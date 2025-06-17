Шанхайское мотор-шоу сумело в этом году удивить танцующими роботами, обилием гибридных автомобилей, большим числом брутальных внедорожников, некоторые из которых умеют плавать, а также стремлением поднять личное транспортное средство в воздушное пространство

Отгремевший 21 й Шанхайский автосалон в очередной раз произвел впечатление самого масштабного в мире автомобильного праздника. В этом году в нем приняли участие более полутора тысяч компаний из 26 стран мира, сдернули покрывала с более сотни премьер, а за 10 дней работы выставки ее посетили, по разным оценкам, порядка полутора миллионов человек.

Китайское доминирование

Претензии Китая на доминирование в мировом автопроме звучат все убедительнее. Сейчас в мире ежегодно выпускается около 90 млн авто в год, из них, по данным Китайской ассоциации производителей автомобилей (CAAM), по итогам 2024 года в КНР произведено и продано 31,4 млн новых машин (что на 4,5% больше, чем годом ранее). То есть получается, что сегодня каждый третий новый автомобиль на планете создается в Поднебесной.

И позиции КНР в глобальной автоиндустрии усиливаются. По прогнозу CAAM, в текущем году динамика роста китайского авторынка сохранится: в 2025 году реализация машин тут прибавит еще 5% и достигнет примерно 33 млн единиц. Однако увеличение продаж может оказаться даже более существенным: скажем, по результатам марта этого года, несмотря на все глобальные экономические турбулентности, китайский авторынок вырос на внушительные 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Потенциал авторынка КНР прежде всего связан с тем, что его самое большое население на планете все еще недостаточно автомобилизировано. Статистика ООН говорит о том, что в Китае на тысячу человек приходится 231 авто, а это 89 е место в общем рейтинге. Первое место в мире по этому показателю принадлежит Сан-Марино (1,6 авто на тысячу человек), на 8 м месте идет Финляндия (950 авто), США занимают 11 ю позицию (850), 18 ю — Италия (753), 24 ю — Япония (670), 30 ю — Германия (627), Россия числится на 69 м месте с показателем 361 автомобиль. Замыкают рейтинг такие страны, как Египет (70), Индия (57). Ну а на последнем месте в списке числится Северная Корея с показателем 1 автомобиль на тысячу человек.

На волне роста продаж внутри КНР одновременно укрепляются позиции китайских автомобильных компаний. По данным СААМ, если в 2020 году им принадлежало 38% внутреннего авторынка, то по итогам прошлого они сумели занять уже 65% всех продаж в стране. Международная консалтинговая компания AlixPartners прогнозирует, что к 2030 году китайским машинам будет принадлежать не менее 70% автомобильного рынка. Впрочем, текущая статистика позволяет делать более смелые прогнозы об успехах китайского автопрома. Дела у иностранцев в КНР идут неважно. Так, продажи японских марок Honda и Nissan по итогам первого квартала текущего года упали соответственно на 34% и 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Немецкий Volkswagen снизил реализацию на 6%. А американская Tesla в одном только марте 2025 года упала в продажах в КНР на 22%.

Китайские автопроизводители успешно набирают скорость в первую очередь в самом быстрорастущем сегменте — электромобилях, спрос на которые в стране стимулируется государственными мерами поддержки. Только за прошлый год рост объемов реализации электрокаров здесь скакнул на 35%, по итогам прошлого года доля продаж чистых электромобилей (BEV) и подключаемых гибридов (PHEV) на внутреннем рынке КНР составила 49%.

Два года назад такой китайский автогигант, как BYD, вышел на первое место в мире по выпуску электромобилей, обогнав американскую Tesla. Секрет успеха заключается в том, что китайским корпорациям удалось сформировать полную цепочку по выпуску компонентов для машин на электрическом ходу, начиная от выпуска батарей до производства необходимых для электромоторов магнитов из редкоземельных металлов. Причем последние также успешно добываются в Поднебесной. В результате китайские электрокары получаются дешевле и при этом по своей технологичности не уступают конкурентам.

