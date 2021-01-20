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20 янв 2021

Оказывается, у автомобилей Aurus есть внедорожный потенциал

Оказывается, у автомобилей Aurus есть внедорожный потенциал
Автор фото: фирма-производитель

Во всяком случае, представители компании с гордостью указывает на это. Только надо понимать, что речь идет не о будущем внедорожнике Komendant, а о ныне существующем седане Senat

Седан седаном, а в Aurus его преподносят как настоящий кроссовер, если не внедорожник. Судите сами: «Aurus Senat –автомобиль с беспрецедентной готовностью к преодолению препятствий». Именно так описали модель в официальных аккаунтах социальных сетей бренда.

В качестве некоторого подтверждения своих слов производитель указывает на наличие у автомобиля большого дорожного просвета (целых двадцать сантиметров) и полного привода. Интересно будет посмотреть на будущего владельца такого автомобиля, который погонит его в лес или куда подальше.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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