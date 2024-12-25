Компания «Соллерс» отчиталась об успешной реализации стратегии локализации своей продукции на масштабном мероприятии Sollers Product Day, которое состоялось в Москве

Суммарная доля локализуемых компонентов в модели Sollers Atlant к настоящему времени уже достигла 75 %. В компании «Соллерс» заявили, что, в частности, в дизельные моторы от китайских партнеров своими силами внесено более 30 изменений. В том числе, локализован выпуск головки блока цилиндров, блока цилиндров, коленчатого вала, поршней, подшипников скольжения. В дополнение к этому своими силами производятся радиатор системы охлаждения, топливный бак, выхлопная система. А на Заволжском моторном заводе компания также на основе конструкции китайских партнеров приступила к выпуску новых трансмиссий. Это 6 ступенчатые механические коробки передач, которые устанавливаются сейчас на Atlant и Argo. В ближайшем будущем предприятие обещает запустить тут же и выпуск автоматической коробки. Одновременно в Елабуге «Соллерс» развивает штамповку кузовных деталей. Из других автокомпонентов производятся пружины, рама, штанги стабилизатора, рессоры, диски с шинами. Из пластикового обвеса — бампер, решетка радиатора, а также дверные панели. Также в экстерьере присутствуют свои стекла, зеркала, задние фонари. В интерьере у автомобилей «Соллерс» собственные сиденья, ряд элементов облицовки, руль, ремни безопасности и даже подушки безопасности.

В наступающем году компания «Соллерс» намерена вывести на рынок 13 новых моделей. Это Atlant SF нового поколения, автобус Atlant XL с пассажировместимостью 23 человека, в сентябре следующего года появится новый фургон SF 1, а таже модификация Argo с двухрядной кабиной. В сегменте среднетоннажных грузовиков «Соллерс» планирует начать продажи 4 новых моделей Sollers TR 35/50, 80, 120 и 180 полной массой до 18 тонн. Расширение модельного ряда компании связано и с запуском продаж новых автобусов: на производственной площадке во Владивостоке в ближайшее время начнется выпуск междугородних автобусов Sollers SA6 и SA9, городского автобуса SE9 и школьного автобуса. А в нише легковых машин в следующем году планируется выкатить в автосалоны представительские минивэны SP7, новые пикапы ST8 и ST9, а также новый полноразмерный рамный внедорожник.