Международная выставка COMTRANS 2024 продемонстрировала, что сегмент коммерческого транспорта в нашей стране активно развивается, и восточные партнеры, которые еще недавно превалировали на рынке, сегодня уравновешены проектами отечественных автогигантов и стартапов

Герои импортозамещения

В столичный ЦВК «Экспоцентр» на ключевое для отрасли мотор-шоу привезли свои новинки более 200 компаний, включая как автогигантов из России, так и ведущих производителей из Белоруссии, Китая, Турции и Ирана. Настоящим откровением стал стенд компании АО «Романов», которая планирует начать серийное производство своих грузовых моделей под брендом БАЗ на заводе в Санкт-Петербурге с середины 2025 года. Две такие новинки были представлены на стенде — седельный тягач БАЗ-S35А11 и самосвал БАЗ-S32A51, созданные на основе военной автомобильной техники компанией. «Мы представляем самосвал с заводским кузовом и шасси со спальной кабиной. Показываем также вариант с бортовой платформой и исполнение шасси, на которые можно устанавливать разные варианты надст­роек», — рассказал представитель АО «Романов» Александр Бредихин. По его словам, планируется выпуск целой линейки таких «полноприводников», которые оснащаются отечественными или белорусскими моторами, коробками передач и мостами. Производство налажено на площадке АО «Романов» в Шушарах, где раньше собирали грузовики MAN и Scania.

Одним из главных героев стенда ГК «СТТ» стал магистральный тягач «Валдай 45», подготовленный для работы в составе автопоезда, полной массой 45 т. Автомобиль оснащен 470 сильным дизелем и 12 диапазонным автоматом. Два топливных бака общей емкостью 840 л дают возможность преодолевать до 3000 км без дозаправки. В кабине высотой 190 см предусмотрено два спальных места. С 2024 года производство тягачей «Валдай 45» ведется по полному циклу, включающему сварку, окраску и сборку кузова. Другие важные новинки компании — европлатформа с гидробортом на шасси «Валдай 12» и рефрижератор на шасси «Валдай 8» — идеально подходят для городской эксплуатации. Полная масса «Валдай 12» — 11?990 кг, что исключает необходимость регистрации в системе «Платон». Грузоподъемность шасси «Валдай 8» составляет 4,6 т, гидролифта рефрижераторной надстройки — до 1 т.

Приятно удивили также новинки российского стартапа ALTAI TRUCKS. Как пояснила директор по маркетингу компании Алевтина Веселова, сегодня в линейке компании представлено 18 моделей — от «малотоннажников» до тяжелых четырехосных тягачей. Коммерческий успех компании обусловлен, с одной стороны, партнерством с автомобильным факультетом СПбГАСУ, совместно с которым дорабатываются технические характеристики автомобилей ALTAI, а с другой — сотрудничеством с китайским государственным военно-промышленным заводом, входящим в аэрокосмическую корпорацию СASIC, на котором в текущее время осуществляется сборка автомобилей. Центральное место на стенде марки заняли полноприводные шасси 6х6 и 4х4 серии CORBU, а также две флагманские модели — шасси MULTA полной массой 20 т и ARGUT полной массой 12 т. Компания считает своим ключевым преимуществом возможность предлагать российским клиентам кастомизацию автомобилей под цели и задачи бизнеса. Бренд ALTAI TRUCKS в 2026 году планирует начать сборку и локализацию бизнеса в России.

Партнеры и конкуренты

Компания «Шакман Мотор Рус», официальный представитель бренда Shacman в России, продемонстрировала новые модели грузовиков, адаптированные для российских условий эксплуатации. Пожалуй, самым интересным экспонентом стал тягач Shacman X6000 с системой автономного управления, разработанной «Яндексом». По словам представителя отечественного IT-гиганта Элины Кийко, фирменное IT-решение состоит из набора датчиков, камер и программного обеспечения. На данный момент такой беспилотник уже эксплуатируется на трассе М-4 в рамках экспериментально-правового режима и перевозит с начала октября коммерческие грузы. До конца года в проекте будет занято 18 таких грузовиков.

Интересной новинкой отметилась и компания Sany. Ее электрический грузовик C156 CE4x2B с колесной формулой 4х2 ориентирован на городские перевозки. На задней оси здесь установлен электроагрегат на 156 л.с. с функцией ретардера и рекуперацией энергии. Литий-железо-фосфатный аккумулятор при емкости 106 кВт·ч позволяет проехать после полной подзарядки 300 км с грузом и 500 км без него. Восполнить заряд можно за 45 мин. через станцию «быстрой» зарядки. Заявленная грузоподъемность новинки — 2850 кг. Электротягачи Sany, как и вся грузовая техника бренда, производятся на высокотехнологичном заводе в Китае.

