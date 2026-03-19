На бывшем заводе Toyota будут выпускать автомобили под маркой Senat

На производственных мощностях завода в Шушарах планируется наладить выпуск машин под брендом Senat. Важно отметить, что новинка будет позиционироваться отдельно от линейки бренда Aurus. Старт серийной сборки, согласно предварительным планам, запланирован на 2026 год

Завод в Санкт-Петербурге был открыт в 2007 году и долгое время являлся одним из ключевых производственных объектов японской компании в России. Максимальные производственные мощности предприятия – 1000 автомобилей в год. Ранее здесь выпускались модели Toyota Camry и Toyota RAV4. Осенью 2022 года Toyota объявила о прекращении производства автомобилей на российском предприятии. Сейчас площадка уже готовится к перезапуску.

Полноценный дебют первой модели Senat должен состояться на Петербургском международном экономическом форуме. Эта площадка традиционно служит местом презентации ключевых достижений российской промышленности. Информации о новинке пока нет, но, по некоторой информации, ей может оказаться перелицованный китаец бренда Hongqi.