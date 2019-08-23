Модельный ряд Aurus скоро расширится

В ближайшие несколько лет российский роскошный бренд выпустит внедорожник, удлиненную версию седана Senat, а также мотоцикл. Кроме того, запланировано появление гибридов и электрокаров

По информации издания Autonews, линейка автомобилей марки Aurus, разработанных в рамках проекта «Кортеж», пополнится несколькими новыми моделями. На данный момент активные испытания проходят лимузин Aurus Senat L700 и минивэн Arsenal. Внедорожник, который получит название Komendant, сейчас находится на стадии разработки и тестирования. Кроме того, у седана Senat появится удлиненная модификация.

Однако, уже к 2024-2025 г. Aurus планирует выпустить гибридную или полностью электрическую модификацию одной из моделей. На данный момент этот вопрос находится на стадии обсуждения. Также под российским брендом будет выпущен электрический мотоцикл.