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11 янв 2022

Руководство Aurus подало в отставку

Руководство Aurus подало в отставку

Адиль Ширинов ушел с поста главы Aurus. На эту позицию временно назначили Николая Ходосевича, который до сих пор был исполнительным директором

Ширинов проработал на посту генерального директора Aurus всего два с половиной года. Отметим, что пресс-служба бренда говорит об уходе по собственному желанию. Однако, наши коллеги из Drom говорят о недовольстве Шириновым в роли управленца.

По неофициальным данным причинами увольнения Ширинова стали: 1) отставание от плана-графика по освоению производства автомобилей семейства, 2) проблемы с качеством товарных Aurus Senat, 3) низкие результаты продаж (к настоящему моменту ООО «Аурус» получило лишь 60 предоплаченных заказов на Senat от частных лиц).

На данный момент неизвестно, кто именно станет новым руководителем компании. В пресс-службе бренда заявили, что не исключен вариант привлечения специалиста со стороны, в стратегические задачи которого будут входить в том числе развитие направления по выводу машин на экспорт.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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