"Франкфуртский автосалон 2017. Да будет свет?"

Франкфуртский автосалон, в последнее время вроде бы уже и не претендовавший на титул «самого экологичного», в нынешнем году вновь резко «позеленел», возглавив борьбу за нулевой выхлоп. Впрочем, на этой выставке были замечены и другие тренды – потребительские

Прежде всего, следует сказать, что SUVомания охватила новую аудиторию клиентов – производители добрались до тех, кто лишь присоединяется к классу автомобилистов или живет в огромных городах. Ради них на франкфуртские подиумы выкатили целую когорту субкомпактов, всем своим видом претендующих на звание кроссоверов. Многие из них в принципе не подразумевают полный привод, но главное тут – иметь модный дизайн в стиле внедорожников, чуть больше «легкового» клиренс, высокую посадку спереди и соответствующий обвес кузова.

Семь лет назад этот сегмент открыл миру Nissan Juke. Позднее в нишу въехали два «француза» – Peugeot 2008 да Renault Captur, и процесс пошел: в прошлом году таких машин в мире было приобретено 1,16 млн штук. Но есть предположение, что за ближайшие четыре года спрос на подобные модели увеличится более чем на миллион – до 2,2 млн единиц, а потому к лакомому пирогу поспешили многие. Во всяком случае, среди новинок нынешнего Франкфурта их было большинство: изящный, жизнерадостный «француз» Citroen C3 Aircross и его строгий, по-немецки скучноватый соплатформенник Opel Crossland X, парочка крепко сбитых «корейцев» – KIA Stonic и Hyundai Kona, плюс «родственники» из концерна, подкинувшего миру дизельгейт, – Seat Arona и Volkswagen T-Roc.

Справедливости ради следует признать, что все эти машинки действительно и привлекательны, и удобны. Высокий потолок в салоне, продуманная эргономика, множество современных функций в области безопасности, повышенный дорожный просвет – все это, несомненно, привлечет клиентов. Пожалуй, самым уязвимым местом является пространство в задней части кузова – в багажнике и на втором ряду. Но, скажем, европейцам, привыкшим к маленьким хэтчбекам, это нипочем.

Еще один тренд, выявленный во Франкфурте, снижение интереса к выставкам со стороны… автопроизводителей. На этот раз устроители салона не досчитались доброго десятка крупных брендов. В список «прогулявших» неожиданно для всех вошли Nissan и Infiniti, Peugeot и DS, Fiat и Alfa Romeo, Jeep и Mitsubishi, Rolls-Royce и Tesla. И, конечно, Volvo, давно провозгласивший курс на минимизацию участия в автосалонах. Одни объясняют это непомерными затратами, требующимися на выставки, другие – снизившейся эффективностью подобных экспозиций в век, когда можно провести онлайн-трансляцию любой премьеры, которую к тому же не затрут более богатые соседи по павильону.

Наконец, важнейшая тенденция мировой автоиндустрии, выявленная Франкфуртским автосалоном, – поголовная электрификация. Кажется, не было ни одного бренда, не представившего либо электрокар в чистом виде, либо, на худой конец, гибрид, тоже «заправляющийся» от розетки. Причем тон задавали немцы, явно чувствующие вину за махинации с дизельными двигателями. Им необходимо быстро предложить альтернативу агрегатам на тяжелом топливе, и, похоже, наиболее удобным оказалось электричество. Во-первых, с ним все просто и понятно – каждая домохозяйка знает, что такое ток в розетке, в то время как термин «топливные элементы» вызывает подозрение, пусть даже речь идет о чистом во всех смыслах водороде. Во-вторых, по электричеству есть худо-бедно реализованные наработки и, более того, какая-никакая статистика продаж. Так, в первом квартале 2017 года десятью основными игроками этого сегмента в мире было продано аж… более 82 тыс. электрокаров. В среднем примерно по 8 тыс. на брата, притом что три четверти этого объема обеспечили три производителя: Renault-Nissan, Tesla и BAIC.