Отметим еще одну интересную тенденцию: на внутреннем китайском рынке заметно растет доля гибридов. По информации СААМ, в 2024 году машины с гибридными двигателями заняли уже 40% от общего числа проданных авто на новых источниках энергии, оставив 60% чистым машинам на батарейках.

Еще недавно это было не так: в позапрошлом году доля BEV составляла порядка 70%, и она продолжает снижаться. Связано это с послаблениями регулятора: PHEV получают в КНР почти те же льготы, что и чистые электромобили (прежде всего это регистрация без очереди и доплат в крупных городах). А с потребительской точки зрения пользоваться гибридами удобнее из-за высокого запаса хода.

Не случайно в Шанхае много премьер было связано именно с моделями с гибридными конструкциями. Например, это такая новинка от BYD, как новый массовый седан Seal 05DM-i. Силовая установка здесь состоит из турбированного бензинового мотора (объем 1,5 л, мощность 101 л.с.) в сочетании с 163 сильным электромотором. На чистом электричестве запаса хода хватит до 90 км, расход бензина в смешанном цикле — 2,95 л на 100 км. При этом в пересчете на рубли розничная стоимость новинки начинается с отметки 1,2 млн рублей.

Усиление конкуренции

Впрочем, рост авторынка Поднебесной и увеличение доли на нем не обеспечивают китайским компаниям беззаботного существования. Внутренняя конкуренция среди китайских автопроизводителей серьезно усиливается, по авторынку ходит «призрак консолидации». До сих пор китайский автопром был сильно фрагментирован: в AlixPartners подсчитали, что в КНР присутствует свыше 160 автомобильных брендов. Но только 16 из них имеют долю более высокую, чем два процента от общих продаж в стране. Получается, что порядка полутора сотен автомобильных марок в Китае балансируют на грани выживания. Они активно пытаются найти свой путь к потребителю, что было особенно заметно на Шанхайской выставке.

К примеру, компания Nio представила в Шанхае новый бренд Firefly («Светлячок»). Под таким именем в КНР начинают выпускать заднеприводные электрические хэтчбеки с броским дизайном, запасом хода 420 км и ценой в пересчете на рубли 1,6 млн.

Но помимо традиционно распространенных в Китае компактных городских моделей Шанхайская выставка в этом году ознаменовалось большим числом премьер внедорожников. Так, на своем стенде Geely удивила обновленным семейством кроссоверов Galaxy Сruiser, которые не только, как заявлено, способны преодолевать серьезное бездорожье на суше (например, с помощью функции движения «крабом», когда все четыре колеса поворачиваются в одну сторону и машина едет по диагонали), но еще и могут плавать. Производитель заявляет, что теперь Geely Galaxy имеет возможность продержаться на воде два часа, двигаясь со скоростью до 8,5 км/ч (правда, плавучая версия пока представлена в статусе концепта).

Бренд Hongqi, со своей стороны, неожиданно представил брутальный концепт с говорящим названием Off Road, а BYD показал на выставке новые большие внедорожники под маркой с труднопроизносимым названием Fangchengbao, некоторые из которых имеют рамную конструкцию. Подтверждением того, что китайцы на фоне массовой электрификации не намерены забывать про традиционные двигатели внутреннего сгорания, стала презентация на Great Wall нового восьмицилиндрового четырехлитрового мотора V8 битурбо, который развивает более 500 л.с. и теперь считается самым мощным китайским ДВС.

Ориентир на Россию

Наряду с освоением внутреннего рынка китайский автопром стремится и за пределы своей страны. Еще в 2023 году КНР обогнала Японию как крупнейшего экспортера автомобилей и теперь наращивает отрыв. По данным CAAM, в прошлом году китайский автомобильный экспорт увеличился на 19% до отметки 5,9 млн автомобилей, в десятку крупнейших экспортеров входят такие компании, как Chery (1,14 млн машин), SAIC (929 тыс.), Changan (536 тыс.), Geely (532 тыс.), Great Wall Motor (453 тыс.), BYD (433 тыс.), BAIC (274 тыс.), JAC (249 тыс.) и Dongfeng (246 тыс.). Из них наилучшую динамику относительно прошлого года показали BYD (плюс 72%), Changan (плюс 49%) и JAC (плюс 46%).

