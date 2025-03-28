Наступивший 2025 год российский автомобильный рынок встретил «полными закромами» — переполненными складами импортеров, производителей, дилеров. Стоит ли ждать в этой ситуации скидок, дисконтов и прочих распродаж?

До полумиллиона новых автомобилей скопилось на складах продавцов на начало 2025 года в России — такую оценку дает аналитическое агентство «Автостат». Автодилеры согласны с проведенными подсчетами: представители «АвтоСпецЦентра» нформируют, что в январе запасы легковых автомобилей достигали 400–500 тыс. штук, в «Авилоне» отмечают, что общая складская загрузка составляет 400 тыс. шт., примерно о таких же цифрах говорят в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

Вообще, держать склады заполненными — нормальная деловая практика, в любых учебниках по бизнесу сообщается о том, что важно соблюсти баланс: если запасов товара не хватает, возникает дефицит, что чревато упущенными продажами. Но другая крайность — это затоваривание, когда нереализованная продукция мертвым грузом тянет бизнес на дно.

Особенно опасно затоваривание в автомобильном бизнесе. Сами по себе машины стоят недешево, и такой пылящийся на складе товар означает заморозку значимых денежных средств, а кредиты сегодня у нас ой какие дорогие. В авторетейле нормально, когда склад рассчитан на поддержку продаж в течение 2–3 месяцев. Сейчас ситуация выходит за пределы этого стандарта: складских запасов может хватить на 4–5 месяцев и больше даже при условии того, что свежий приток автомобильного товара окажется не очень активным.

Причины нынешнего складского изобилия кроются в аномальной ситуации с вводом утилизационного сбора. Напомним, после долгих публичных обсуждений этот оброк на импортируемые автомобили был повышен регулятором в октябре прошлого года, а в январе текущего года его ставку опять подняли.

При таком рскладе многие импортеры предпочли ввезти автомобили заранее, чтобы потом постепенно продавать машины по старым ценам. Пока такая тактика успешно работает. По подсчетам «Автостата», в январе в России было продано 89 тыс. новых легковых машин, что на 11% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Таким образом, вопреки мрачным прогнозам, январь 2025 го оказался лучшим за последние 4 года. Для сравнения: в 2024 году первый месяц года увенчался показателем в 80 тыс. авто, в 2023 м было продано и вовсе 45 тыс., в 2022 году — 86 тыс., и только в 2021 году показатель продаж более высокий — 98 тыс. машин.

Что же касается брендов, то в нынешнем году лидируют те же игроки, что и раньше: LADA занимает более 30% рынка с показателем 27,5 тыс. единиц, второе место принадлежит Haval (11,8 тыс.), далее следуют еще пять марок из КНР — Сhery (8,9 тыс.), Geely (6,2 тыс.), Changan (5 тыс.), Omoda (2,3 тыс.) и Jetour (2,2 тыс.) (см график 1).

Кстати, интересные данные по итогам ушедшего года по продажам в разных странах привел «Автостат». Первые два места, как и ожидалось, в объемах реализации новых машин за последний год заняли Китай и США (26 и 16 млн соответственно). А вот на третье место вырвалась Индия, которая с показателем 4,27 млн обогнала Японию (4,25 млн). Япония же оказалась в числе стран, где продажи ощутимо упали (минус 7,1%), так же, как и Южная Корея (1,63 млн, минус 5,5 %). Россия в общем зачете стран занимает 11 е место, немного уступив Южной Корее, но обогнав Италию, Мексику, Турцию (см. график 2).

Возвращаясь к российскому авторынку: здесь заметны усилия продавцов сохранить в феврале набранный темп продаж. Основным стимулом поддерживания спроса пока остается сдерживание цен. По информации «Автостата», на начало текущего года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в РФ достигла 3,18 млн рублей, в то время как год назад этот показатель составлял 2,94 млн рублей (см. график 3).

Все дело в том, насколько у продавцов хватит сил и возможностей удерживать цены на прежнем уровне, постепенно распродавая склады. Предположительно запасы прошлогодних машин будут распродаваться до марта-апреля. Потом в страну начнут активнее поступать авто 2025 года выпуска, которые придется оформлять по новым ставкам утилизационного сбора. В этой связи аналитики «Автостата» предсказывают, что уже к середине текущего года цены на новые машины могут вырасти на 10%.

Получается, сейчас складывается ситуация, похожая на то, что мы наблюдали весь прошлый год. Продажи автомобилей в 2024 году стимулировались слухами о том, что машины скоро подорожают. И во многом на этих настроениях рост рынка составил внушительные 48%, достигнув показателя 1,6 млн. Теперь же угроза очередного подорожания опять может стать фактором, активизирующим потребительскую активность. Хотя опрошенные «Автопанорамой» участники рынка говорят, что продажи новых машин в РФ в текущем году повторят прошлогодний уровень лишь при самых благоприятных условиях. А скорее всего, они снизятся на 15–20% до уровня 1,2–1,4 млн единиц. И также, увы, больших скидок в текущем году ждать не приходится. Если только в одночасье кардинально не изменится геополитическая ситуация, что в нынешних реалиях прогнозировать сложно.