То есть капля в море. Но если в Германии, на самом крупном европейском рынке, спрос на дизели в сравнении 2015 годом упал с 56 до 40,5%, то нужно как-то выкручиваться. И вслед за лидерами электрификации все судорожно начали провозглашать свои стратегии в этом направлении, соревнуясь в том, кто больше сможет выпустить плагин-гибридов и электрокаров уже в горизонте 2020–2025 годов.

Впрочем, тем, кто с недоверием относится к «легковым троллейбусам», предпочитая им традиционный ДВС, паниковать рано. Сами производители машин прекрасно понимают, что за такой короткий срок нельзя построить мощную глобальную инфраструктуру, сравнимую с нынешней сетью обычных АЗС, и даже при взрывном развитии электротехнологий «заправка» током через пять – семь лет вряд ли сократится даже до четверти часа, а пробег на полном аккумуляторе лишь ненамного превысит 500-километ-ровый показатель. Да и цена электрокаров в обозримом будущем не упадет до уровня, приемлемого для массового клиента. А значит, на следующих страницах мы можем взвешенно и объективно оценить различные новинки Франкфурта-2017 – как те, что уже вот-вот поступят к дилерам, так и перспективные, намеченные к производству в будущем.

Энергоблок на колесах

Чтобы смогли работать все мыслимые и немыслимые источники потребления энергии, внедренные в новый Audi A8, его конструкторам пришлось задействовать 48-вольтовую гибридную систему, комбинированный стартер-генератор и литиевый аккумулятор на 10 А-ч. Только такой уровень энерговооруженности позволил одновременно использовать в машине и три дисплея для водителя, и мониторы медиасистемы для второго ряда, и пакет качества воздуха, включающего ароматизатор и ионизатор, и даже… массаж ступней заднего правого пассажира. А ведь еще есть полный спектр новейших систем безопасности, активная электромеханическая подвеска, умеющая по сигналу электроники мгновенно приподнимать или опускать каждое из четырех колес, а также возможность двигаться с заглушенным двигателем внутреннего сгорания на скорости от 55 до 160 км/ч. Ну и, конечно, стоит автопилот, уже сейчас способный брать на себя управление машиной в пробках. Его обслуживает целый сонм радаров, камер, ультразвуковых сенсоров и фронтальный лазер. Новый лимузин из Ингольштадта стал первой моделью в премиум-сегменте, все версии которой являются гибридными. Их будут оснащать 6- и 8-цилиндровыми моторами, развивающими от 286 до 460 л.с.

ЛЮБОМИР НАЙМАН, глава марки Audi в России Для россиян важнейшая премьера Франкфурта – новый седан Audi A8. Если судить о нем с сугубо инженерной точки зрения, то это настоящий технологический прорыв. Вместе с тем я просто убежден, что все оценят и прорыв в таких аспектах, как, например, дизайн и комфорт. При том что всегда трудно ожидать прорывов в столь консервативном классе, как представительские лимузины. О сильных сторонах этого автомобиля можно рассказывать весь день. Я лично выделяю 48-вольтовую систему бортового электричества, к которой можно подключить все что угодно, гибридный привод и активную подвеску, до такой степени регулирующую плавность хода, что даже вода в стакане при движении не плещется. И, разумеется, не следует забывать о том, что новая A8 – первая в мире серийная модель, имеющая третий уровень автономности. Конечно, VIP-пассажиру этот факт может показаться и не слишком значимым, но надо понимать, что с точки зрения общей безопасности он очень важен: если водитель хоть немного отдохнет в заторе, ему будет легче управлять машиной в остальное время. Мы неспроста говорим сегодня о новой стратегии бренда, провозглашающей возможность для клиента получить 25-й час в сутках. Это значит, что технологии Audi предоставляют человеку дополнительное время, когда он может куда-то позвонить, что-то почитать, написать, выполнить важную работу или, напротив, отдохнуть. Для нас важно сформировать очень престижный бренд с уникальными продуктами, которые станут по достоинству ценить умные и интеллигентные клиенты.

