Китайский Гуанчжоу — город с богатой автомобильной историей, каждую осень, начиная с 2003 года, свои двери здесь распахивает Guangzhou International Motor Show. За последние несколько лет это изначально локальное мероприятие сумело превратиться в автомобильное шоу мирового уровня. А прошедшее под занавес прошлого года Auto Guangzhou — 2025 на выставочной площади более 220 тыс. м² сумело удивить публику большим числом примечательных новинок, значимых в том числе для российского рынка

Расположенный на берегах реки Чжуцзян («Жемчужной реки») город Гуанчжоу славится своим автопромом, который является ключевой отраслью экономики региона. Тут располагаются заводы крупнейших мировых производителей автокомпонентов, в частности ZF Group, а также известных автомобилестроительных концернов.

Естественно, ключевым игроком индустрии выступает местная Guangzhou Automobile Group, знакомая российским автомобилистам по аббревиатуре GAC. Помимо собственных заводов титульной марки она располагает несколькими СП с ведущими глобальными брендами — GAC Toyota и GAC Honda, а также развивает два суббренда, ориентированных на передовые технологии. Это Aion и Hyptec. Первый был создан в 2017 году как GAC New Energy Automobile и сегодня специализируется на выпуске аккумуляторных электромобилей. Скорее всего, в 2026 году автомобили из его линейки появятся и в России. Второй появился в 2022 м. Его цель — расширение предложения GAC Aion за счет отдельного премиального бренда.

Транспортные средства Aion и Hyptec производятся на инновационной, как утверждается, первой и пока единственной в мире Lighthouse Factory — фабрике-маяке для так называемых транспортных средств на новых источниках энергии (NEV). В основе производственного цикла — использование самых современных технологий и принципов «Индустрии 4.0». Это позволяет на 58% сократить производственные издержки, на 33% уменьшить срок вывода новых продуктов, на 50% повысить производительность предприятия и предложить клиентам более 100 тыс. вариантов индивидуализации комплектаций под их уникальные потребности.

Параллельно с производством кипит многогранная исследовательская деятельность, которая ведется в 5 центрах НИОКР. Среди самых последних технологий, созданных специалистами GAC и предлагаемых глобальному авторынку, стоит отметить водородный двигатель с непосредственным впрыском водорода в цилиндр и передовой технологией подавления детонации, а также первый в мире двигатель для легковых автомобилей, работающий на аммиаке. Кроме того, инженеры GAC разработали твердотельную батарею с анодом из губчатого кремния третьего поколения и высокоемким твердотельным катодом. Она обеспечивает плотность энергии более 400 Вт·ч/кг. Еще одна инновация компании — первая в отрасли централизованная электронная архитектура с интеграцией автомобиля и облака X-Soul.

То есть местного автопроизводителя действительно по праву можно назвать одним из ведущих игроков не только в автомобилестроении КНР, но и в глобальном автопроме в целом. Не случайно именно он был в числе флагманов автосалона, целиком занимая своей экспозицией один из огромных залов выставочного центра.

Электрические суперкары

Одной из главных новинок автосалона в Гуанджоу стала модель Hyptec A800 — гибрид, позиционируемый как полноразмерный седан, длиной 5,1 м. Его отличительная, самая яркая чуть ли не в прямом смысле слова черта — 6 метровая светодиодная полоса, которая, как утверждается, является наиболее длинной светодиодной полосой на кузове серийного автомобиля. В задних фонарях используются 3 полосы света во всю ширину, а под значком A800 расположен логотип системы ADS от Huawei — Qiankun 4 Ultra. Она обеспечивает уровень автономности движения L3. Фары тоже от Huawei — X-Pixel. В качестве генератора Hyptec A800 применяет рядный 4 цилиндровый двигатель объемом 1,5 л с турбонаддувом мощностью 160 л.с. Он работает в паре с литий-железо-фосфатным аккумулятором емкостью 35,03 кВт⋅ч, что гарантирует запас хода на электротяге — 178 км, а в целом — более 1200 км. Расход топлива составляет 5,74 л на 100 км. Мощность электродвигателя — 340 л.с. Вполне вероятно, в следующем году этот автомобиль появится в России.

