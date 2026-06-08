Автозапчасти вошли в число самых подделываемых товаров в России

Как сообщил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов на площадке ПМЭФ, автозапчасти вошли в число наиболее подделываемых категорий товаров в стране

По словам главы ассоциации, в топ-10 сегментов с наибольшим количеством подделок также входят спортивная обувь и одежда, косметика и бытовая химия, алкогольная и табачная продукция, а также ноутбуки и смартфоны.

Наиболее распространенным каналом сбыта контрафакта остаются рынки и барахолки, на которые приходится около половины всех продаж поддельной продукции. Еще до 30–40% контрафакта реализуется через маркетплейсы. Остальная часть распространяется через социальные сети и небольшие розничные магазины.

Для автомобильного рынка проблема особенно актуальна, поскольку использование неоригинальных и несертифицированных деталей может напрямую влиять на безопасность эксплуатации транспортных средств. Поддельные элементы тормозной системы, подвески или рулевого управления способны привести к серьезным техническим неисправностям.

В АКОРТ считают, что одним из наиболее эффективных способов борьбы с контрафактом может стать внедрение системы полной прослеживаемости товаров от производителя до конечного покупателя во всех форматах торговли. Как отметил Станислав Богданов, крупные торговые сети уже используют многоуровневую систему проверки поставщиков. Она предусматривает обязательное подтверждение прав на товарные знаки и позволяет выявлять фальсифицированную продукцию еще до ее появления на полках магазинов.