Кошачьи радости

Вы открываете дверь автомобиля и… видите шагающего ягуара и его котенка. Не бойтесь, не живых – это лишь проекция рисунка. Так кроссовер Jaguar E-Pace встречает своего владельца. Может быть, это намек на целевую женскую и молодежную аудиторию, а может, свидетельство того, что эта модель – «младшая» в ныне формируемой линейке SUV бренда. Вместе с тем британский новичок способен на многое – взять хотя бы трюк с 15-метровым прыжком с трамплина и переворотом в воздухе на 270 градусов, показанный во время первой презентации автомобиля в Лондоне и вписанный в Книгу рекордов Гиннесса. Да и на земле этот компакт-кроссовер, судя по всему, не станет мальчиком для битья со стороны соперников, к числу которых мы можем отнести таких крепких бойцов сегмента, как Audi Q3, BMW X1 и Mercedes-Benz GLA. Им новый «британец» готов противопоставить фирменные ягуаровские динамику и управляемость, двигатели мощностью от 150 до 300 л.с., 9-диапазонный «автомат», интеллектуальный полный привод, привлекательный дизайн, качественный интерьер и выдающийся пакет систем безопасности и комфорта. Кроме того, следует знать, что российские дилеры уже принимают на E-Pace заказы, а первые автомобили в нашу страну должны привезти уже весной.

ГРЭМ УИЛКИНС, главный инженер Jaguar E-Pace Когда мы начали создавать этот кроссовер, предстояло решить несколько значимых задач. Поскольку это сегмент автомобилей для каждодневного использования, следовало реализовать задумки, связанные с организацией пространства, применением ряда новейших технологий, при этом сохранив традиционные черты моделей Jaguar. Проще говоря, цель состояла в том, чтобы не идти на компромиссы между функциональностью, практичностью, с одной стороны, и эмоциональностью, отличной управляемостью и динамикой – с другой. Это была тесная совместная работа инженеров и дизайнеров, стремившихся учитывать все пожелания друг друга. При этом мы не стремились создать конкурента второй части нашей компании – внедорожникам Land Rover. В случае с Jaguar E-Pace мы говорим именно о вседорожнике, не претендующем на преодоление сугробов, вязкой глины или водяных преград. Приоритетом было обеспечить надежное, но азартное вождение на разных типах дорог, и нам это удалось. Кроме того, в своем кроссовере мы применили целый ряд новаций, впервые внедренных в данном сегменте, и теперь рассчитываем на успех своего SUV в самых разных странах. Что же касается перспективного развития автоиндустрии, то некоторые основные направления просматриваются уже сейчас. Конечно же, это автономное вождение, а также активное использование электромоторов и других нетрадиционных видов привода. Вся наша отрасль ныне находится в состоянии революционных преобразований, многие технологии буквально на глазах совершают настоящие прорывы.

Ну, здравствуй, пионер!

Пройдет всего два года, и первый продукт от Mercedes-EQ – новоиспеченного бренда концерна Daimler – выкатится на дороги. Им станет электромобиль, выросший из вот этого концепта, названного EQ A. Две первые буквы означают принадлежность к чисто электрической линейке штутгартской компании, третья – непосредственную связь с моделями Mercedes-Benz A-Class. То есть новичок будет играть в том же сегменте, переманивая покупателей у BMW i3. Судя по заявленным характеристикам, ему это вполне по силам. Так, два электромотора, установленных на каждой из осей, способны развить мощность 272 л.с., разогнав электрокар до «сотни» приблизительно за 5 с. Под полом машины притаилась новая литий-ионная батарея, емкости которой (60 кВт-ч) достаточно для преодоления до 400 км. Причем заряжать этот аккумулятор можно и без проводов с помощью индуктивной станции, а 10-минутной подзарядки должно хватить на путь до 100 км. Привод электрического «пионера» действует в одном из двух режимов – Sport или Sport Plus, по-разному распределяющих тягу по осям. А еще в зависимости от режима разным цветом – синим либо красным – загорается панель на месте радиаторной решетки. Хотя до серийной версии эта изюминка вряд ли доживет.

