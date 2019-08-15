Первый летающий автомобиль создали ровно 70 лет назад, однако вплоть до нынешнего века такие проекты сохраняли статус хобби. Да и сейчас во многих странах развитие подобной техники скорее блажь, «манилки» для богатых. В России же они – необходимость, но в нашей стране об этом пока мало думают

Самый известный летающий автомобиль – DeLorian, который, впрочем, не взмывал в небо, а лишь стелился над землей благодаря воздушной подушке. А вот авиационный инженер Молт Тейлор в 1949 году действительно создал такое транспортное средство и в 1956-м получил на него летный сертификат Федерального управления гражданской авиации США. Увы, тогда подобные модели не были востребованы и далее шести опытных экземпляров дело не пошло.

Затем наступило некое затишье, и лишь в 2000-х вновь был зафиксирован всплеск интереса к такой технике, ведь изобре­тательская мысль не стоит на месте, к тому же появились новые технологии, материалы и, что не менее важно, люди, имеющие деньги и готовые вкладывать их в рискованные стартапы. Как результат, сегодня в разных странах реализуется около 150 проектов летающих машин! Воплотить их пытаются как маленькие фирмы, так и гиганты индустрии – Boeing, Airbus и даже Rolls-Royce и Aston Martin. Замечу, здесь мы говорим именно о тех конструкциях, которые не только летают, но и ездят как обычные машины, поскольку есть продукты, прекрасно чувствующие себя в небе, но плохо передвигающиеся по асфальту.

Уже определились два пути. Первый – управляемый летающий автомобиль. Второй – беспилотники. Например, Uber планирует в 2030–2035 годах предложить такси-автопилот с вертикальным взлетом и возможностью передвижения по дорогам общего пользования. Обещают, что эти такси смогут перемещать пассажиров по тарифам, превышающим стандартные расценки всего в 11 раз при очень серьезной экономии времени.

Пока реализации таких проектов мешает ряд барьеров. Один из них – отсутствие инфраструктуры. И это не только места взлета и посадки, но и диспетчеризация процесса: нельзя просто поднять в воздух сотни летающих устройств, которые станут там передвигаться хаотично. Причем диспетчеризация должна быть автоматизирована, ведь тот же Uber полагает, что, к примеру, на Лос-Анджелес даже на первом этапе потребуется около 3 тыс. таких машин, каждой из которых ежедневно будут пользоваться от 8 до 12 клиентов. А скажем, сопровождение VIP-пассажиров в парящем Rolls-Royce потребует и дополнительных летательных аппаратов для кортежей.

Другой вопрос – технологии. Всем хочется сделать продукт экологически чистым и бесшумным, иначе возмущенных граждан будет тьма. Но шумность – серьезная проблема. Всякий летающий автомобиль – конструкция винтокрылая, а сколько она создает шума, чтобы поднять хотя бы свой вес, можно понять по вертолетам. Однако пока путей решения вопроса нет.

Следует заняться и законодательством, хотя этот аспект лишь самая простая часть, достаточно доработать уже существующие нормы. Какая разница, каким будет ДТП – когда одна машина ударила другую сбоку или упала сверху? А применительно и к автотранспорту, и к малой авиации, и даже к беспилотникам законы в большинстве развитых стран есть.

Но с Россией все куда сложнее. С одной стороны, наш инженерно-технический потенциал значительно превосходит, к примеру, чехов да голландцев, которые сейчас пытаются изобрести летающие машины. Так, еще в начале 2000-х центр прототипирования Владимира Пирожкова вместе с ОКБ Миля разработал макетный образец транспортного средства, способного преодолеть по воздуху до 700 км, а приземлившись, двигаться как прочие автомобили. И наша физико-математическая школа по прежнему является одной из лучших в мире: по тем же автопилотам, начав с нуля, мы быстро наверстали страны, ставшие заниматься этим лет на десять раньше.

Вместе с тем у нас нет основы – той самой системы малой авиации, на которую активно опираются и европейцы, и американцы, у которых развита сеть небольших аэродромов. Да и на уровне законодательства вопросы в этой сфере не решаются десятилетиями. Наконец, я вижу явный дефицит инвесторов, желающих вкладывать деньги в подобные проекты.

А ведь для нашей страны летающий автомобиль – не роскошь, не «приблуда», а жизненная необходимость. Это вид транспорта, который позволит заселить те части России, в которые нормальных дорог мы не проведем: страна большая, и строить их подчас просто невыгодно. Там нет ни грузовых, ни пассажирских потоков – трасса получится и «золотая», и ненужная. Зато, получив возможность быстро достичь какого-то культурного и делового центра, развитой медицины, люди позволят себе осваивать неудобья – они будут знать, что всегда остаются в зоне доступа и уж как минимум «скорая» к ним попадет довольно быстро. При этом именно летающий автомобиль может быть эффективнее вертолетов, зависимых от погоды и весьма дорогих в эксплуатации, – проще и выгоднее пролететь на машине 40–50 км из райцентра в отдаленную деревню, а там уже передвигаться на колесах.

В отличие от Запада, где такой транспорт не более чем способ повысить уровень комфорта, для нас это один из стимулов развития страны, решения ее экономических и демографических проблем. Но если уже сейчас не заняться всем комплексом развития летающих машин, то уже через 10–15 лет, когда планируется их массовое внедрение, Россия вновь окажется в роли догоняющей или вообще за бортом глобального процесса.