Сейчас китайский автомобильный экспорт ориентирован преимущественно на регионы с развивающимися экономиками (Мексика, Бразилия, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток). Но постепенно китайцы подбираются и к развитым странам. Пока в Европе китайские автопроизводители занимают 6% авторынка, но аналитики предсказывают, что в ближайшие несколько лет их доля как минимум удвоится, в частности в сегменте электрокаров. В кулуарах автосалона говорили о вероятности подписания соглашения между КНР и ЕС, которое может снизить наложенные ранее Европой на китайский автомобильный экспорт высокие тарифы. При этом китайские компании подступают к Европе со своими производственными проектами: BYD уже приступила к строительству своего завода по выпуску электромобилей в Венгрии и Турции, а Chery запускает совместное предприятие по производству электрокаров в Испании.

Что же касается США, то развязанная Дональдом Трампом вой­на тарифов, хоть и была частью повестки Шанхайского мотор-шоу, однако создавалось впечатление, что эта тема больше беспокоит иностранные компании, чем китайские. Так, накануне открытия автосалона представители американской автоиндустрии написали открытое коллективное письмо президенту Трампу с призывом отменить высокие пошлины на импортные автокомпоненты из Китая, поскольку многие из них используются для выпуска машин в США.

Говорили на Шанхайском автосалоне и о важности российского рынка для китайских производителей. Например, на стенде Chery публике открыли новый флагманский седан A9, который с большой вероятностью приедет в Россию. Jetour представил новую линейку Zongheng, которые производитель позиционирует как премиальные внедорожники и которые, возможно, скоро появятся и на российском рынке.

Представители бренда Avatr, со своей стороны, заявили, что намерены в ближайшем будущем начать официальные поставки в Россию седана Avatr 06, который будет предлагаться как в чисто электрической, так и в гибридной версии. В первом случае запас хода от одной заправки составит 650 км, во втором — 1080 км. Changan объявил, что в течение ближайшего года официально начнет продавать в РФ три новые модели под брендом Deepal. Это гибридный кроссовер S07, гибридный внедорожник G318, а также автомобиль-трансформер E07, который отличается необычным багажником: его верхняя часть нажатием клавиши отъезжает вверх, превращая кузов в подобие пикапа, приспособленного для транспортировки габаритного груза. А еще Changan показал журналистам свой завод в городе Чунцин, где, например, в сварочном цехе работает 471 робот, обеспечивая автоматизацию сварки кузовов на 95%, а в новом цехе сборки батарей для электромобилей планируемая годовая мощность составляет 280 тыс. батарей в год.

Бой мирового автопрома

Ведущие иностранные автогиганты постарались дать на Шанхайской выставке бой и продемонстрировать решимость отстаивать свои позиции на китайском авторынке. В частности, представители германского Volkswagen заявили, что к 2027 году намерены вывести на китайский рынок аж 30 новых моделей. Часть из них была представлена на выставке — это новые электрокары семейства ID, которые включают в себя большой флагманский кроссовер ID.EVO, седан ID. Aura и кроссовер ID.ERA.

Mercedes-Benz, в свою очередь, представил на выставке концепт роскошного минивэна на электрическом ходу Vision V с элементами отделки деталей салона из хрусталя, полированного алюминия, дорогой кожи. Замысловатый маркетинговый ход в Шанхае предприняла Audi. Здесь было объявлено, что для китайского рынка германская премиальная марка запускает новый суббренд с таким же названием, но без логотипа с четырьмя кольцами. В рекламных буклетах пояснялось: специально для Китая будет Audi с четырьмя буквами, а не с четырьмя кольцами. Под таким новым брендом из четырех букв, но без колец Audi представила новую модель Audi E5 Sportback. Это чистый электрокар мощностью 787 л.с. и запасом хода от одной зарядки 770 км. Пополнить заряд на дистанцию 370 км можно за 10 минут.