ВИЛКО АНДРЕАС ШТАРК, вице-президент концерна Daimler, глава стратегии CASE Наша работа в рамках нового бренда EQ является сочетанием того, чем в принципе автомобили Mercedes-Benz отличаются от конкурентов, притом что этот бренд становится полностью самостоятельным и уникальным. К примеру, вы уже сейчас можете видеть, что мы используем собственный язык дизайна, где линии и пропорции машин очень простые, чистые – без каких-либо выштамповок, необычных форм. В ближайшие пять лет, до 2022 года, мы выведем на рынок десять электромобилей, первый из них, на базе представленного здесь концепта EQ A, появится в продаже уже в 2019-м, и затем каждые полгода-год мы станем выводить новую модель на электроприводе. Причем они будут представлены во всех основных сегментах рынка – от того, где сегодня играет smart, до крупных внедорожников и больших седанов. Думаю, наши электрокары первой волны смогут обеспечить пробег на одной зарядке до 500 км, однако потенциал батарей будет расти очень быстро, и уже модели 2020 года наверняка превысят даже этот показатель. Приоритетной целью является доведение к 2025 году доли электрических машин в общем портфеле концерна до 15–25%, хотя, конечно, мы понимаем, что спрос на них в различных странах будет разным. Скорее всего, основной сбыт придется на Китай, где правительство активно поддерживает электрификацию транспортных средств. Вместе с тем наша компания не замыкается только на электрокарах – мы всегда работаем над комбинацией различных приводов, не отказываясь ни от каких возможных направлений своего развития.

Ставка на интеллект

Сегодня многие пытаются предугадать, какими будут электромобили будущего. Компания Renault сделала свой прогноз, представив во Франкфурте концепт-кар Symbioz. Это прообраз «умного» автомобиля, который французы рассчитывают вывести на дороги к 2030 году. По сути, он даже не транспорт в чистом виде, а целая экосистема, объединяющая электрокар и «умный» дом. Концепция предусматривает, что техника машины будет интегрирована в электрическую систему жилища, а ее салон станет продолжением многоуровневого жилого пространства. Вторая важная особенность Symbioz – расширенные возможности автопилотирования. В частности, планируется внедрить автопилот четвертого уровня, предусматривающий по требованию полное исключение водителя из схемы управления. Технически Symbioz – заднеприводный электромобиль с большой площадью остекления и двухобъемным кузовом, лишенным центральных стоек. Верхние части дверей поднимаются вверх, нижние – распашные. Силовая установка объединяет два электродвигателя суммарной мощностью 680 л.с. Заявленный разгон до «сотни» составляет менее 6 с, запас хода – порядка 500 км. Для зарядки батарейного блока на 80% от индуктивной системы предполагается тратить лишь 20 мин.

