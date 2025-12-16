В рамках форума «Цифровая транспортация 2025» в Москве были представлены беспилотные автомобили, гуманоидные роботы и инновационные цифровые платформы

Громче других на форуме заявил о себе российский бренд Navio, представивший конкурента уже активно обкатывающихся беспилотников «Яндекса» — концептуальное роботакси Navio. По всему периметру прототипа на базе Kia Ceed SW смонтированы радары, лидары и камеры с обзором на 360 градусов. Автомобиль способен распознавать объекты, перестраиваться, тормозить, объезжать препятствия и предвидеть действия других участников движения благодаря вычислительным модулям. Дополнительно применяется технология V2X, позволяющая машинам обмениваться данными с дорожной инфраструктурой и облачными сервисами.

Тестирование таких моделей началось в мае в рамках проекта по внедрению транспорта будущего в «СберСити в Рублево-Архангельском» — новом смарт-районе на западе Москвы. Прототипы Navio передвигаются здесь по заданным маршрутам и подъезжают к остановкам по запросу пассажира. В будущем компания обещает создать целую сеть таких маршрутов с сервисными станциями, подключением к системе обмена данными между транспортом, дорожной инфраструктурой и облачными сервисами.

В качестве концепции проекта упомянуты адаптивность (транспорт приезжает по запросу), комфорт (плавное движение без резких маневров) и безопасность (строгое соблюдение ПДД).

Более крупная новинка Navio — прототип роботизированного тягача L5, оснащенный автопилотом высшего, пятого уровня по международной классификации. Система радарного и видеоконтроля следит за положением в полосе, скоростью и расстоянием до препятствий, а «умная» электроника отвечает за ускорение, перестроение и торможение, в том числе экстренное. Места для водителя не предусмотрено, вместо ветрового стекла установлен LED-экран, отображающий информацию для участников движения. Оператор удаленно контролирует роботягач через технологию V2X. За счет оптимизированной аэродинамики и эффективного управления расход топлива снижен на 15%, а стоимость перевозок — на 30%. Время же полезной эксплуатации L5 достигает 23 ч в сутки. Сейчас этот прототип проходит тестирование на полигонах и в лабораториях, а после завершения испытаний планируется запуск серийного производства.

В минувшем августе уже производственная вариация такого грузовика, построенная на базе тягача Sitrak 45, впервые проехала по маршруту Санкт-Петербург — Казань, преодолев 1600 км всего за 24 ч. Маршрут прошел по трассам М-11 «Нева», ЦКАД и М-12 «Восток», время в пути оказалось в 2,5 раза меньше, чем у обычных дальнобойщиков, которым приходится делать обязательные остановки для отдыха. В кабине на водительском месте находились инженеры, готовые при непредвиденной ситуации взять управление на себя. На сегодня это обязательное требование в рамках действующего экспериментального правового режима.

Представленная на форуме роботизированная платформа для коммунального хозяйства «Пиксель» — это двухосный беспилотник для бесшумной и многорежимной уборки дворов, парков и улиц, а также территорий, недоступных для традиционной коммунальной техники, например велодорожек. «Пиксель» распознает объекты на десятки метров вокруг, используя кластер видеокамер, радаров и датчиков. Его главные амплуа — подметание щеткой, мойка водой под давлением, очистка скамеек ручной мойкой, стрижка газонов, уборка снега и нанесение реагентов. Предусмотрены полный привод, режим роя (в связке с другими беспилотниками), функция следования за оператором (Follow me) и крепления для большого спектра оборудования. Электропривод обеспечивает бесперебойную работу в течение 16 ч и сокращает затраты на уборку в сравнении с традиционными средствами на 40%. Такая техника уже работает в пяти столичных парках.

Любопытным экспонатом выставки стал концепт премиального автомобиля — Rubellit, выполненный в двухдверном кузове Aurus shooting brake 2050. Автор проекта — студентка Высшей инженерной школы РУТ Софья Акулова. Водородный двигатель обеспечивает здесь нулевой уровень вредных выбросов, бесшумную работу, быструю заправку и высокий запас хода. Салон легко трансформируется в зону отдыха.

Такой концепткар на 100% управляется ИИ, способен передвигаться в беспилотном режиме и самостоя­тельно заправляется, планируя маршрут до ближайшей водородной станции. Интеллектуальная система управления распознает голосовые команды.

Еще одна уникальная особенность Rubellit — система тренировочной стрельбы с дронами, которая может стать основой для нового вида спорта. Из багажного отсека запускаются беспилотники, позволяющие практиковаться в стрельбе по движущимся целям с использованием безопасного оборудования во время остановок на природе. Таким образом, Rubellit представляет собой не только дизайнерский эксперимент, но и попытку создать экосистему автономной мобильности, где человек становится пассажиром, а не водителем.

Представленный на выставке одноместный электромобиль для курьерской службы — еще одна студенческая работа. Концепт отличается компактными размерами (1500х1500х2500 мм) и продуманной эргономикой салона с элементами управления в руле. Автомобиль обеспечивает маневренность в городских условиях и отвечает тренду на разработку специализированного транспорта для городских служб доставки.

Демонстрировались также многочисленные роботы и роверы, встречающие пассажиров на вокзалах и в аэропортах, а также перевозящие багаж.

Кроме того, были показаны цифровые решения «Аэрофлота», РЖД и АО «ГЛОНАСС». Ключевыми темами дискуссий стали внедрение беспилотных технологий и развитие нормативной базы. Минтранс готовит проект федерального закона, регулирующего использование таких средств на дорогах общего пользования, который должен вступить в силу в третьем квартале 2027 года.