Крупнейшая в России и Восточной Европе выставка коммерческой техники COMvex 2025 собрала в столичном МВЦ «Крокус Экспо» лидеров отрасли из РФ и дружественных государств и намекнула на будущее коммерческого транспорта нашей страны

Выставка COMvex — ежегодный масштабный смотр коммерческого транспорта и специализированной техники. Высокая активность участников в этом году стала приятным сюрпризом. Ведь несмотря на падение продаж грузовых автомобилей в первом квартале года на 44 % (в годовом выражении), COMvex захлестнул поток серийных новинок во всех сегментах, общая площадь экспозиции в «Крокус Экспо» увеличилась на 10 000 м², до рекордных 70?000 м². В мероприятии приняли участие более 1700 компаний из 13 стран и 80?000 специалистов. Все это дает надежду на возрождение сегмента.

Тяжелая артиллерия

Для отечественных автогигантов COMvex стал своего рода отчетом о ходе импортозамещения. Особенно показательна в этом смысле экспозиция КАМАЗа, представившего совместно с компанией «Северсталь» новинки, созданные с применением высокопрочной стали POWERS. В центре внимания оказался тяжелый самосвал КАМАЗ-65951 (8х4) с днищем из стали Powerhard 450, обладающей вдвое увеличенной прочностью по сравнению с аналогами. Благодаря усиленным раме и ведущим мостам этот грузовик способен перевозить до 32,5 т сыпучих материалов. На уличной экспозиции внимание привлекли два карьерных исполина семейства «Атлант» полной массой 80 и 105 т. «Младшая» модель, КАМАЗ-4555, или «Атлант-50», получила кузов с подогревом объемом 30 м³. «Старший» КАМАЗ-65685, или «Атлант-65», оснастили кузовом на 41 м³. Двигатель КАМАЗ Р6?910 обеих новинок развивает 560 л.с. и агрегатируется с 7 ступенчатым автоматом. Еще одна важная новинка челнинского автогиганта — автобус КАМАЗ-4280 F5 «Вега» с салоном на 65 человек и 3,8 литровым двигателем Cummins (154 л.с.). Ее уже приобрели несколько регионов, включая Воронежскую область, Санкт-Петербург и Республику Тыва.

На стенде Dongfeng доминировала техника с локализованными решениями для России — такая, как седельный тягач Dongfeng GX Pro 4х2, оснащенный 3,5 литровым дизелем в форсировках 520 и 560 л.с. и 12 диапазонным автоматом. Важный козырь новинки — расширенный набор электронных ассистентов ADAS. Еще одно исполнение GX Pro получило колесную формулу 6x2 с подъемной третьей осью. Эта модель полной массой 26,5 т создана для магистральных перево­зок и может оснащаться различными надстройками, включая оборудование для перевозки опасных грузов.

Также впервые в России был показан «вездеход» Dongfeng VR 6х6 полной массой 19,98 т. Внедорожное шасси с двигателем Cummins ISD6.7 (300 л.с.) и 8 ступенчатой коробкой Fast прошло полный цикл испытаний в тяжелых условиях, в том числе при экстремальном холоде. Такой «полноприводник» лучше всего подходит для транспортировки спецоборудования и опасных веществ. И, кстати, в Китае эта модель используется и как армейский грузовик.

Ключевой премьерой на стенде китайского производителя Sitrak стал флагманский седельный тягач C9H, адаптированный для российских условий эксплуатации. Автомобиль получил кабину с оптимизированной аэродинамикой, а объем топливных баков был увеличен до 1300 л. Модернизированный дизель MC13 мощностью 480 л. с. сочетается с 12 ступенчатым автоматом ZF. Тормозная система усилена. За счет оптимизации системы выпуска снижен шум и показатели вибрации.

