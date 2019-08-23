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23 авг 2019

Модельный ряд Aurus скоро расширится

Модельный ряд Aurus скоро расширится

В ближайшие несколько лет российский роскошный бренд выпустит внедорожник, удлиненную версию седана Senat, а также мотоцикл. Кроме того, запланировано появление гибридов и электрокаров

По информации издания Autonews, линейка автомобилей марки Aurus, разработанных в рамках проекта «Кортеж», пополнится несколькими новыми моделями. На данный момент активные испытания проходят лимузин Aurus Senat L700 и минивэн Arsenal. Внедорожник, который получит название Komendant, сейчас находится на стадии разработки и тестирования. Кроме того, у седана Senat появится удлиненная модификация.

Однако, уже к 2024-2025 г. Aurus планирует выпустить гибридную или полностью электрическую модификацию одной из моделей. На данный момент этот вопрос находится на стадии обсуждения. Также под российским брендом будет выпущен электрический мотоцикл.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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