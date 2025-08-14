Цены на автозапчасти в России стабилизировались

С начала 2025 года стоимость автозапчастей в России в среднем либо осталась на прежнем уровне, либо снизилась на 5–10%. По оценкам участников рынка, стабилизации способствовали укрепление курса рубля, расширение ассортимента и сокращение сроков поставок. При этом в годовом выражении цены все же выше на 5–7% из-за прошлогоднего дефицита и инфляции

По данным автодилеров, наиболее заметно подешевели детали брендов O.E.M. и Mazda (-8%), а также Mercedes-Benz (-5%). Стоимость запчастей для BMW, Land Rover, Peugeot-Citroen, Volvo, Honda и SAT не изменилась. В то же время выросли цены на комплектующие для Lada (+5%), Toyota (+8%), а также для Hyundai и KIA (+12%).

В сегменте премиальных брендов примером снижения может служить воздушный фильтр Volvo, который в январе стоил 13,14 тыс. рублей, а в июле уже 10,42 тыс. рублей. Эксперты отмечают, что сильнее всего дорожают дефицитные позиции. Это агрегаты, кузовные элементы и сложная электроника. Владельцы машин брендов, покинувших российский рынок, все чаще переходят на неоригинальные детали для экономии.

Сроки поставок также сократились. Если в начале 2024 года ожидание по дефицитным позициям достигало четырех месяцев, то сейчас оно составляет один-два месяца.

Лидерами спроса стали детали для Chery (+44%), Hyundai, KIA, VAG, BMW и Toyota. Наиболее востребованы кузовные элементы (26% от общего объема продаж), электрооборудование (12%), двигатели (11%), автосвет и подвеска (8%).

По прогнозам экспертов, до конца года значительных изменений цен на автозапчасти не ожидается, за исключением возможных внешнеэкономических и геополитических факторов.