МАЗ привез в «Крокус» авангардный прототип электрического мусоровоза GTe. Грузовик полной массой 26,5 т приводит в движение электродвигатель мощностью 204 л.с. Батарея на 256 кВт·ч обеспечивает 200 км хода. «Зеленый» привод способствует снижению шума. Еще одна изюминка — заниженная кабина с большой степенью остекления. Автомобиль сконструирован на шасси 6х2, что вкупе с небольшим радиусом разворота обеспечивает высокую маневренность. Кузов объемом 20 м3 способен принимать до 10 т отходов, а новая откидная конструкция заднего борта снижает высоту загрузки.

Отметим еще одного шоу-стоппера выставки — вахтовый автобус БАЗ S34А06 «Вахта» с колесной формулой 6х6. Пассажирская надстройка рассчитана здесь на 24 места, грузовой отсек имеет объем 5 м3. Автомобиль оснащен транспортными осями с независимой подвеской, предопределяющими высокую проходимость и маневренность. Эта новинка появилась благодаря совместной работе АО «Романов» и ведущего производителя надстроек ООО «Мытищинский приборостроительный завод».

Борьба в среднем весе

В среднетоннажном сегменте перспективными выглядят новинки, идущие в фарватере легендарной «Шишиги» (ГАЗ-66).

Автозавод «Урал» отметился в этом формате грузовиком «Урал-80» 4х4 в исполнениях автокран и вахтовый автобус. Первый вариант создан совместно с ООО «Мегадрайв», второй — с ООО «ГИРД» из Миасса. «Урал-80», ориентированный на эксплуатацию в тяжелых дорожных условиях, позиционируется как замена шасси «Урал Next» 4х4. За ускорение отвечает тяговитый и экономичный двигатель ЯМЗ-535 на 238 л.с., оптимизировано «оперение» кабины, а грузоподъемность увеличена при меньших, чем прежде, габаритах. Начало серийного производства таких грузовиков намечено на текущий год.

Еще одна новинка — полноприводный грузовик «Садко 9» совместной разработки ГК «СТТ» и САЗ — позиционируется как прямой конкурент модели «Урал-80» 4х4. Машина при полной массе 9 т оснащается 4,5 литровым турбодизелем ЯМЗ-534 мощностью 169 л.с. Трансмиссия — 5 ступенчатая механика. Высокую проходимость обеспечивают клиренс 315 мм, односкатная ошиновка, полный привод part-time и двухступенчатая раздаточная коробка с понижающим рядом. В активе также усиленное шасси и пневматическая задняя подвеска. Грузоподъемность увеличена на внушительные 2 т (до 5 т) по сравнению с предшественником «Садко Next». Принципиально, что эта новинка не подпадает под систему «Платон» и совместима со всеми существующими надстройками от шасси «Садко Next» и «Газон Next». Горьковский автозавод показал два исполнения на базе нового шасси — автомастерскую (на стенде ГК «СТТ») и автовышку с подъемником «Чайка TR328» (на стенде «Чайка-Сервис»). Продажи «Садко 9» стартовали одновременно с его презентацией. Помимо этой модели ГК «СТТ» продемонстрировала грузовые транспортные средства линейки «Валдай». Одна из них — «Валдай 18» с надстройкой рефрижератор — обладает «будкой» объемом 38,6 м3, вмещающей 16 европалет. Строительный самосвал «Валдай 33» при полной массе 33 т комплектуется 9 тонной передней осью и 16 тонными задними мостами, а значит, приспособлен как для движения по шоссе, так и по карьерам и стройплощадкам.

Компания «Тракс Восток Рус» порадовала множеством исполнений грузовиков семейства «Компас» — это КМУ на шасси «Компас 12», ковшовый самосвал «Компас 12», пищевая цистерна на шасси «Компас 9», а также КМУ «Компас 5» и малотоннажный «Компас 5» с двухрядной пятиместной кабиной. Последняя новинка, выпущенная заводом компании «Феникс», оборудована дополнительным рядом сидений, что увеличивает вместимость до пяти человек. Кабина выполнена стационарной, доступ к моторному отсеку осуществляется через люк у сиденья переднего пассажира. На шасси установлена бортовая платформа с габаритами 3214х2100 мм. Модель особенно актуальна для выездных бригад, осуществляющих ремонтные или монтажные работы.