Удивить публику своими технологиями попыталась марка BMW, которая выкатила на выставке оригинальный концепт Vision Driving. Кузов этой машины окрашен специальной люминесцентной краской со светочувствительными пигментами, которые заряжаются при дневном свете и светятся в темноте. Еще у автомобиля могут светиться в темноте колеса: при ускорении они начинают светиться зеленым цветом, оранжевым, когда машина тормозит, и синим при рекуперации энергии.

В пику молодым китайским брендам многие европейские марки старались подчеркнуть свою историю — на стендах они выставили коллекции своих известных в прошлом моделей, подчеркивая таким образом богатое наследие (Heritage). Но китайский автором, не оборачиваясь, смотрит в будущее. И здесь некоторые пусть и с богатым наследием мировые марки уже начинают использовать китайские решения. Так, представленный в Шанхае новый электрический кроссовер Mazda EZ60 построен на модульной платформе китайского производителя Changan, его производство запланировано на мощностях совместного предприятия Changan-Mazda.

Полеты во сне и наяву

Особый упор китайский автопром делает на роботизацию: риторика вокруг технологий искусственного интеллекта (ИИ) на выставке была особенно громкой. На стендах многие объявили об интеграции систем своей продукции с набирающей популярность китайской нейросетью DeepSeek. Ряд производителей делает ставку на разработку своих ИИ-решений: например, компания Geely продвигает в своей продукции собственные ИИ-алгоритмы под названием Xingrui AI.

Китайские автопроизводители стремятся широко использовать ИИ в автомобильных развлечениях, подстраивая развлекательный контент под его настроение и вкусы. Или же искусственный интеллект прямо из авто может помочь совершать покупки, планируя маршрут, к примеру, с учетом скидок на приглянувшиеся товары, или рассказывать о красотах и достопримечательностях за окном.

Что же касается роботизации управления авто, то дискуссии о безопасности систем помощи вождению в Китае с новой силой поднял громкий инцидент с новым электрическим спорткаром Xaomi SU7, который на большой скорости врезался в ограждение ремонта дороги, в результате чего погибли три молодые студентки. Сейчас идет разбирательство, была ли в момент аварии активирована система помощи водителю. Представители китайской автоиндустрии заявляют, что готовы к сотрудничеству, и объявили о планах запуска обу­чающих центров, где желающие могут познакомиться и получить навыки использования последних роботизированных систем в автомобилях.

Чтобы подчеркнуть свою связь с роботизацией, многие китайские автомобильные компании выставили на своих стендах антропоморфных (похожих на человека) роботов. В некоторых случаях роботы развлекали посетителей танцами: смешно стуча ножками, они вскидывали с мяукающими звуками свои ручки-щупальцы и рисовали в воздухе сердечко. Иногда роботы стремились быть полезными: на стенде Chery робот AiMOGA протягивал посетителям бутылку с водой. В Chery заявляют, что скоро такие работы начнут работать в дилерских центрах компании.

Ну и помимо широкого внедрения технологий искусственного интеллекта китайский автопром устремляется в небо: в этом году в Шанхае было представлено много летающих транспортных средств. В основном речь идет о гибридных конструкциях, когда на автомобильное шасси устанавливается отделяемая капсула, способная наподобие дрона подниматься в воздух с помощью работающих на электромоторах пропеллеров. Такой принцип использует концепт аэрокара Tianian 1 от Hongqi или GOVE AirCar от GAC. Машины, приспособленные для полетов, также можно было потрогать руками на стендах Changan, Chery, XPeng (подробнее про летающие новинки Шанхая читайте в нашей рубрике «Альтернатива»). Все они относятся к классу так называемых eVTOL — вертикально поднимающихся электрических летательных аппаратов, работающих на низких высотах. На выставке было объявлено, что к 2030 году в Китае рынок таких околоземных авто может достигнуть 85 тыс. в год. Дело остается за тем, чтобы придумать для автомобилей в воздухе нормативы и правила воздушного движения. Но, пожалуй, еще более сложная задача — убедить рядовых потребителей в том, что летать в кажущихся хрупкихми капсулах по воздуху — безопасно.

