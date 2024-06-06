Aurus это не только автомобили, но и питьевая вода

Российская автомобильная марка Aurus на Питерском форуме ПМЭФ-24 представила под своим брендом новый продукт - бутилированную питьевую воду Aurus

Таким образом компания хочет занять нишу ушедших с российского рынка премиальных производителей питьевой воды. Отмечается, что бутылка выполнена из прозрачного стекла Ultra Flint, а дизайн был разработан российскими художниками.

Добыча самой воды осуществляется на глубине 400 метров из артезианской скважины в Ардонском районе Северной Осетии. Там в 2025 году откроют производственный комплекс по розливу воды, площадь которого составит 30 000 квадратных метров. Каждый год планируют производить по 100 миллионов бутылок.