Но, пожалуй, не ошибемся, если главным шоу-стоппером стенда GAC назовем электрический суперкар Hyptec SSR. Его важное достоинство в мощности: полноприводный автомобиль с кузовом, полностью выполненным из углепластика, дверями-бабочками и встроенной AI-системой для анализа дорожного покрытия трасс выдает более 1200 л.с. Он способен разгоняться до 100 км/ч за 1,9 с, а батарея емкостью 74,7 кВт⋅ч обеспечивает запас хода до 506 км.

Другой электрический суперкар под суббрендом Yangwang показала компания BYD Auto. Это Yangwang U9, который прославился тем, что в ноябре 2024 го показал самое быстрое несертифицированное время прохождения круга Nürburgring Nordschleife — 7 мин 17,9 с. По состоянию на сентябрь 2025 года его версия Xtreme является самым быстрым серийным электромобилем в мире с максимальной скоростью 496 км/ч. U9 оснащен четырьмя электродвигателями общей выходной мощностью порядка 1300 л.с. Запас хода — около 450 км. Время разгона 0–100 км/ч — 2,36 с. U9 комплектуется электрической системой на 800 В с максимальной постоянной мощностью зарядки 500 кВт. Время зарядки от 30 до 80% — 10 мин. U9 также поддерживает двойную зарядку, то есть одновременное подключение двух зарядных устройств для увеличения скорости зарядки.

Взросление рынка

Вообще, надо сказать, что именно электромобили и отчасти гибриды составили основу экспозиции салона. Автомобилей с ДВС было представлено минимум. Это и понятно. Автопром Китая «жарит» изо всех сил, и его главное блюдо — именно электромобили, которых только в первом полугодии 2025 года выпущено свыше 10 млн шт. Такие впечатляющие производственные успехи заставили многих экспертов заговорить о закате европейского, американского, японского и южнокорейского, то есть всех традиционных автомобилестроителей. Мол, Китай больше не хочет покупать иностранные машины, и заграничные бренды в стране обречены. Их продажи падают, бизнес рушится, скоро иностранцев из Поднебесной погонят обратно на родину.

Но, пожалуй, это неверное представление ситуации: иностранные бренды в КНР по-прежнему в чести — только посмотрите, сколько уже забытых во всем остальном мире Buick продается в КНР. Однако поднаторевшую и возмужавшую местную публику уже не устраивают унифицированные глобальные модели. Представления китайских автолюбителей о прекрасном действительно разительно отличаются от предпочтений европейцев или американцев. Поэтому они вслед за другими развитыми автомобильными нациями тоже захотели получить собственные уникальные модели.

Это вполне объективный и закономерный процесс, связанный с взрослением рынка. Через него прошли и по нему продолжают идти все зрелые автомобильные рынки. Стремясь максимально удовлетворить предпочтения локальной аудитории, они запрашивают свои собственные модели. Теперь пришел черед Китая, и иностранные бренды рады идти ему навстречу, создавая не просто удлиненные версии глобальных бестселлеров, а нигде больше, кроме как в Китае, не продающиеся автомобили.

Например, максимальный профит в этой ситуации стремятся получить немцы, создавшие трио концептов, которое планомерно обкатывают по китайским салонам начиная с весны этого года. ID. Aura, ID. Era и ID. Evo — наглядное воплощение стратегии Volkswagen «В Китае, для Китая». Компания намеревается в течение следующих трех лет выпустить более 20 новых моделей электромобилей только для КНР! И задействовать для этого мощности всех своих СП в Поднебесной. Собственно, именно потому концепта три — как число СП. ID. Era припасена для SAIC VW, ID. Evo — для Volkswagen Anhui, ID. Aura — для FAW-Volkswagen. Так что никакой это не закат, а может, и наоборот — только ранние часы грядущего рассвета.