АО «МБ РУС», официальный дистрибьютор техники Foton Toano и Foton в России, представило три грузовые новинки полной массой 3,5, 8 и 12 т. Вся эта техника, адаптированная для российских условий эксплуатации, предлагается с кузовами от отечественных производителей. Например, «младшая» модель Forland 3 предстала в исполнении фургон-мороженица. Грузовик предлагается с тремя вариантами колесной базы на выбор: 3000, 3360 и 3800 мм. За ускорение отвечает 2 литровый турбодизель мощностью 154 л.с., сочетающийся с 6 ступенчатой КПП. Компанию этой модели составили КМУ на шасси Forland 12 и бортовая платформа со сдвижным тентом на шасси Forland 8. По информации генерального директора АО «МБ РУС» Натальи Королевой, российская дилерская сеть Forland к концу 2024 года насчитывала 60 офисов.

В легком весе

LCV, пикапы и «каблучки», заточенные прежде всего на городскую эксплуатацию, предстали в «Экспоцентре» в расширенном по сравнению с прошлым годом составе и с увеличенным набором модификаций. В этом смысле очень интересной представляется главная новинка Горьковского автозавода — «ГАЗель NN 4х4». Вслед за моделью «Соболь NN 4х4» самый массовый российский LCV получил раздаточную коробку с электронным управлением поворотной шайбой. Автомобиль оснащен 149 сильным дизелем объемом 2 л, агрегатированным с 6 ступенчатой МКП. Для полноприводной «ГАЗели» доступны односкатная и двускатная ошиновка колес задней оси. В салоне выставочного образца — семь мест, причем сиденья среднего ряда смещаются продольно и их можно оперативно демонтировать без всяких инструментов. Управлять таким автомобилем, ориентированным на эксплуатацию в том числе и на проселке, можно по-прежнему с удостоверением категории В. Также в экспозиции завода выделялись школьный автобус нового поколения с кузовом увеличенной длины и креслами новой конфигурации и первый в России серийный низкопольный электробус малого класса «ГАЗель e-City», имеющий запас хода 150 км.

Еще одной «зеленой» новинкой отметилась компания Foton. Ее LCV Toano EV получил электродвигатель на 177 л.с. и тяговую батарею на 100 кВт·ч, позволяющую проезжать на одном заряде внушительные по меркам LCV 300 км. По словам генерального директора АО «МБ РУС» Натальи Королевой, такие автомобили могут привлечь внимание муниципальных служб, заинтересованных в том, чтобы транспорт ездил «тихо и экологично».

Белорусская компания «Авиор» представила в Москве дизельные цельнометаллические фургоны Avior V90 и G10, а также новый автобус Avior на 30 мест. Все эти новинки являются переработкой знакомого нашим покупателям LCV марки Maxus, которая сегодня принадлежит китайской компании SAIC Motor. Avior V90 с кузовом на 12 м³ оснащен 2 литровым турбодизелем на 150 л.с., более компактному G10 выделен кузов на 5,2 м³ и 2 литровый дизель на 160 л.с. Трансмиссия — 6 ступенчатая механика. В 2025 году компания планирует начать продажи в России как грузовых, так и пассажирских исполнений этих LCV.

Интересной оказалась и экспозиция АВТОВАЗа, бизнес которого все активнее поворачивается в сторону сегмента коммерческого транспорта. Помимо уже знакомого российским покупателям «каблучка» на базе модели LADA Granta от компании «ВИС-Авто» автогигант показал электрический универсал LADA e-Largus, уже вставший на конвейер завода в Ижевске. Автомобиль оснащен электродвигателем с пиковой мощностью 163 л.с. В моторном отсеке находится одна из тяговых батарей, вторая размещена под полом. Это инженерное решение позволило разместить в багажном отделении пассажирской версии 560 л груза, а фургон способен увезти 2540 л. Отметим также дебют двухтопливного универсала LADA Vesta Cross CNG, изюминка которого — компактное расположение газобаллонной установки в подполье багажника. Новинка может оснащаться как «старшим» 1,8 лировым моторов (122 л.с.), так и «младшим» 1,6 литровым агрегатом на 106 л.с. Трансмиссия — бесступенчатый вариатор.

Что же в итоге? Выставка COMTRANS 2024 запомнится мощными дебютами российских и белорусских автогигантов и стартапов, и это усиление компаний из России и Белоруссии, пожалуй, главный тренд состоявшегося форума. Он радует не меньше, чем продолжающаяся интеграция в наше рыночное пространство восточных партнеров в лице компаний Dongfeng, Sitrak, Foton, Shacman, XCMG, Sany, Forland и других.

