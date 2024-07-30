Aurus оснастила мотоцикл Merlon коляской

Российская марка Aurus представила электромотоцикл Merlon с сайдкаром на выставке “Мотолегенды” на ВДНХ. Данная версия предназначена для эксплуатации в зимнее время года, с целью повышенной устойчивости

Трехколесная версия поступит на службу в Почетном эскорте в следующем году, заменив зарубежные мотоциклы. Боковой прицеп не является пассажирским местом, а служит для переноса дополнительной батареи. Благодаря ее тяжести повышается устойчивость мотоцикла и появляется дополнительная электроэнергия необходимая в холодную погоду. Более того, там же установлена система жидкостного обогрева батарей, которая будет задействоваться при температурах ниже 20 градусов.

Aurus Merlon оснащен электромотором мощностью 190 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Максимальная скорость - 200 км/ч. Разгон с 0 до 100 км/ч - 4 с. Мотоцикл оснащен аккумулятором емкостью 21 кВт*ч. Запас хода составляет 200 км.