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8 май 2024

Автомобили Aurus “пропишутся” в Питере

Автомобили Aurus “пропишутся” в Питере

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что бывший завод компании Toyota в Санкт-Петербурге уже передали отечественной премиальной марке Aurus. Производство планируют запустить до конца этого года

На данный момент модели Aurus собираются на заводе в Елабуге. К ним относятся кроссовер Komendant и седан Senat, включая его удлиненные версии Long и Limousine. Все автомобили оснащены гибридными силовыми установками, в основе которых 4,4-литровый бензиновый V8 и 63-сильный электромотор, встроенный в 9-ступенчатую автоматическую коробку передач. Суммарная мощность - 598 л.с. и 880 Нм крутящего момента.

Напомним, что вчера на инаугурации президента официально представили обновленный Senat с новым дизайном. Помимо этого, в 2025 году российский бренд расширит модельный ряд новыми седанами представительского и бизнес классов.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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