ЭРИК ФЕУНТУН, программный директор по электромобилям Renault То, что электромобили становятся полноправными участниками транспортной инфраструктуры, очевидно. Компания Renault является одним из мировых лидеров этого сегмента, и мы можем судить о нем не понаслышке. В разных странах сейчас ездит свыше 100 тыс. наших электрокаров, и отзывы клиентов в подавляющем большинстве случаев только позитивные. Мало того, люди уже не хотят пересаживаться на модели с двигателями внутреннего сгорания. Недавно мы провели исследование по эксплуатации электромобилей Zoe, и более половины опрошенных прямо говорили: «Это моя Zoe, только моя, я даже не хочу передавать ее своей жене или ребенку». Можно сказать, что возникает особая привязанность к нашим машинам, и это очень важно. Ведь если клиент не принимает технологии того или иного бренда, он попросту отворачивается от него. Однако Renault, на мой взгляд, это не грозит, поскольку мы постоянно развиваем наши инновационные продукты, делаем их еще удобнее и совершеннее, и это высоко ценят покупатели. К примеру, в прошлом году мы создали батарею, способную обеспечить запас хода до 400 км, хотя еще совсем недавно даже я думал, что достижение такого результата невозможно ранее 2018–2019 годов. Однако прогресс не стоит на месте, что позволяет нам смотреть в будущее с большим оптимизмом. И, соответственно, разрабатывать столь необычные и перспективные машины, как, например, представленный на этой выставке концепт-кар Symbioz. Это уже не просто электромобиль, а автономная машина, глубоко интегрированная в жизнь человека.

Под звон хрусталя

Концептуальный кроссовер Skoda Vision E – первый автомобиль в истории чешского бренда, работающий исключительно на электрической тяге и его первый прототип с автопилотом третьей степени автономности. Разработчики учли как современные технологические тренды, так и национальный колорит. Vision E обладает зауженной светодиодной оптикой, купеобразной крышей, дверьми, открывающимися против хода движения и, конечно же, фирменной стилистической фишкой Skoda – многочисленными декоративными вставками из хрусталя. «Пятидверка» базируется на платформе MEB, разработанной для электрокаров и подключаемых гибридов. Силовая установка объединяет два электромотора суммарной отдачей 306 л.с. Тяга передается на колеса обеих осей. Заявленная «максималка» – 180 км/ч, запас хода – внушительные 500 км. Зарядка батареи осуществляется по индуктивной технологии. Автомобиль способен брать на себя управление на магистралях, выполнять обгон, самостоятельно разгоняться и замедлять ход. В салоне установлено четыре вращающихся кресла и большое количество сенсорных экранов. Благодаря солидной колесной базе (2851 мм) и компоновке без центрального тоннеля в салоне перспективного «чеха» удивительно просторно.

ЯН ПРОХАЗКА, глава марки Skoda в России Показанный во Франкфурте концепт Vision E – пример того, каким нам видится электрическое будущее марки Skoda. Наш бренд, как и другие партнеры по концерну Volkswagen, в ближайшие годы выведет на рынок несколько линеек своих электрических машин. При этом на гибриды я смотрю как на своего рода промежуточный продукт, который перестанет отвечать новым экологическим стандартам, вводимым в Старом Свете, уже через три-четыре года. Впрочем, до тех пор мы все же успеем сказать свое слово и в области гибридных технологий, хотя с точки зрения длительной стратегии ставить следует все-таки на электрокары. Если же говорить о дне сегодняшнем, то основной акцент в России мы делаем на свой кроссовер Kodiaq – просторный, безопасный, комфортабельный, рассчитанный на большие семьи. Именно то, что нужно россиянам! Его производство начинается на предприятии «Фольксваген Групп Рус» в Нижнем Новгороде, и уже будущей весной у дилеров появятся различные версии модели, в том числе самые доступные – переднеприводные. Соответственно, сформируется весь диапазон цен. И это даст нам отправную точку, с которой можно будет начинать рассматривать продвижение нашего нового компактного кроссовера Karoq. С ним многие впервые познакомились только на этой выставке в Германии. Пока мы не спешим с выведением новинки на российский рынок, поскольку автомобиль по своим двигателям в большей степени ориентирован на Европу и с продажами в России могут возникнуть некоторые сложности. Но сбрасывать его со счетов мы тоже не намерены.