По запросу малого бизнеса

Еще один тренд выставки — укрепление позиций коммерческой техники легкого сегмента, в наименьшей степени пострадавшего от падения продаж. Оптимизм вселяют дебюты новичков, таких как цельнометаллический фургон ASIASTAR Eurise Cargo от компании «Вейчай-Рус Трейдинвест», больше известной популярными двигателями Weichai. Грузовое отделение ASIASTAR Eurise Cargo объемом 16,3 м3 рассчитано на перевозку до 2250 кг. Под капотом расположился, само собой, двигатель Weichai — объемом 2,8 л мощностью 156 л.с., агрегатированный с 6 ступенчатой механикой Zomax. Задние двери — распашные. Для удобства водителя предусмотрены парковочные радары и круиз-контроль. Две другие среднетоннажные новинки китайского бренда — MCV SDAC K9,5 с КМУ и изотермическим фургоном. Их козырем в нашей стране станет расширенная гарантия — 3 года или 200?000 км пробега. Продавать машины «Вейчай-Рус Трейдинвест» готовы 30 дилерских центров марки по всей России.

В сегменте малотоннажных грузовиков громко заявил о себе цельнометаллический фургон Foton View. При внешних габаритах 5490х1980х1990 мм и полной массе 3,2 т этот LCV может похвастаться футуристическим дизайном, добротной отделкой кабины и щедрым оснащением. За ускорение отвечает 2 литровый дизель на 163 л.с., сочетающийся с 6 ступенчатой механикой и задним приводом. Компоновочная изюминка — задние двери с тремя вариантами фиксации. В грузовом отсеке предусмотрен лючок для длинномеров и такелажные петли. Старт продаж View в России намечен на сентябрь, а к концу года ожидается девятиместная пассажирская версия. Компанию View на стенде составил пикап Tunland G9 с автоматически подключаемым полным приводом и 2 литровым 162 сильным дизелем в сочетании с 8 диапазонным автоматом.

Автосалон открыл также новое имя в индустрии. «Аврора» — новый бренд ГК «СТТ», под которым уже налажен выпуск пассажирских моделей Горьковского автозавода, сертифицированных под категорию М1 (легковые автомобили). Фактически перед нами микроавтобусы «Соболь NN» и «Газель NN» с новыми шильдиками. Им не страшен «грузовой каркас», не требуются техосмотр каждые 6 месяцев и установка тахографа. Пассажирские версии «Соболь NN» и «Газель NN» производятся компанией «АКРОСС», созданной в партнерстве с ГК «Луидор» и ГК «СТТ».

Не может не радовать и расширение бизнеса нижегородской компании «Промтех». Помимо уже знакомой перспективной линейки LCV «Капитан 4х4» семейства Kub завод показал линейку модернизированных «каблучков» на базе продукции АВТОВАЗа. Промтоварный фургон LADA Granta KUB, рефрижератор LADA Granta Prima и промтоварный фургон LADA Largus Prima заинтересовали посетителей прежде всего увеличенной вместимостью грузовых отсеков — до 4,7 м3 у семейства Kub и до 7 м3 у семейства Prima. Благодаря наличию дополнительных пневмобаллонов грузоподъемность обеих моделей повышена до 900 кг.

Таким образом, COMvex продемонстрировал, что рынок коммерческого транспорта успешно адаптируется в России под современные реалии, когда покупатель голосует за максимальную практичность, приспособленность к российским условиям эксплуатации и оптимальное соотношение цены и качества. Отрадно также, что новинки китайского автопрома конкурируют с отечественными разработками практически на равных, а вчерашние доработчики превращаются в независимых автопроизводителей. Дело за малым — преодолеть наметившийся кризис продаж и снова уйти в рост одновременно с наращиванием международных автоперевозок и расширением партнерства. Мы верим в такой оптимистичный сценарий.