Новый, еще новее

Впрочем, и ДВС со счетов не сбрасывается. В 2025 году в Китае стартовали продажи Audi A5L Sportback. Ее выпускает SAIC-Audi, в то время как просто A5L — FAW-Audi. Модификация сохранила форму купе и дизайн стандартной версии за исключением более агрессивной спортивной решетки радиатора и боковых воздуховодов, разработанных Якобом Хирцелем. Кроме того, немецкие инженеры настроили подвеску на европейский манер. Но наиболее интересно то, что автомобиль оснащается системой Huawei Qiankun ADS с набором из 31 сенсора ADAS, состоящего из 2 лидаров, 6 радаров миллиметрового диапазона, 11 камер и ультразвуковых датчиков и будет способен к полуавтономному вождению на шоссе и в городских условиях. Под капотом стоит 2,0 литровый двигатель EA888 мощностью 201 л.с., работающий в составе 48 вольтовой системы так называемого мягкого гибрида.

Чем больше новых деталей, тем лучше. По такому принципу в последнее время выводят на рынок новые модели китайские автопроизводители. Например, обновленный XPeng X9?2025 модельного года. Производитель утверждает, что в нем изменено 496 компонентов и 35% дизайна, хотя внешние перемены незначительны, а продажи дорестайлинговой версии минивэна начались в январе 2024 го.

Теперь он оснащается системой ADAS Hawk Eye без лидаров и новыми аккумуляторными блоками большей емкости с возможностью более быстрой зарядки. При этом конфигурация двигателей осталась прежней. Емкость меньшего аккумулятора была увеличена до 94,8 кВт⋅ч, более емкая батарея на 105 кВт⋅ч обеспечивает запас хода на 740 км. Она способна пополнить энергетический запас, достаточный для прохождения 400 км за 13 мин.

Новинки для России

Что же касается новинок выставки, которые мы можем ожидать в России, то к ним относится представленный в Гуанджоу Deepal L06. В линейке бренда модель занимает промежуточную позицию между SL03 и L07 и по размерам сродни Tesla Model 3. Седан с профилем, более напоминающим купе, может поставляться как в виде аккумуляторного электромобиля, так и гибрида, который нам особенно интересен. В качестве генератора в нем используется 1,5 литровый атмосферный рядный 4 цилиндровый двигатель мощностью 97 л.с. Мощность электромотора — 235 л.с. Емкость литий-железо-фосфатного аккумулятора 28,39 кВт⋅ч. Запас хода на электротяге 180 км. Все комплектации оснащаются 50 дюймовым AR-HUD и большим центральным сенсорным экраном.

А вот перспективы Aeolus L8 от Dongfeng пока неясны. Хотя этот подключаемый гибрид в России мог бы иметь неплохие шансы и значительно усилил бы восстанавливающиеся позиции бренда на рынке. Примечательно, что у него как у полноценной «электрички» передняя часть выполнена монолитно — без решетки радиатора, но с нижним воздухозаборником. При этом по углам расположены воздухозаборники воздушной завесы, которая направляет поток воздуха в передние колесные арки для улучшения аэродинамических характеристик. Автомобиль оснащается 1,5 литровым двигателем с турбонаддувом мощностью 152 л.с. и LFP-аккумулятором от CALB.

Занятная история, начавшаяся в прошлом году, в этом получила свое логическое развитие. Новый бренд как бы исторических китайских джипов под эгидой BAW 212 на салоне показал целую линейку новых версий своей первой модели Т01. Большинство из них комплектуются 2 литровым бензиновым турбомотором мощностью 248 л.с., что в насквозь электризованном Китае весьма удивительно. Но что еще более удивительно, в линейке появился и дизель — тоже 2 литровый, выдающий 415 Нм момента уже на 1500 об/мин и агрегатируемый c 8 ступенчатой АКПП ZF 8AT. Ну а что касается бензиновых премьер, то это топовый по оснащению Highlander, юбилейная версия «60 летие» (с 1965 года выпускается легендарный в Китае внедорожник Beijing BJ212 — отсюда, собственно, и название бренда), гибридная модель и многофункциональный гибридный пикап. Все очень брутальные и дико мужественные, поэтому не исключено, что скоро они появятся и на российском рынке.