Очень родственные связи

Когда-то попав в «семью» Volkswagen, британский бренд Bentley теперь неизменно пользуется наследством немцев. Техническим, разумеется. Вот и модель Continental GT, весьма любимая среди россиян, в предыдущем поколении базировалась на платформе седана VW Phaeton, а ныне, в своей третьей генерации, взяла за основу «тележку» от Porsche Panamera. Впрочем, англичане уверяют, что не менее 80% деталей их нового купе оригинальны, а флагманский мотор – 6-литровый 635-сильный W12 – так и вовсе собственный, такой же стоит на кроссовере Bentayga. Тем не менее инженерные параллели с Panamera мы видим тут и там: вот хорошо знакомые по этой «немке» задняя и передняя подвески, вот те же адаптивные амортизаторы, а тут 8-ступенчатый «робот», до боли напоминающий PDK от Porsche. Но вот к чему не придерешься, так это к дизайну кузова, а также к стилю и качеству отделки – в этом компоненте новый Bentley Continental GT остался стопроцентным «англичанином», хотя отнюдь не старомодным и не чопорным: купе щеголяет потрясающим перечнем электронных ассистентов, безупречно выделанной кожей, функциями тотального комфорта. Сообщается, что разгон до «сотни» составляет 3,7 с, «максималку» же привели к красивой цифре – 333 км/ч.

Автобусам на зависть

У этого экспоната Франкфурта-2017 многие наверняка терялись: уж не на выставку ли коммерческого транспорта я вдруг попал? Действительно, концепт BMW X7 iPerfomance просто-таки огромен – поистине неограниченный потенциал платформы CLAR, на которой ныне бегают модели 5-й и 7-й серии баварцев. В кроссовере, который уже в следующем году должен пойти в серию, немецкий бренд впервые использует три ряда кресел, и он наверняка в итоге станет 7-местным. Буковка i в названии свидетельствует о гибридной сущности новинки, что подтверждается и информацией производителя – концепт оснащен 258-сильным ДВС и 113-сильным электрическим мотором, хотя впоследствии мы вправе ожидать широкой вариативности агрегатной базы прежде всего за счет бензиновых турбомоторов. Эта новинка – стремление BMW значительно укрепить свои позиции в сегменте очень дорогих автомобилей. А потому вполне логичным смотрится интерьер гиганта: роскошный и высокотехнологичный одновременно. Что же касается дизайна кузова, то он удался неоднозначным – на выставке довелось услышать всю гамму мнений, от полного неприятия экстерьера до восторга. А значит, боссам компании предстоит поломать головы над тем, какой же должна стать финальная версия модели.

Мсье, не снимайте шляпу

На фоне своих прямых соперников по сегменту субкомпактных SUV, представленных во Франкфурте, Citroen C3 Aircross выделяется на удивление просторным и продуманным салоном – видимо, не зря новинка выросла из компактвэна. Это будет особенно заметно, едва вы попадете внутрь: взрослому тут даже на втором ряду сидеть вольготно. А если вдруг поедете на светский раут, то можно и цилиндр не снимать, места до потолка – хоть отбавляй! При этом никаких претензий к эргономике, а функциям, которые готов предложить этот «малыш», способны позавидовать и многие модели из куда более «взрослых» классов. Бесключевой доступ, панорамная крыша с люком, цветной проекционный дисплей, камера заднего вида и ассистент парковки, системы слежения за знаками, разметкой и слепыми зонами, автоматическое торможение – это отнюдь не полный перечень потенциала новичка. В Европе его решено предлагать с тремя бензиновыми двигателями мощностью 82, 110 и 130 л.с. и двумя дизелями – 100- и 120-сильным. Об агрегатах для России мы тоже узнаем скоро – в начале октября состоится первый тест. Увы, C3 Aircross не имеет классического полного привода, но его частично компенсирует фирменная система Grip Control с несколькими внедорожными режимами.

Налетай, подешевело!

