создавать систему нужно было прямо сейчас, поскольку в этом году истекают сроки действия сертификатов качества продукции. Российским производителям масел их выдавали зарубежные лаборатории. Продлить сертификаты невозможно из-за введенных против России санкций. Нашей системы сертификации пока нет, ее только разрабатывают, и когда закончится этот процесс, сказать сложно. В то же время надо срочно что-то делать. Ведь производители и так постоянно пытаются сэкономить, используя дешевые или новые, непроверенные компоненты. Продукцию разбавляют, а у импортеров порой нет даже условий для правильного хранения масел и других автомобильных жидкостей.

Мой сосед несколько лет назад сильно отравился паленой стеклоомывающей жидкостью. После этого он неделю пролежал в больнице. С тех пор каждую осень он устраивает коллективные закупки на весь наш дом «стеклоомывайки» в проверенном месте. Теперь сосед тоже может вздохнуть свободнее. Готовые антиобледенительные жидкости тоже будут подлежать обязательной маркировке. В список входят и антифризы, и тормозная жидкость. По части жидкостей водители скоро заживут по-новому.

Но пока расслабляться рано. Ведь производители и импортеры лишь зарегистрировали личные кабинеты на сайте «Честного знака». Промаркировать складские остатки они должны до 31 октября текущего года. Продавать же немаркированные остатки можно до 30 ноября. То есть осенью по-прежнему сохранится опасность купить и паленую «стеклоомывайку», и поддельное масло. В апреле 2026 года мы заживем, розница начнет сканировать маркировку и передавать данные в систему.

Картину портит лишь то, что автомобильные жидкости подорожают. По оптимистичным оценкам, на 15–30 %. Ведь нужно будет обеспечить маркировку каждой упаковки, поменять логистику, заказать новое программное обеспечение и сделать новую упаковку для товара. Еще одна неприятная новость — продажу масла в розлив запретят. Большие бочки с маслом останутся, но покупатель должен будет использовать их целиком, легальная перепродажа в розлив станет невозможна. Ведь, чтобы перепродать товар, придется сначала разлить его в мелкую тару и промаркировать. А для этого необходимо подключиться к системе. Сервисы будут так же, как простые водители, покупать масло в индивидуальной таре. Поэтому сэкономить на разливном масле больше не получится. Опыт введения маркировки в других сферах показывает, что компании не всегда успевают вовремя все сделать и полностью подготовиться к изменениям. Это может привести к сокращению поставок автомобильных жидкостей и, как следствие, — к росту цен. Мелкие магазины могут, по крайней мере на время, прекратить торговлю маслами. Слишком это затратно. Больше того, некоторые продавцы пишут на профильных форумах, что совсем откажутся от продажи масел. Такой будет плата за цивилизованный рынок. Тут, правда, нужно сказать, что ассортимент масла на маркетплейсах должен вырасти, а покупателям будет просто проверить легальность полученного таким способом товара.

Конечно, автомобильные жидкости это только начало. Впереди маркировка автозапчастей. Сейчас ситуация с ними не лучше, чем с маслом. Оценки разные, но если выводить средние значения, то доля контрафакта составляет 30–50%. Готовьтесь, после введения маркировки запчасти для авто будут дороже, зато станут более качественными и безопасными.

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