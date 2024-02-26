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26 фев 2024

Новые санкции снова коснулись российского автопрома

Новые санкции снова коснулись российского автопрома
Автор фото: фирма-производитель

Правительство США ввело новые санкции против российских компаний. Список пополнился автопроизводителем Aurus (ООО “Аурус”), государственным научным центром ФГУП НАМИ и компанией Lada (ООО “Лада Авто Холдинг”)

Ограничения будут касаться на запрет заключения каких-либо сделок с вышеперечисленными компаниями. Как следует из практики, это касается не только американских резидентов, но и иностранных предприятий, которые сотрудничают с российскими автопроизводителями. Ряд зарубежных партнеров будут вынуждены отказаться от любого взаимодействия с Aurus и Lada в связи с угрозой наложения американских санкций.

Предполагается, что под удар попадет еще не официальное новое совместное предприятия Aurus и FAW, которое предположительно будет выпускать автомобили Hongqi под российским брендом. При худшем исходе, у них сложится судьба так и не вышедшего на рынок Lada X-Cross 5 (перелицованный FAW Besturn T77). Санкции могут затронуть и новый отечественный бренд XCITE, который под своими шильдиками будет выпускать Chery Tiggo 7 Pro.

При написании новости использовалась информация:
autonews

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