Настолько доступного автомобиля в модельной гамме Ferrari еще не встречалось – кабриолет Portofino будет стоить лишь немногим более 200 тыс. долларов! Это точно меньше, чем просили за его предшественницу – модель California T, однако вовсе не означает, что новинка менее «заводная» и умелая. Напротив, одна из самых ярких франкфуртских премьер демонстрирует даже более впечатляющие показатели. Так, взятый от все той же California 3,9-литровый V8 конструкторы основательно переработали, благодаря чему на 40 «лошадей» (до 600 л.с.) возросла мощность двигателя и на 5 Нм (до 760 Нм) его крутящий момент. Как результат, Portofino набирает «сотню» за мизерные 3,5 с, а на шоссе разгоняется до 320 км/ч – прежний кабриолет такой прытью похвастаться не мог. При этом средний расход топлива заявлен на уровне всего 10,7 л/100 км. Под стать этим характеристикам и перечень других новаций: автомобиль оснащен 7-ступенчатым «роботом», электронно-управляемым дифференциалом, магнитореологическими амортизаторами, «мультимедийкой» с 10,2-дюймовым сенсорным экраном, креслами с электрорегулировками по 18 направлениям… Добавим лишь, что эта машина необычайно хороша и элегантна как с поднятой жесткой крышей, так и без нее.

Несекретный псевдоним

Если бы не шеф европейского дизайн-центра KIA Грегори Гийом, многие еще долго спорили бы о том, что же за кузов у автомобиля Proceed Concept. Но стилист положил конец дискуссии, сообщив, что главный экспонат на стенде бренда – удлиненный хэтчбек, «в котором воплотились мощность и динамика, где сочетаются эффектная внешность и практичность». Пожалуй, все перечисленное в этой машине и в самом деле есть, хотя, скорее всего, самые яркие решения в будущем так и не дойдут до тех автомобилей, что встанут на конвейер. Прежде всего имеем в виду люминесцентную подсветку бокового остекления. Как, впрочем, и упрятанные внутрь дверей ручки, а также камеры вместо боковых зеркал. Но в целом концепт-кар все же дает представление о том, каким уже в следующем году может стать новый представитель KIA в гольф-сегменте. Тем более что целый ряд значимых элементов шоу-кара уже присутствует на выпускаемых моделях марки. К примеру, мы видим фирменный абрис радиаторной решетки, известный как «улыбка тигра», капот, явно напоминающий спортивный KIA Stinger, сочетание кузовных линий и панелей, свойственных другим моделям бренда. А вот о технической составляющей Proceed Concept сказать, увы, нечего – пока это сугубо дизайнерский продукт.

Богатый внутренний мир…

В Porsche Cayenne новой генерации без труда узнается предшественник, тем не менее кроссовер выглядит ультрасовременно. Модель прибавила 63 мм в длину, 44 мм в ширину, став на 9 мм ниже. Межосевое расстояние осталось прежним – 2895 мм, а багажник увеличился сразу на 100 л. «Заряженное» исполнение Cayenne Turbo впервые оснащается разновеликими шинами (285/40/R21спереди и 315/35/R21 сзади). Еще одна новация версии Turbo – активный спойлер на пятой двери. Автомобиль базируется на укороченной платформе MLB Evo, знакомой по Audi Q7 и Bentley Bentayga. Базовому исполнению выделены пневмоподвеска с регулировкой клиренса и полноприводная трансмиссия с четырьмя внедорожными режимами. За доплату доступны подруливающий механизм на задней оси, знакомый по модели Panamera, и активные стабилизаторы поперечной устойчивости. В шикарном салоне имеются виртуальная панель приборов, 12,3-дюймовый широкоформатный дисплей и сенсорные клавиши на центральном тоннеле. Первыми на рынке дебютируют бензиновые версии новинки. На роль базового мотора назначен 3-литровый бензиновый V6 с отдачей 340 л.с. Представленный во Франкфурте Cayenne Turbo оснащен 4-литровой бензиновой «битурбовосьмеркой», развивающей 550 л.с.